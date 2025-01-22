Mars juhlii Euroopassa saavutettua uusinta hiilestä irtautumisen merkkipaaluaan – Ruotsissa uusi merkittävä uusiutuvan sähkön toimitussopimus

Mars, Incorporatedin toiminnan lähtökohtana on usko siihen, että tavoittelemamme huominen alkaa siitä, miten teemme liiketoimintaa tänään. Yli 65 miljardin dollarin arvoisena perheomisteisena yrityksenä monipuolinen ja kasvava lemmikkieläintuotteiden ja eläinlääkäripalveluiden portfoliomme tukee lemmikkejä ympäri maailmaa, ja laadukkaat välipala- ja elintarviketuotteemme ilahduttavat miljoonia ihmisiä joka päivä. Valmistamme joitakin maailman rakastetuimpia brändejä, kuten ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® ja BEN’S ORIGINAL™. Kansainväliset lemmikkisairaalaverkostomme, mukaan lukien BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ ja ANICURA™, kattavat ehkäisevän, yleis-, erikois- ja päivystyseläinlääketieteen, ja globaali eläinlääketieteellinen diagnostiikkaliiketoimintamme ANTECH® tarjoaa läpimurtokyvykkyyksiä lemmikkidiagnostiikkaan. Marsin viisi periaatetta – laatu, vastuu, vastavuoroisuus, tehokkuus ja vapaus – inspiroivat yli 170 000 työntekijäämme toimimaan joka päivä paremman maailman luomiseksi ihmisille, lemmikeille ja planeetalle.

