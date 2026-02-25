Kaskenmäen uusi sote-keskus – aikataulu ja palvelukokonaisuudet
25.2.2026 15:00:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu
Varha avaa Turkuun Kaskenmäen sotekeskuksen keväällä 2027. Kyseessä on Varhan ensimmäinen, uudentyyppinen sote-keskus, joka toimii ns. sote-uudistuksen periaatteiden mukaisesti.
Samaan rakennukseen tullaan kokoamaan useita Varhan eri palveluja ja sote-keskus palvelee kaksikielisesti koko Varhan ruotsinkielistä väestöä sekä Turun tiettyjen alueiden suomenkielistä väestöä.
Kaskenmäen sote-keskuksen tulevaisuutta tilaisuudessa avaavat sote-palveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen, sote-aluepäällikkö Terhi Painilainen ja erityisasiantuntija Miia Lindström. Mediatilaisuus on kaksikielinen ja tilaan on esteetön pääsy.
Aika: ti 3.3.2026 klo 9–10
Paikka: Hyvinvointialueen hallinto, Kärsämäentie 11, 3 krs., kokoustila Loistokari
Ohjelma
klo 9 Tilaisuuden avaus, sote-palveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen
klo 9.15–9.50 Kaskenmäen uudenlainen sote-keskus, sote-aluepäällikkö Terhi Painilainen ja erityisasiantuntija Miia Lindström
klo 10 mediatilaisuus päättyy
Ilmoittautumiset tilaisuuteen ma 2.3. mennessä Katja Heinämäelle.
Yhteyshenkilöt
Katja HeinämäkiviestintäpäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3650katja.heinamaki@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
