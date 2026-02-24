HOK-Elannon vuosi 2025: pitkäjänteinen kehitys ja investoinnit jatkuivat kaikilla toimialoilla
25.2.2026 14:00:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote
S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, HOK-Elanto, juhlisti 120-vuotista historiaansa menneenä vuonna ja kehitti aktiivisesti palveluverkostoansa. Vuoden 2025 aikana HOK-Elantoon liittyi yli 37 000 uutta asiakasomistajaa. Bonusta ja maksutapaetua maksettiin asiakasomistajille vuoden aikana yli 97 miljoonaa euroa. Erinomaisesta vuodesta kiittääkseen HOK-Elanto käytti 4,6 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen.
HOK-Elannon vuoden 2025 liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa ja toteutunut liiketulos oli 60 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin päivittäistavarakaupan kasvusta, ja erityisesti ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvuaan. HOK-Elanto investoi vuonna 2025 noin 102 miljoonaa euroa toiminta-alueensa palveluverkoston kehittämiseen.
– Haasteellisina aikoina investoinnit ja niiden kautta uusien työpaikkojen luominen on äärettömän tärkeää. Investoimme HOK-Elannolla vuosittain noin 100 miljoonaa euroa toiminta-alueemme kehittämiseksi. Näillä toimilla haluamme osaltamme olla pitämässä Suomen talouden pyörät pyörimässä, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.
120 vuotta paremman arjen puolesta
Vuonna 2025 120 vuotta täyttänyt HOK-Elanto on alusta asti ollut tärkeä osa asiakasomistajiensa arkea ja juhlaa. Yhteisöllisyys ja vastuullisuus ovat olleet toiminnan ytimessä läpi historian: aina sadan vuoden takaisista kumminlahjoista keväällä 2025 jo kymmenen vuotta kestäneeseen, kestävää kaupunkiliikkumista tukevaan Alepa-fillariyhteistyöhön ja jokavuotisiin joululahjoituksiin.
Kuluneen juhlavuoden kunniaksi HOK-Elanto teki 120 000 euron joululahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Lahjoituksen saajaksi valikoitui Syöpäsäätiö HOK-Elannon henkilöstölle järjestetyn äänestyksen perusteella.
Osuuskaupan 120-vuotista historiaa juhlittiin HOK-Elannolla läpi vuoden 2025, ja juhlavuosi huipentui syksyllä järjestettyihin syntymäpäiväjuhliin, joihin oli kutsuttu kaikki HOK-Elannon noin 7 000 työntekijää.
–120 vuotta on merkittävä virstanpylväs HOK-Elannolle. On ollut hienoa, että olemme saaneet juhlistaa tätä merkkipaalua yhdessä koko henkilöstömme sekä asiakasomistajiemme kanssa kuluneena vuonna, sanoo Liimatainen.
Asiakasomistajuus puhuttelee suomalaisia
HOK-Elannon asiakasomistajien määrä kasvoi tasaisesti vuoden 2025 aikana, ja uusista asiakasomistajista noin neljäsosa oli alle 25-vuotiaita. Vuoden 2025 loppuun mennessä HOK-Elannolla oli yhteensä yli 724 000 asiakasomistajaa, ja noin 90 prosenttia HOK-Elannon toiminta-alueen kotitalouksista oli asiakasomistajia. HOK-Elannon asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä yli 97 miljoonaa euroa vuonna 2025.
– Osuustoiminta tuntuu puhuttelevan suomalaisia näinä hieman turbulentteina aikoina. Jatkuva asiakasomistajien määrän kasvu ja alati parantuva asiakastyytyväisyys myös kertovat, että tarjoamamme edut ja palvelut vastaavat odotuksia, sanoo Liimatainen.
Toimipaikkaverkoston kehitystä asiakasomistajien hyväksi
HOK-Elanto investoi vuonna 2025 yhteensä noin 102 miljoonaa euroa toiminta-alueensa palveluverkoston kehittämiseen. Uusia ravintoloita ja kahviloita avattiin viisi kappaletta: ravintola Stensvik ja ravintola Lilla Sten Hybridiarena Hypeen Espoossa, ravintola Pizza & Buffa ja kahvila Presso Järvenpään Prismakeskukseen ja kahvila Presso Hyvinkäälle.
Marketkaupan puolella Helsingin Suutarilaan avattiin uusi S-market ja Espoon Suvelaan rakentui uusi Alepa. Myös olemassa olevia toimipaikkoja uudistettiin ja kehitettiin aktiivisesti. Esimerkiksi Prisma Sello uudistettiin alkuvuodesta 2025, Järvenpään Prismakeskuksen ja Prisman uudistukset valmistuivat puolestaan kesällä 2025, ja useat Coffee House –kahvilat saivat vuoden aikana uuden ilmeen ketjun konseptiuudistuksen myötä. Tuusulan uuden Prisman rakennushanke etenee niin ikään hyvää vauhtia.
ABC-latausverkosto laajeni uusille alueille vuoden aikana, kun esimerkiksi Espoossa kauppakeskus Isoon Omenaan ja Helsingissä kauppakeskus Rediin sekä Mannerheimintielle avattiin uudet sähköautojen latausasemat.
HOK-Elannon historian suurin investointi ruoan verkkokauppaan, Vantaalla sijaitseva ruoan verkkokaupan keräilykeskus, täytti vuoden. Keräilykeskus sekä pikatoimitusverkoston voimakas laajentaminen vuoden 2025 aikana ovat mahdollistaneet vastaamisen ruoan verkkokauppapalveluiden kasvavaan kysyntään ja vahvistaneet HOK-Elannon markkinajohtajuutta ruoan verkkokaupassa.
Hyvinvoiva henkilöstö menestyksen perustana
HOK-Elannossa työskenteli vakituisessa työsuhteessa vuoden 2025 lopussa 6 980 henkilöä. Vakituisen henkilöstönsä ohella HOK-Elanto työllisti kesän aikana yli 2 400 kesätyöntekijää eri pituisiin työsuhteisiin ympäri pääkaupunkiseutua. HOK-Elannon kesätyöpaikkailmoitukset olivat kuluneenakin vuonna luetuimpien kesätyöpaikkailmoitusten joukossa.
HOK-Elanto edistää henkilöstönsä hyvinvointia monin tavoin, mistä osoituksena osuuskauppa sai jo neljättä kertaa MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka -tunnustuksen mielenterveyden edistämisestä. Henkilöstön viihtyminen töissä näkyy myös HOK-Elannon työtyytyväisyyskyselyssä, jonka tulokset kehittyivät viimekin vuonna positiiviseen suuntaan. Vuoden 2025 tuloksella HOK-Elanto kuuluu jälleen Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon.
–Tavoitteenamme on olla palvelualojen paras työpaikka, ja työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehtiminen sekä esimerkiksi kattavat henkilöstöedut ovat siinä tärkeitä osatekijöitä, kertoo HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Kaisa Tuuliainen.
Erinomaisesta vuodesta kiittääkseen HOK-Elanto päätti käyttää 4,6 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen vuonna 2025.
– Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstömme on menestyksemme avain. He tekevät joka päivä parhaansa asiakkaidemme eteen, ja kiitän lämpimästi heistä jokaista tästä upeasta työstä, sanoo Liimatainen.
Kehitystyö ja investoinnit jatkuvat usealla rintamalla
Vuosi 2026 on käynnistynyt HOK-Elannolla vauhdikkaissa merkeissä. Tammikuussa Helsingissä Prisma Itäkeskuksessa aloitettiin myymälän laajamittainen uudistus ja helmikuussa käynnistyi Espoon keskuksen uuden Prismakeskuksen rakennushanke.
Myös jatkuva kehitystyö ravintolatoimialla jatkuu, ja esimerkiksi ravintola Belge muutti alkuvuodesta Helsingin Keskuskadulle, entistä näkyvämmälle paikalle. Verkkokaupan puolella toimitus- ja noutopisteverkostoa laajennetaan ripeään tahtiin.
–Teemme HOK-Elannolla pitkäjänteistä työtä tulevaisuuden eteen. Meillä on valmius investoida vielä nykyistäkin enemmän, mikäli tämänhetkiset hankkeet etenevät suunnitellusti ja sopivia mahdollisuuksia tulee vastaan. Investointiemme myötä voimme paitsi tarjota asiakasomistajillemme entistä parempia palveluita, myös työllistää suoraan ja välillisesti satoja uusia työntekijöitä haastavinakin aikoina, toteaa Liimatainen.
HOK-Elannon keskeiset avainluvut 1–12/2025
|
2025
|
2024
|
Liikevaihto, milj. euroa
|
2 673
|
2 637
|
Toteutunut liiketulos, milj. euroa
|
59,9
|
45,0
|
Omavaraisuusaste, %
|
78,2
|
76,8
|
Investoinnit, milj. euroa
|
101,8
|
102,6
|
Asiakasomistajien lukumäärä, hlöä (31.12.)
|
724 333
|
709 204
|
Maksettu Bonus ja maksutapaetu, milj. euroa
|
97,1
|
93,4
|
Vakituisia työntekijöitä, hlöä (31.12.)
|
6 980
|
6 958
|
Toimipaikkojen lukumäärä, kpl (31.12.)
|
414
|
412
Tiedotteen taloudelliset tiedot ovat tiedotteen julkaisuhetkellä 25.2.2026 tilintarkastamattomia ennakkotietoja.
