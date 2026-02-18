Helmarit nimetty MM-karsintojen avausotteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa MM-karsintojen avausotteluihin tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Joukkueessa nähdään muutamia muutoksia marras-joulukuun Espanjan leiriin verrattuna. Maalivahti Anna Tamminen, laitapuolustaja Helmi Raijas ja hyökkääjä Lilli Halttunen palaavat joukkueeseen. Puolustajat Natalia Kuikka ja Joanna Tynnilä sekä hyökkääjä Jutta Rantala eivät ole maajoukkueen käytettävissä loukkaantumisten takia.

Suomi avaa MM-karsinnat vierasottelulla Portugalia vastaan tiistaina 3. maaliskuuta kello 20.45. Aiemmasta tiedosta poiketen ottelu pelataan Vizelassa. Karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi - Latvia (7.3.) >>

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.

Helmarit pelaa MM-karsinnat B-liigassa, jossa vastaan asettuvat Portugali, Latvia ja Slovakia. Jokaisen lohkon kolme parasta etenee syksyllä 2026 pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.

Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.

Helmarit maaliskuun MM-karsintaotteluissa

Anna Tamminen, Newcastle United

Anna Koivunen, Djurgårdens IF

Katriina Talaslahti, Dijon FCO

Emmi Siren, Dijon FCO

Emma Koivisto, AC Milan

Nea Lehtola, SK Brann

Julia Tunturi, Vittsjö GIK

Helmi Raijas, Växjö DFF

Eva Nyström, West Ham United

Jasmin Mansaray, LSK Kvinner

Maaria Roth, HJK

Adelina Engman, Brommapojkarna

Katariina Kosola, Malmö FF

Vilma Koivisto, Hammarby IF

Oona Siren, West Ham United

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Milja Kiviranta, HJK

Sanni Franssi, London City Lionesses

Paulina Nyström, BK Häcken

Oona Sevenius, Newcastle United

Lotta Lindström, Birmingham City

Lilli Halttunen, Brøndby IF

