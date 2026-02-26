Varsinais-Suomen Oripään biojalostamon YVA-menettely käynnistyy

Wega Group Oy suunnittelee Varsinais-Suomeen Oripäähän rakennettavaa biojalostamoa. Laitos sijoittuu noin 2 kilometrin etäisyydelle Oripään keskustasta Grönkullan alueelle. Laitosalueen kiinteistön koko on noin 47 hehtaaria ja suunniteltu laitos sijoittuu noin 20 hehtaarin kokoiselle alueelle.

Biojalostamon on tarkoitus tuottaa Lounais-Suomen alueelta kerätyistä lannoista sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista biometaania ja hiilidioksidia, joka voidaan käyttää nesteytettynä tai jalostaa vedyn kanssa e-metaaniksi. Lisäksi laitoksella valmistetaan lannoitetuotteita. Hankevaihtoehdosta riippuen tuotetun metaanin energiasisältö on 200 GWh tai 340 GWh vuodessa.

YVA-menettelyssä arvioidaan kahta toteutusvaihtoehtoa

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Rakennetaan biojalostamo noin 625 000 tonnin syötemäärällä. Biometaania tuotetaan 13 900 tonnia ja nesteytettyä hiilidioksidia 35 000 tonnia.

VE2: Rakennetaan biojalostamo noin 625 000 tonnin syötemäärällä. Biometaania tuotetaan 13 900 tonnia ja e-metaania 9 900 tonnia.

Laitoksen sähkönsiirtoa tarkastellaan kahden vaihtoehdon osalta:

SVEA: Suunniteltu sähkönsiirtoreittivaihtoehto (110 kV ilmajohto, 6,4 km) sijoittuu laitosalueesta lounaaseen kääntyen kaakkoon Oripään keskustan eteläpuolella sijaitsevalle sähköasemalle.

SVEB: Suunniteltu sähkönsiirtoreittivaihtoehto (110 kV ilmajohto, 11 km) sijoittuu laitosalueesta lounaaseen ja edelleen etelään Isorahkan länsipuolelta Pöytäsuolla sijaitsevalle sähköasemalle.

Kuulutus on nähtävillä 26.2.–27.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot.

YVA-ohjelma julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/varsinais-suomen-biojalostamo-oripaa-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua myös Oripään kunnanvirastolla ja Pöytyän kunnan toimipaikoissa: Kyrön toimipisteellä (Kehityksentie 6, Kyrö) ja Riihikosken virastotalolla (Ylänteentie 11 b-rappu, Riihikoski).

Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 12.3.2026 Oripään kunnanvirastolla klo 17.00–20.00 osoitteessa Opistontie 1, 32500 Oripää. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Esittelytilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 27.3.2026 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/32458/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen:

Maija Nykänen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 254 338, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava:

Taavi Vartela, Wega Group Oy, p. 044 252 8006, etunimi.sukunimi@wega.fi

YVA-konsultti:

Tiina Mönkäre, Sweco Finland Oy, p. 040 505 6342, etunimi.sukunimi@sweco.fi