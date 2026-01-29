Hartela: muutos hallituksen kokoonpanossa
25.2.2026 09:22:10 EET | Hartela | Tiedote
Hartelan omistajaperheen ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja tulee mukaan hallitustyöhön.
Hanna Hartela jättää paikkansa Hartelan hallituksessa, ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi nimitetään hänen tyttärensä Kaisa Kuusniemi 3.3.2026 alkaen.
Sukupolvenvaihdos on luonteva osa Hartelan pitkää historiaa perheyrityksenä. Vastuun siirtyminen sukupolvelta toiselle vahvistaa yhtiön jatkuvuutta ja varmistaa, että Hartelan arvot ja suunta kantavat myös tulevaisuuteen.
”Hallitustyöskentelyämme on kehitetty määrätietoisesti viime vuosikymmenten aikana, ja ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat olleet mukana jo pitkään. Luovuttaessani hallituspaikkani seuraavalle sukupolvelle olen luottavainen siihen, että hallitustyö jatkuu vahvana ja yhtiön pitkän aikavälin etua tukevana”, sanoo Hanna Hartela.
Kaisa Kuusniemi aloitti työskentelyn Hartelassa keväällä 2022 perehtyäkseen yhtiön toimintaan ja rakennusalaan ennen siirtymistään hallitukseen. Aloittaessaan hallituksen jäsenenä Kaisa luopuu operatiivisista tehtävistä yhtiössä.
”Kokemukseni Hartelassa on antanut minulle vahvan ymmärryksen yhtiöstä ja toimialasta. Siirryn hallitukseen sitoutuneena tukemaan Hartelan strategista kehitystä ja pitkäjänteistä kasvua”, Kaisa Kuusniemi toteaa.
”Hallituksen puolesta haluan kiittää Hanna Hartelaa hänen pitkäjänteisestä ja merkittävästä panoksestaan Hartelan hallitustyössä. Toivotan Kaisa Kuusniemelle menestystä uudessa roolissaan hallituksen jäsenenä”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kari Heinistö.
Hartela-yhtiöt Oy:n hallituksen kokoonpano 3.3.2026 alkaen on Kari Heinistö (puheenjohtaja), Heikki Hartela, Sanna Karvonen, Kaisa Kuusniemi, Kari Varkki ja Timo Vikström.
