Onko liikkuminen turvallista Vakka-Suomen seudulla? Asukaskysely avoinna 2.4.2026 saakka

2.3.2026 08:30:00 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Vakka-Suomen seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat päivitetään vuoden 2026 aikana. Asukkaat ja alueella liikkuvat voivat vaikuttaa suunnitelmien sisältöön vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn 2.4.2026 mennessä. Kyselyllä kerätään kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa koetusta turvallisuudesta, liikennekäyttäytymisen haasteista, läheltä piti -tilanteista sekä liikenneympäristön ongelmakohdista.

Etualalla auton tuulilasi, jonka läpi näkymä liikenneympyrään, jossa ajaa mopoilijoita.
Kuvituskuva. Juha Tuomi, Liikenneturva.

Vakka-Suomen seudulla liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö toteutetaan yhteistyössä alueen kuuden kunnan (Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa) sekä Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa. Kunnissa säännöllisesti kokoontuvat monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät ovat keskeisessä roolissa suunnitelmien valmistelussa.

Vakavien tieliikenneonnettomuuksien määrä ei ole laskenut – ikääntyneet korostuvat tilastoissa

Viimeisen viiden vuoden aikana (2021–2025) Vakka-Suomen seudun tieliikenteessä on menehtynyt 14 ihmistä, keskimäärin kolme vuosittain (vuonna 2025 neljä henkilöä). Myös vakavia loukkaantumisia tapahtuu vuosittain useita. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on pysynyt lähes muuttumattomana jo vuosikymmeniä. Ainoastaan vuonna 2012 alueella ei tilastoitu yhtään tieliikenteessä menehtynyttä. Tilastoissa korostuvat erityisesti yli 65-vuotiaat, jotka muodostavat lähes puolet (46 %) kuolemantapauksista. Myös nuorten suhteellinen onnettomuusriski on korkea, ja nuorten liikennerikollisuuden kasvutrendi lisää huolta.

Kohti nollavisiota – tavoitteena turvallinen liikkuminen kaikille

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla tieliikenneonnettomuuksien määrää voidaan vähentää kohti kansallista nollavisiota. Tavoitteena on, että tieliikenteen kuolemat ja vakavat loukkaantumiset saadaan nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa:

  • resursseja ja osaamista
  • viranomaisten ja toimijoiden välistä yhteistyötä
  • liikennekasvatusta ja viestintää
  • henkilökuljetusten turvallisuutta
  • liikenneympäristön ratkaisuja
  • liikenteen valvontaa

Asukkaiden kokemukset ovat tärkeä osa suunnittelua

Onnettomuustilastot eivät kerro kaikkea liikenteen turvallisuudesta. Siksi asukkaiden ja alueella liikkuvien kokemukset ovat keskeinen osa suunnitelmien lähtöaineistoa. Kyselyllä kerätään tietoa esimerkiksi turvattomiksi koetuista paikoista, liikennejärjestelyjen puutteista ja arjen liikkumisen haasteista. Liikenneturvallisuuskysely on avoinna 2.3.–2.4.2026 osoitteessa:  https://app.maptionnaire.com/q/vakkasuomenltsuunnitelmat 

Vastaukset käsitellään hankkeen ohjausryhmässä sekä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä. Tuloksista tiedotetaan kevään aikana.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus, Jaakko Klang, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
  • Kustavi kunta, Rauno Peltola, etunimi.sukunimi(at)kustavi.fi
  • Laitilan kaupunki, Mika Raula, etunimi.sukunimi(at)laitila.fi
  • Pyhärannan kunta, Olli Lahtonen, etunimi.sukunimi(at)pyharanta.fi
  • Taivassalon kunta, Seppo Pihl, etunimi.sukunimi(at)taivassalo.fi
  • Uudenkaupungin kaupunki, Henriikka Lohtaja, etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi
  • Vehmaan kunta, Antti Heinonen, etunimi.sukunimi(at)vehmaa.fi
  • Ramboll Finland Oy, Juha Heltimo, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

liikenneturvallisuusvakka-suomi

