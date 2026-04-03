Tältä näyttää odotettu Koskisen uusi kausi – alkaa Ruudussa 1. kesäkuuta!
8.4.2026 09:59:58 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Jo viidennelle kaudelleen ehtinyt rakastettu rikossarja palaa Ruutuun. Uudella kaudella on luvassa tiivistunnelmaista draamaa, rosoista huumoria ja tilanteita, joissa pienet valinnat johtavat peruuttamattomiin seurauksiin.
Koskisen 5. kaudella komisario Sakari Koskinen (Eero Aho) on viimein muuttanut yhteen kollegansa Ulla Lundelinin (Maria Ylipää) kanssa. Arki uudessa kodissa ei kuitenkaan ole auvoa, sillä sekä talo että suhde vaatisivat huolenpitoa, jota Koskinen ei aina osaa antaa.
Viidennen kauden rikokset pakottavat Koskisen tiimin pohtimaan, kuka oikeastaan on uhri ja kuka syyllinen. Ja miten pienestä voi joskus olla kiinni, kumpaan rooliin ihminen päätyy. Poliisit kohtaavat silmästä silmään muun muassa vankilasta vapautuneen ex-poliisin, dekkarikirjailijan, rahojen salakuljettajan sekä huijaripsykoterapeutin.
"Mulle Koskisen vahvuus on kiinnostavien rikostarinoiden ohella sarjan henkilöissä. Eero Ahon tarkka ja tunneälykäs ilmaisu johdattaa katsojan kokemaan Koskisen kamppailua itsensä ja ympäristönsä kanssa. Olemme pyrkineet jaksokohtaisissa vierailijoissa tarjoamaan yllätyksellisyyttä näyttelijävalinnoilla, jotta katsoja saa tarinan edetessä nähdä hahmojen kuoriutuvan yllättävään suuntaan", kertoo yksi Koskisen ohjaajista, Lauri Nurkse.
Koskisen tähtikaartiin lukeutuvat Eero Aho, Maria Ylipää, Turkka Mastomäki, Jon Jon Geitel, Irina Isberg, Samuel Kujala ja Jussi Vatanen.
Sarjan vakiokasvojen lisäksi 5. kaudella nähdään joukko nimekkäitä vierailijoita, joihin kuuluvat muun muassa Kreeta Salminen, Juho Milonoff, Joonas Saartamo, Kari "Hissu" Hietalahti, Minka Kuustonen, Sebastian Rejman, Antti Reini, Tommi Eronen, Taneli Mäkelä ja Heikki Vihinen.
Koskisen 5. tuotantokauden ovat käsikirjoittaneet Riku Suokas ja Heikki Syrjä sekä ohjanneet Lauri Nurkse, Riku Suokas ja Tommi Lepola. Sarjan tuottaa Mediawan Finland, tuottajana Reetta Ylijärvi ja vastaavina tuottajina Ella Piesala ja Jussi Lipponen. Kautta ovat olleet rahoittamassa Nelonen Median lisäksi Film Tampere, Tampereen kaupunki sekä Mediawan rights.
Uuden kauden kymmenen jaksoa muodostava viisi kokonaisuutta, jotka perustuvat Seppo Jokisen teoksiin Lyödyn laki, Pisara veressä, Siipirikkoiset, Sen maksaa minkä tilaa ja Pahasti tehty.
5. kausi alkaa Ruutu+-tilaajille 1. kesäkuuta. Uusi jakso ilmestyy joka viikko.
Pressitilaisuus
Koskisen 5. kauden pressitilaisuus järjestetään maanantaina 18. toukokuuta klo 12 alkaen. Tarkempi kutsu saapuu myöhemmin.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme