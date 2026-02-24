Matkustajat valitsivat Helsinki-Vantaan jälleen Euroopan parhaaksi
24.2.2026 12:11:34 EET | Finavia Oyj | Tiedote
Matkustajat ovat valinneet Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman seitsemättä kertaa asiakaskokemukseltaan Euroopan parhaaksi lentoasemaksi 15–25 miljoonan matkustajan kokoluokassa. Kansainvälisen lentoasemien kattojärjestön (Airports Council International, ACI) myöntämä ASQ-lentoasemapalkinto (Airport Service Quality) perustuu matkustajien arvioihin noin 400 lentoasemasta 95 maassa. Helsinki-Vantaalla tutkimusta varten haastatellaan vuosittain noin 4 000 lentomatkustajaa.
“Helsinki-Vantaa on Suomelle strategisesti tärkeä kansainvälinen solmukohta, ja tämä tunnustus osoittaa, että matkustajamme kokevat lentoasemamme sujuvaksi, viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi myös kansainvälisessä vertailussa”, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Laura Inttilä, joka aloitti tehtävässään helmikuun 2026 alussa.
Jatkuvaa kehitystä koko matkustajapolulla
Vuoden 2025 ASQ-tulokset osoittavat, että matkustajat arvostavat yhä enemmän siisteyttä, selkeyttä ja ystävällistä, helposti lähestyttävää palvelua osana kokonaisvaltaista matkustuskokemusta.
Viime vuosina Helsinki-Vantaan terminaali ja palvelut on uudistettu kattavasti: lähtöaula, turvatarkastus, myymälä- ja ravintolapalvelut, tuloaula sekä pysäköinti ja matkakeskus ovat käyneet läpi merkittäviä parannuksia. Digitaalista asiakaskokemusta on kehitetty mm. myFlight-palvelulla, joka tarjoaa matkustajille personoituja vinkkejä lentoasemalla asiointiin. Lisäksi turvatarkastuksen jonotusajan ennustetta hyödynnetään sujuvuuden parantamiseksi.
”Seuraava askel on vahvistaa lentoasemamme toimintoja entisestään datalla ohjaten ja uusia teknologioita hyödyntäen. Tämä tarkoittaa yhä ennakoivampia palveluja, reaaliaikaista tilannekuvaa ja ratkaisuja, jotka tekevät matkustamisesta vieläkin sujuvampaa”, Inttilä jatkaa.
Laaja tunnustus matkustajilta
ASQ-palkinto perustuu jatkuvaan asiakastyytyväisyyden ja palvelujen laadun mittaamiseen, jossa lentomatkustajat arvioivat noin 30 palvelukategoriaa matkustajapolun eri vaiheissa. Näihin kuuluvat mm. opastus, asiakaspalvelu, lähtöselvitys sekä ostos- ja ruokailumahdollisuudet.
Helsinki-Vantaa on yksi harvoista lentoasemista, joka on valittu useita kertoja peräkkäin ASQ-palkinnon saajaksi, mikä kertoo pitkäjänteisesti kehittyvästä palvelutasosta ja matkustajien luottamuksesta. Helsinki-Vantaa on voittanut ASQ-palkinnon vuosina 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 ja nyt myönnetyn vuoden 2025 palkinnon.
Viime vuonna Helsinki-Vantaan lentoasema sai tunnustusta myös Pohjois-Euroopan parhaana lentoasemana Skytrax-palvelututkimuksessa. Lisäksi Helsinki-Vantaan kaupallinen tilakonsepti valittiin kokoluokassaan Vuoden kauppapaikaksi 2025 Suomessa, mikä kertoo lentoaseman merkityksestä myös liiketoiminnallisena ympäristönä matkustajille ja yrityksille.
”Kiitokseni kuuluu koko lentoasemayhteisölle. Maailmanluokan asiakaskokemus syntyy yhteistyöllä – jokaisen lentoasemalla työskentelevän panos on siinä ratkaisevan tärkeä”, Inttilä kiittää.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Kuvia median käyttöön saa Finavian aineistopankista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Kuvat
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
Helsinki Airport chosen as Europe’s Best Airport once again24.2.2026 12:32:54 EET | Press release
Passengers have selected Finavia’s Helsinki Airport for the seventh time as the best airport in Europe for customer experience in the 15–25 million passengers’ category. The ASQ (Airport Service Quality) award, granted by the international airport association Airports Council International (ACI), is based on passenger evaluations of approximately 400 airports in 95 countries. At Helsinki Airport, approximately 4,000 passengers are interviewed annually for the survey.
Finavia’s new sustainability programme strengthens sustainable value creation16.2.2026 11:34:04 EET | Press release
Finavia’s new sustainability programme 2026-2028 focuses on sustainability themes that are material to the company and effective. The focus areas of the sustainability programme are climate and nature, people and good governance. As a result of its long-term and ambitious climate work, Finavia has been able to significantly reduce the emissions generated by its own operations. In the new sustainability programme, the focus is on reducing emissions throughout the entire value chain.
Finavian uusi vastuullisuusohjelma vahvistaa kestävää arvonluontia16.2.2026 11:20:28 EET | Uutinen
Finavian uusi vastuullisuusohjelma 2026-2028 keskittyy yhtiölle olennaisiin ja vaikuttaviin kestävyysteemoihin. Vastuullisuusohjelman painopisteet ovat ilmasto ja luonto, ihmiset ja hyvä hallinto. Pitkäjänteisen ja kunnianhimoisen ilmastotyönsä tuloksena Finavia on pystynyt vähentämään merkittävästi oman toimintansa päästöjä. Uudessa vastuullisuusohjelmassa painopiste siirtyy päästöjen vähentämiseen koko arvoketjussa.
Statistics 2025: Leisure travel-driven airports in Northern Finland lead growth14.1.2026 10:00:00 EET | Press release
A total of 20.4 million passengers travelled through Finavia’s airports in 2025, an increase of 4.4 per cent compared with 2024. Nearly 17.0 million passengers used Helsinki Airport, while approximately 3.5 million travelled through Finavia’s regional airports.
Tilastot 2025: Pohjois-Suomen matkailuvetoiset lentoasemat kasvun vetureina14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Finavian lentoasemien kautta kulki vuonna 2025 yhteensä 20,4 miljoonaa matkustajaa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia oli lähes 17,0 miljoonaa ja verkostolentoasemilla noin 3,5 miljoonaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme