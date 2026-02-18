Helmarit nimetty MM-karsintojen avausotteluihin
24.2.2026 13:05:28 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa MM-karsintojen avausotteluihin tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
Joukkueessa nähdään muutamia muutoksia marras-joulukuun Espanjan leiriin verrattuna. Maalivahti Anna Tamminen, laitapuolustaja Helmi Raijas ja hyökkääjä Lilli Halttunen palaavat joukkueeseen. Puolustajat Natalia Kuikka ja Joanna Tynnilä sekä hyökkääjä Jutta Rantala eivät ole maajoukkueen käytettävissä loukkaantumisten takia.
Suomi avaa MM-karsinnat vierasottelulla Portugalia vastaan tiistaina 3. maaliskuuta kello 20.45. Aiemmasta tiedosta poiketen ottelu pelataan Vizelassa. Karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.
Helmarit pelaa MM-karsinnat B-liigassa, jossa vastaan asettuvat Portugali, Latvia ja Slovakia. Jokaisen lohkon kolme parasta etenee syksyllä 2026 pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.
Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.
Helmarit maaliskuun MM-karsintaotteluissa
Anna Tamminen, Newcastle United
Anna Koivunen, Djurgårdens IF
Katriina Talaslahti, Dijon FCO
Emmi Siren, Dijon FCO
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Julia Tunturi, Vittsjö GIK
Helmi Raijas, Växjö DFF
Eva Nyström, West Ham United
Jasmin Mansaray, LSK Kvinner
Maaria Roth, HJK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Malmö FF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Oona Siren, West Ham United
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, FC Rosengård
Milja Kiviranta, HJK
Sanni Franssi, London City Lionesses
Paulina Nyström, BK Häcken
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, Birmingham City
Lilli Halttunen, Brøndby IF
