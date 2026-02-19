OAJ ehdottaa velkajarrun rinnalle kasvutakuuta – ”Velkaantuminen ei hidastu ilman osaavaa työvoimaa”
25.2.2026 09:15:00 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää talouden tasapainottamista tärkeänä. Pelkkä leikkauspolitiikka ilman kasvua ja osaamista vahvistavia toimia kuitenkin syventäisi Suomen talousongelmia entisestään. OAJ ehdottaakin velkajarrun rinnalle kasvutakuuta, eli pitkäjänteistä sitoutumista osaamis- ja koulutustason nostamiseen.
Velkajarrutyöryhmä julkaisi raporttinsa tänään. Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mielestä on selvää, että seuraavalla hallituskaudella on edessä miljardiluokan sopeutukset, joista iso osa tehdään leikkaamalla menoja.
– Jos keskitytään liikaa velkaan ja leikkauksiin, on vaarana syödä tulevan talouskasvun edellytykset. Talous pitää nähdä kokonaisuutena ja luoda velkajarrun rinnalle kasvutakuu, eli sitoutua pitkäjänteisesti kiihdyttämään Suomen osaamis- ja koulutustason nousua. Velkaantuminenkaan ei hidastu, jos meillä ei tulevaisuudessa ole osaavaa työvoimaa, Katarina Murto sanoo.
Koulutusleikkausten tie on näivettymisen tie
Koulutuksen rahoitusta on Suomessa leikattu läpi 2000-luvun. Samalla Pisa-tulokset ovat laskeneet ja Suomi on romahtanut koulutustasossa jo reilusti alle OECD-maiden keskitason.
– Talouden ahdinkoon on Suomessa vastattu leikkaamalla koulutuksesta. Viimeistään nyt jokaisen pitäisi nähdä, että se tie on näivettymisen tie. Koulutusleikkaukset tuovat pikasäästöjä mutta aiheuttavat samalla vuosien osaamisvajetta, Murto sanoo.
Koulutuksen rahoituksen vahvistaminenkaan ei tuo pikavoittoja, mutta pidemmällä aikavälillä se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin osaavana työvoimana ja tuottavuutena.
– Koulutusleikkaukset voivat sen sijaan aiheuttaa nopeastikin pysyvää vahinkoa. Mistä saamme tulevaisuudet osaajat, jos Suomessa ei ole riittävästi kelpoisia opettajia ja jokaiselle oppijalle taata yhdenvertaisia edellytyksiä oppimiseen? Murto kysyy.
"Päättäjät ovat valinnan edessä"
Katarina Murto perää päättäjiltä rohkeutta katsoa kauas. Velkajarru ja tulevat sopeutukset on tehtävä vaarantamatta koulutus- ja osaamistasoa ja laadukasta opetusta.
– Vain kiihdyttämällä osaaminen nousuun Suomi saadaan pysyvästi ja kestävästi kasvun tielle. Päättäjät ovatkin valinnan edessä. Haluammeko olla maa, joka näivettää lastemme tulevaisuuden koulutuksesta leikkaamalla vai maa, joka investoi kasvuun? Toivon, että järki voittaa ja löydämme yhteisen näkemyksen siitä, miten Suomi nousee osaamisen ja koulutuksen kärkimaaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Kuvat
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ ja Sivista: Hallituksen leikkaukset uhkaavat tuhansien maahanmuuttajien kieliopintoja19.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Hallitus esittää 47 miljoonan euron leikkauksia kotoutumiskoulutukseen. Esityksen mukaan kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muun vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen rahoitus lakkautettaisiin. Vapaan sivistystyön osuus leikkauksista on 6,9 miljoonaa euroa. Tämä uhkaa keskeyttää tuhansien kotoutujien opinnot keväällä 2027 ja vaarantaisi satoja opetusalan työpaikkoja.
Peruskoulun tulevaisuus ratkaistaan nyt – rahoitusvaje uhkaa oppimistuloksia ja alan houkuttelevuutta11.2.2026 10:14:20 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut Perusopetuksen tulevaisuusvision 2040, mutta sen toteutuminen riippuu ratkaisevasti kevään ja seuraavan hallituksen päätöksistä. Syntyvyyden lasku pienentää kuntien rahoitusta ikäluokkien pienentymisen myötä noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Ilman korjaavia päätöksiä tämä merkitsee miljardin euron leikkauksia seuraavan hallituskauden loppuun mennessä.
OAJ tyrmää määräaikaisten lakiesityksen: Miksi lakimuutos ulotetaan myös opetusalalle?5.2.2026 11:55:53 EET | Tiedote
Eduskunta aloittaa tänään käsittelynsä määräaikaisten työsuhteiden sallimisesta enintään vuodeksi ilman perusteita. Esitys lisäisi työelämän epävarmuutta erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla myös opetusalalla. Lakimuutoksella ei ole todettu olevan vaikutuksia työllisyyteen.
Endast var tredje ser optimistiskt på framtiden för barn och unga – ”Finland står vid ett vägskäl”21.1.2026 12:00:00 EET | Pressmeddelande
Många finländare ser med oro på framtiden för barn och unga. Det visar en omfattande enkätundersökning av Taloustutkimus. Det finns många orosmoln, men också ett starkt förtroende för att utbildning kan skapa en bättre framtid. OAJ:s ordförande Katarina Murto betonar att Finland står vid ett vägskäl. Framtidstron kan stärkas endast genom att finna lösningar som vi gemensamt ansvarar för. Murto efterlyser en parlamentarisk plan för att höja utbildnings- och kompetensnivån.
Vain kolmasosa suhtautuu optimistisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen – ”Suomi on käännekohdassa”21.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Suomessa asuvien usko lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen on koetuksella, selviää Taloustutkimuksen laajasta kyselytutkimuksesta. Uskoa parempaan tulevaisuuteen varjostavat monet huolet. Luottamus koulutuksen kykyyn rakentaa parempaa tulevaisuutta on kuitenkin vahva. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa, että Suomi on käännekohdassa. Tulevaisuususko lisääntyy vain huolia ratkaisemalla, ja vastuu ratkaisuista on yhteinen. Murto peräänkuuluttaa parlamentaarista suunnitelmaa koulutus- ja osaamistason nostamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme