Muistutuskutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskuntavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila
2.3.2026 12:53:20 EET | Akava ry | Kutsu
Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Tilaisuudessa kerromme Akavan tavoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat Suomen kasvuun, kilpailukykyyn ja työmarkkinoihin. Esittelemme myös tuoreimmat luvut korkeakoulutettujen työllisyys- ja työttömyystilanteesta.
Tilaisuus pidetään torstaina 5.3. kello 11.30–12.30 Radisson Red -hotellissa (Vuorikatu 24, Park Basement -tila). Lounasta on tarjolla alkaen kello 11.00.
Ilmoitathan osallistumisestasi tilaisuuteen viestintäjohtaja Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi, 040 559 7196).
Ohjelma
11.00 Lounas
11.30 Tilaisuus alkaa
Jyrki Kemppainen, viestintäjohtaja
Akavan eduskuntavaalitavoitteet – Näin rakennamme Suomesta osaamisyhteiskunnan
Maria Löfgren, puheenjohtaja
Akavan eduskuntavaalitavoitteet: kasvu
Piia Rekilä, kasvu- ja työllisyysjohtaja
Akavan eduskuntavaalitavoitteet: työelämä
Ville Kopra, työmarkkinajohtaja
Korkeakoulutettujen työmarkkinatilanne
Pasi Sorjonen, pääekonomisti
Akavan opiskelijoiden näkökulma
Kasper Laaksonen, puheenjohtaja, Akavan opiskelijat
12.30 Tilaisuus päättyy
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua.
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, miksi ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki KemppainenviestintäjohtajaPuh:+358405597196jyrki.kemppainen@akava.fi
Akava ry
Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akava ry
Akava: Akavan liittojen jäsenmäärä laski hienoisesti vuonna 202527.2.2026 13:00:31 EET | Tiedote
Akavan liitoissa oli 619 090 jäsentä vuoden 2026 alussa. Määrä laski hienoisesti edellisvuodesta, yhteensä 4 834:llä eli 0,8 prosenttia. Maksavien jäsenten määrä oli 435 145, missä tuli laskua edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Opiskelijajäsenten määrä nousi 0,4 prosenttia eli 510:llä, ja Akavan liitoissa on 127 914 opiskelijajäsentä.
SAK, Akava ja STTK: Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys palautettava valmisteluun25.2.2026 06:51:05 EET | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat maan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävän lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mielestä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun.
Muistutuskutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskuntavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila24.2.2026 08:02:37 EET | Kutsu
Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Kutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskuntavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila19.2.2026 11:37:23 EET | Kutsu
Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Akava: Uusi Akava Works -selvitys: asiantuntijatyön murros vaatii jatkuvaa oppimista sekä johtamisen kehittämistä11.2.2026 07:53:11 EET | Tiedote
Tuore Akava Works -selvitys ”Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta” tuo tietoa työelämän muutosvoimista ja niiden vaikutuksista asiantuntijatyöhön erityisesti työn tuottavuuden, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Selvitys ehdottaa toimia, joiden avulla voidaan vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja ja ehkäistä kielteisiä muutoksia. Sen on laatinut E2 Tutkimus Akava Worksin toimeksiannosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme