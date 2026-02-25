Onko liikkuminen turvallista Vakka-Suomen seudulla? Asukaskysely avoinna 2.4.2026 saakka

Priodiversity LIFE -hanke kunnostaa Lounais-Suomen luontoa 24.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta on valittu luonnon monimuotoisuudeltaan arvokkaita alueita, joille tullaan lähivuosina kohdentamaan ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia. Työtä tehdään osana Priodiversity LIFE -hanketta, jonka toteuttajat hakevat nyt metsien, perinnebiotooppien, purojen ja soiden sekä muiden luontotyyppien kunnostuksesta kiinnostuneita maanomistajia mukaan.