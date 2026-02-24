Matkustajat valitsivat Helsinki-Vantaan jälleen Euroopan parhaaksi

“Helsinki-Vantaa on Suomelle strategisesti tärkeä kansainvälinen solmukohta, ja tämä tunnustus osoittaa, että matkustajamme kokevat lentoasemamme sujuvaksi, viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi myös kansainvälisessä vertailussa”, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Laura Inttilä, joka aloitti tehtävässään helmikuun 2026 alussa.

Jatkuvaa kehitystä koko matkustajapolulla

Vuoden 2025 ASQ-tulokset osoittavat, että matkustajat arvostavat yhä enemmän siisteyttä, selkeyttä ja ystävällistä, helposti lähestyttävää palvelua osana kokonaisvaltaista matkustuskokemusta.

Viime vuosina Helsinki-Vantaan terminaali ja palvelut on uudistettu kattavasti: lähtöaula, turvatarkastus, myymälä- ja ravintolapalvelut, tuloaula sekä pysäköinti ja matkakeskus ovat käyneet läpi merkittäviä parannuksia. Digitaalista asiakaskokemusta on kehitetty mm. myFlight-palvelulla, joka tarjoaa matkustajille personoituja vinkkejä lentoasemalla asiointiin. Lisäksi turvatarkastuksen jonotusajan ennustetta hyödynnetään sujuvuuden parantamiseksi.

”Seuraava askel on vahvistaa lentoasemamme toimintoja entisestään datalla ohjaten ja uusia teknologioita hyödyntäen. Tämä tarkoittaa yhä ennakoivampia palveluja, reaaliaikaista tilannekuvaa ja ratkaisuja, jotka tekevät matkustamisesta vieläkin sujuvampaa”, Inttilä jatkaa.

Laaja tunnustus matkustajilta

ASQ-palkinto perustuu jatkuvaan asiakastyytyväisyyden ja palvelujen laadun mittaamiseen, jossa lentomatkustajat arvioivat noin 30 palvelukategoriaa matkustajapolun eri vaiheissa. Näihin kuuluvat mm. opastus, asiakaspalvelu, lähtöselvitys sekä ostos- ja ruokailumahdollisuudet.

Helsinki-Vantaa on yksi harvoista lentoasemista, joka on valittu useita kertoja peräkkäin ASQ-palkinnon saajaksi, mikä kertoo pitkäjänteisesti kehittyvästä palvelutasosta ja matkustajien luottamuksesta. Helsinki-Vantaa on voittanut ASQ-palkinnon vuosina 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 ja nyt myönnetyn vuoden 2025 palkinnon.

Viime vuonna Helsinki-Vantaan lentoasema sai tunnustusta myös Pohjois-Euroopan parhaana lentoasemana Skytrax-palvelututkimuksessa. Lisäksi Helsinki-Vantaan kaupallinen tilakonsepti valittiin kokoluokassaan Vuoden kauppapaikaksi 2025 Suomessa, mikä kertoo lentoaseman merkityksestä myös liiketoiminnallisena ympäristönä matkustajille ja yrityksille.

”Kiitokseni kuuluu koko lentoasemayhteisölle. Maailmanluokan asiakaskokemus syntyy yhteistyöllä – jokaisen lentoasemalla työskentelevän panos on siinä ratkaisevan tärkeä”, Inttilä kiittää.

