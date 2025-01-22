Mars juhlii Euroopassa saavutettua uusinta hiilestä irtautumisen merkkipaaluaan – Ruotsissa uusi merkittävä uusiutuvan sähkön toimitussopimus
26.2.2026 10:58:41 EET | Mars Finland Oy | Tiedote
• Mars on varmistanut 70 % Ruotsissa vastikään käyttöönotetun tuulipuiston tuotannosta, joka tukee uusiutuvan sähkön laajentamista koko yrityksen arvoketjuun.
• Sopimus tuottaa noin 670 GWh puhdasta sähköä vuosittain ja tukee Marsin omia toimintoja sekä arvoketjun kumppaneita.
• Tämä on yksi useista pitkän aikavälin uusiutuvan sähkön sopimuksista, joilla Mars edistää ilmastotavoitteitaan. Renewable Acceleration -ohjelmansa kautta Mars pyrkii vähentämään kokonaishiilijalanjälkeään 10 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 vertailutasoon nähden laajentamalla uusiutuvan sähkön kattamaan koko arvoketjunsa.
MCLEAN, Va. – 24. helmikuuta 2026 – Mars, Incorporated, joka on johtava välipalojen, elintarvikkeiden sekä lemmikkieläinpalveluiden ja -ravitsemuksen toimija, kertoi tänään merkittävästä merkkipaalusta vastuullisuuden edistämisessä. Mars on solminut sopimuksen, joka kattaa enemmistön Ruotsissa sijaitsevan Kölvallen-tuulipuiston tuotannosta, Mars Renewable Acceleration -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Marsin ja hankkeen välinen kumppanuus korostaa Marsin sitoutumista puhtaan, uusiutuvan energian laajentamiseen koko arvoketjuunsa sekä edistämään etenemistä kohti nettonollatavoitteitaan. Hankkeen on kehittänyt Foresight Energy Infrastructure Partners, johtava sijoitustenhoitaja.
Pitkän aikavälin sopimuksen myötä Mars on varmistanut 70 % Kölvallen-tuulipuiston vuotuisesta tuotannosta. Kyseessä on yksi yhtiön suurimmista uusiutuvan energian sitoumuksista Euroopassa tähän mennessä. Sopimus tuottaa noin 670 GWh puhdasta sähköä vuosittain ja tukee Marsin omia toimintoja sekä arvoketjun kumppaneita.
Tuulipuiston asennettu kokonaiskapasiteetti on 277,2 MW, mikä riittää tuottamaan uusiutuvaa energiaa noin 95 000 kotitalouden vuosittaiseen tarpeeseen verrattavan määrän. Tämä tekee siitä yhden Euroopan edistyneimmistä maatuulivoimahankkeista. Hankkeen odotetaan olevan ilmastoneutraali ensimmäisten toimintakuukausiensa aikana.
”Sitoutumisemme kumppanuuteen Foresight Groupin kanssa tässä ruotsalaisessa tuulipuistossa on selkeä osoitus tavoitteestamme tukea uusiutuvaan energiaan siirtymistä eri puolilla Eurooppaa. Renewable Acceleration -ohjelman kautta teemme uusiutuvasta energiasta standardin koko arvoketjussamme ja vauhditamme vaikuttavaa muutosta, ei ainoastaan liiketoiminnassamme, vaan myös yhteisöissä ja alueilla, joilla toimimme”, toteaa Kevin Rabinovitch, Global VP Sustainability, Mars.
Mars auttoi mahdollistamaan hankkeen tarjoamalla Foresightille rakentamisen ja rahoituksen käynnistämiseksi tarvittavan pitkän aikavälin sitoumuksen. Tuulipuisto tuo myös konkreettisia paikallisia hyötyjä, kuten tuulipuiston vuosituottoihin perustuvan yhteisörahaston ja lisää osaamista vaativia työpaikkoja. Hanke tukee myös muun paikallisen työllisyyden kasvua välillisesti.
Richard Thompson, Partner, Foresight Group, kommentoi: ”Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Marsin kanssa yhden Euroopan edistyneimmän maatuulivoimahankkeen toteuttamisessa. Kölvallen tuottaa merkittäviä ympäristö- ja taloushyötyjä vuosikymmenten ajan, huomattavista päästövähennyksistä paikallisiin investointeihin ja osaamista vaativien työpaikkojen luomiseen. Olemme ylpeitä saadessamme työskennellä Marsin rinnalla ja asettaa uuden vertailutason vaikuttaville, yhteisölähtöisille uusiutuvan energian hankkeille.”
Foresightia neuvottiin PPA-prosessin aikana Our New Energyn toimesta.
Vuonna 2025 Mars allekirjoitti toisen eurooppalaisen Renewable Acceleration -ohjelmaan kuuluvan sopimuksen ja käynnisti yli 100 aurinkovoimahanketta Puolassa. Jokaisen Marsin allekirjoittaman uuden sopimuksen myötä yhtiö arvioi Renewable Acceleration -ohjelman edistävän 10 %:n vähennystä kokonaishiilijalanjäljessä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 vertailutasoon nähden. Renewable Acceleration -ohjelma on osa yhtiön laajempaa vastuullisuusstrategiaa.
Mediayhteydet: marsmediarelations@effem.com
Tietoa Mars, Incorporatedista
Mars, Incorporatedin toiminnan lähtökohtana on usko siihen, että tavoittelemamme huominen alkaa siitä, miten teemme liiketoimintaa tänään. Yli 65 miljardin dollarin arvoisena perheomisteisena yrityksenä monipuolinen ja kasvava lemmikkieläintuotteiden ja eläinlääkäripalveluiden portfoliomme tukee lemmikkejä ympäri maailmaa, ja laadukkaat välipala- ja elintarviketuotteemme ilahduttavat miljoonia ihmisiä joka päivä. Valmistamme joitakin maailman rakastetuimpia brändejä, kuten ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® ja BEN’S ORIGINAL™. Kansainväliset lemmikkisairaalaverkostomme, mukaan lukien BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ ja ANICURA™, kattavat ehkäisevän, yleis-, erikois- ja päivystyseläinlääketieteen, ja globaali eläinlääketieteellinen diagnostiikkaliiketoimintamme ANTECH® tarjoaa läpimurtokyvykkyyksiä lemmikkidiagnostiikkaan. Marsin viisi periaatetta – laatu, vastuu, vastavuoroisuus, tehokkuus ja vapaus – inspiroivat yli 170 000 työntekijäämme toimimaan joka päivä paremman maailman luomiseksi ihmisille, lemmikeille ja planeetalle.
Lisätietoja Marsista: www.mars.com.
