Lähitaksi on Nylon Beatin juhlavuoden 2026 virallinen taksi- ja pääyhteistyökumppani.

– Olemme ihan fiiliksissä yhteistyöstä Lähitaksin kanssa. Ollaan molemmat oltu nuoresta lähtien taksien suurkuluttajia ja päivät edelleen usein alkavat ja päättyvät taksikyytiin. Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää ja iloksemme tähän Lähitaksi on panostanut mm. kouluttamalla kuskejaan. Arvostamme kuskeissa ammattimaisuutta ja tänä vuonna Lähitaksi kirjaimellisesti vie ja tuo meidät keikoille ja takaisin ja me voimme asiakkaana vain keskittyä olennaiseen ja nauttia kyydistä Jonna ja Erin kommentoivat.



– Olemme Lähitaksissa erittäin iloisia tästä kumppanuudesta ja siitä, että Lähitaksi pääsee tarjoamaan parhaat kyydit keikalle ja keikalta pois. Nylon Beat kuuluu suomalaisen pop-musiikin legendaarisiin ikoneihin, jonka keikat ovat tunnettuja hyvästä fiiliksestä ja yhteisöllisyydestä. Yhtye ja sen henki sopivat erinomaisesti lähitaksilaiseen henkeen, kertoo Lähitaksin toimitusjohtaja Petri Aarnio.

Seksi vie ja Lähitaksi tuo – kotimainen taksiyhtiö kuljettaa fanit festareilta jäähalliin

Vastuullinen taksi -palveluun kuuluvalla Lähitaksilla on yli 60 vuoden kokemus erilaisten festareiden, tapahtumien ja bändien luotettavasta taksikumppanuudesta. Lähitaksilla on ollut esimerkiksi oma taksiasema ja liikenteenohjaajat (ent. taksitarkastajat) lukuisten suomalaisten keikkojen ja festareiden asiakkaiden palveluksessa.



– ⁠Pääyhteistyökumppanuus Nylon Beatin kanssa on tämän vuosituhannen kovin juttu! Kun kuulimme Nylon Beatin juhlavuodesta, oli heti selvää, että haluamme olla heidän virallinen taksi. Jokainen 1990-luvulla juhlinut varmasti muistaa Seksi vie ja taksi tuo -kappaleen ja tähän ikivihreään lyriikkaan sopii parhaiten Lähitaksi, joka tunnetaan luotettavuudestaan ja turvallisuudestaan. Tästä yhteistyöstä tulee upeaa! Festareilla ja Stadin legendaarisella jäähallilla tanssivat kaikki: fanit, asiakkaat, autoilijamme, kuljettajamme ja henkilökuntamme, julistaa Lähitaksin markkinointi- ja viestintäjohtaja Sakari Lauriala.