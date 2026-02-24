Väitös: Söpöt mutta kurittomat eläimet haastavat ihmiskeskeisyyttä 2000‑luvun alun omakuvissa ja selfieissä

Älypuhelinten kameratoimintojen yleistyminen 2000‑luvun alussa muutti visuaalisen kulttuurin kenttää ja synnytti ennennäkemättömän kiinnostuksen omakuvia kohtaan. Tiina Salmian taidehistorian alan väitöskirja tarkastelee tätä ilmiötä uudesta näkökulmasta: ihmisten ja ei‑inhimillisten eläinten välisen suhteen kautta.

Tutkimus analysoi sekä valokuvataiteen omakuvia että sosiaalisen median selfieitä ja kysyy, miten lajienväliset suhteet, keholliset toimijuudet ja monilajiset kohtaamiset rakentuvat näissä kuvissa.

Teoreettisesti työ nojaa posthumanismiin, posthumanistiseen feminismiin ja uusmaterialismiin. Ne haastavat käsityksen ihmisestä toimijana verrattuna luontoon passiivisena resurssina ja ihmisen toimien kohteena.

– Tarkastelen tutkimuksessani toimijuutta suhteisena ilmiönä, joka ei rajoitu ainoastaan ihmisiin, Salmia kuvailee.

Väitöskirjan aineisto koostuu valokuvista, jotka avaavat erilaisia näkökulmia ihmis–eläinsuhteeseen: makakiapina Naruton luontokuvaajan kameralla ottamista omakuvista, taiteilija Elina Brotheruksen ja Marcello‑koiran yhteisistä teoksista, Instagramin lokkien kanssa otetuista selfieistä sekä Iiu Susirajan omakuvista, joissa taiteilija poseeraa muovikelmuun käärittyjen lihanpalojen kanssa.

– Omakuvat voivat paljastaa ja kyseenalaistaa ihmiskeskeisiä valtasuhteita. Usein “söpöiksi” mielletyt eläimet näyttäytyvät kuvissa aktiivisina, kurittomina toimijoina, jotka horjuttavat totuttuja asetelmia ja tuovat esiin lajienvälisten suhteiden ristiriitaisuuksia.

Tutkimus avaa uusia tapoja ymmärtää visuaalisen kulttuurin roolia ihmisten ja eläinten kanssakäymisessä.

Väitöskirja osoittaa, että visuaalinen kulttuuri voi avata tilaa eettisemmille ja hierarkioita purkaville tavoille elää yhdessä ekologisten kriisien aikana, jolloin ihmisen, ei-inhimillisten eläinten ja luonnon suhde vaatii kiireellistä uudelleenarviointia.

FM Tiina Salmia esittää väitöskirjansa “The Cute and the Unruly – Non-Human and Human Trans-Corporeal Agencies in Photographic Self-Portraits of the Early 2000s” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 28. helmikuuta 2026 klo 12. Vastaväittäjänä toimii tohtori Lynn Turner (Goldsmiths-yliopisto, Lontoo) ja kustoksena professori Tutta Palin (Turun yliopisto).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen etäyhteyden kautta Väitöskirja Turun yliopiston julkaisuarkistossa