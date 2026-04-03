Tältä näyttää odotettu Koskisen uusi kausi – alkaa Ruudussa 1. kesäkuuta!

Koskisen 5. kaudella komisario Sakari Koskinen (Eero Aho) on viimein muuttanut yhteen kollegansa Ulla Lundelinin (Maria Ylipää) kanssa. Arki uudessa kodissa ei kuitenkaan ole auvoa, sillä sekä talo että suhde vaatisivat huolenpitoa, jota Koskinen ei aina osaa antaa.

Viidennen kauden rikokset pakottavat Koskisen tiimin pohtimaan, kuka oikeastaan on uhri ja kuka syyllinen. Ja miten pienestä voi joskus olla kiinni, kumpaan rooliin ihminen päätyy. Poliisit kohtaavat silmästä silmään muun muassa vankilasta vapautuneen ex-poliisin, dekkarikirjailijan, rahojen salakuljettajan sekä huijaripsykoterapeutin.

"Mulle Koskisen vahvuus on kiinnostavien rikostarinoiden ohella sarjan henkilöissä. Eero Ahon tarkka ja tunneälykäs ilmaisu johdattaa katsojan kokemaan Koskisen kamppailua itsensä ja ympäristönsä kanssa. Olemme pyrkineet jaksokohtaisissa vierailijoissa tarjoamaan yllätyksellisyyttä näyttelijävalinnoilla, jotta katsoja saa tarinan edetessä nähdä hahmojen kuoriutuvan yllättävään suuntaan", kertoo yksi Koskisen ohjaajista, Lauri Nurkse.

Koskisen tähtikaartiin lukeutuvat Eero Aho, Maria Ylipää, Turkka Mastomäki, Jon Jon Geitel, Irina Isberg, Samuel Kujala ja Jussi Vatanen.

Sarjan vakiokasvojen lisäksi 5. kaudella nähdään joukko nimekkäitä vierailijoita, joihin kuuluvat muun muassa Kreeta Salminen, Juho Milonoff, Joonas Saartamo, Kari "Hissu" Hietalahti, Minka Kuustonen, Sebastian Rejman, Antti Reini, Tommi Eronen, Taneli Mäkelä ja Heikki Vihinen.

Koskisen 5. tuotantokauden ovat käsikirjoittaneet Riku Suokas ja Heikki Syrjä sekä ohjanneet Lauri Nurkse, Riku Suokas ja Tommi Lepola​. Sarjan tuottaa Mediawan Finland, tuottajana Reetta Ylijärvi ja vastaavina tuottajina Ella Piesala ja Jussi Lipponen. Kautta ovat olleet rahoittamassa Nelonen Median lisäksi Film Tampere, Tampereen kaupunki sekä Mediawan rights.

Uuden kauden kymmenen jaksoa muodostava viisi kokonaisuutta, jotka perustuvat Seppo Jokisen teoksiin Lyödyn laki, Pisara veressä, Siipirikkoiset, Sen maksaa minkä tilaa ja Pahasti tehty.

5. kausi alkaa Ruutu+-tilaajille 1. kesäkuuta. Uusi jakso ilmestyy joka viikko.

Pressitilaisuus

Koskisen 5. kauden pressitilaisuus järjestetään maanantaina 18. toukokuuta klo 12 alkaen. Tarkempi kutsu saapuu myöhemmin.