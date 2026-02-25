Kehityspoliittisen toimikunnan keskustelupaperi: Yritykset tarvitsevat kehittyville markkinoille lisää kannustimia ja esteiden purkua
25.2.2026 09:02:48 EET | Kehityspoliittinen toimikunta | Tiedote
Suomalaiset yritykset voivat tuottaa kehittyviin maihin kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja ja löytää samalla itselleen uusia kasvumarkkinoita. Etenkin pk-yritykset tarvitsevat tähän kuitenkin lisää kannustimia ja osallistumista vaikeuttavien esteiden madaltamista. Näin todetaan Kehityspoliittisen toimikunnan teettämässä Kehitysrahoituksen kannustimia ja kompastuskiviä -keskustelupaperissa.
KPT:n Kehitysrahoituksen kannustimia ja kompastuskiviä -keskustelupaperi esittää konkreettisia toimenpiteitä yritysten osallistumisen lisäämiseksi. Sari Laaksonen Consulting Oy:n laatiman selvityksen tulokset perustuvat aiempiin ja viimeisteltävinä oleviin arviointeihin, kyselyaineistoihin ja taustahaastatteluihin.
Yritykset eivät hahmota tarjolla olevia tukimuotoja
Yritysten laajempi osallistuminen kehitysrahoitteiseen toimintaan on ollut suomalaisessa kehityspolitiikassa ja Team Finland -toimintamallissa kasvavasti esillä jo 2010-luvun puolivälistä alkaen. Yritysten tukena tässä ovat kehitysyhteistyön määrärahoista rahoitetut instrumentit, sekarahoitusmallit sekä Finnfundin, Finnveran, Business Finlandin ja Finnpartnershipin kaltaiset julkiset toimijat.
Selvityksen mukaan yritysten osallistumista edistäviä instrumentteja on kehitetty, ja yksittäiset instrumentit täyttävät pitkälti tarkoituksensa ja saavuttavat merkittäviä tuloksia. Instrumenttien välisen yhteistyön parantamisesta huolimatta niiden väliin jää kuitenkin vielä aukkoja. Lisäksi yritykset eivät aina hahmota instrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia.
Yritysten on myös vaikea ymmärtää monenvälisen rahoituksen monimutkaisia käytänteitä esimerkiksi EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten hankkeissa.
Yritysten osallistumista voidaan edistää entistä aktiivisemmin
Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien kyselyjen perusteella yritysten kiinnostus uusille markkinoille on kasvanut. Kiinnostus kohdistuu etenkin Afrikan nopeasti kehittyviin talouksiin ja Kaakkois-Aasian maihin. Yritykset kokevat kuitenkin markkinoille pääsyn vaikeaksi. Keskeisiä hidasteita ovat liiketoiminnan riskit sekä tiedon ja kumppaneiden puute uusilla markkinoilla.
KPT:n keskustelupaperi esittää kahdeksan konkreettista suositusta ja parannusehdotusta, jotka voidaan toteuttaa nykyisten rakenteiden puitteissa ilman suurta hallinnollista uudistusta. Parannuksilla on mahdollista helpottaa yritysten resurssipulaa, kumppanien löytämistä ja epävarmuuden hallintaa. Niillä voidaan myös parantaa hintakilpailukykyä, tuotteiden sopivuutta markkinoille ja rahoitusmahdollisuuksia.
Tiiviimpi yhteistyö auttaisi menestymään tarjouskilpailuissa
Keskustelupaperi esittää muun muassa pysyvän kumppani- ja konsortiokoneiston rakentamista EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten hankintoihin. Kumppanin puute ja resurssipula ovat keskeisiä esteitä erityisesti pk-yritysten osallistumiselle. Hankkeissa menestyminen edellyttää usein konsortioita ja nopeaa tarjousvalmistelua, mikä asettaa korkean kynnyksen yksittäiselle yritykselle.
Kumppani- ja konsortiokoneisto toisi yhteen suomalaiset yritykset ja paikalliset kumppanit ratkaisukokonaisuuksiksi. Tavoite on, että yrityksen ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä jokaisessa maassa ja tarjouskilpailussa, vaan kumppani- ja konsortiokoneisto auttaisi kokoamaan tarvittavat yhteistyörakenteet ja parantamaan onnistumisen todennäköisyyttä.
Kehitysrahoituksen kannustimia ja kompastuskiviä -keskustelupaperi on luettavissa KPT:n verkkosivuilta.
Lisätietoja:
- KPT:n pääsihteeri Marikki Karhu, puh. 050 525 8649, marikki.karhu@gov.fi
Linkit
Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa systemaattisesti ja laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja analysoiva taho. Valtioneuvosto asettaa toimikunnan hallituskausittain. Sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kehityspoliittinen toimikunta
Development Policy Committee’s discussion paper: Businesses need stronger incentives and fewer obstacles in development financing25.2.2026 09:04:40 EET | Press release
Finnish businesses are well‑positioned to produce sustainable development solutions for developing countries while at the same time identifying new growth markets. However, it is essential to increase incentives and reduce obstacles to participation, particularly for small and medium‑sized enterprises.
Utvecklingspolitiska kommissionen: Företagen behöver fler incitament och färre hinder för att kunna få bättre tillträde till tillväxtmarknader25.2.2026 09:03:51 EET | Pressmeddelande
Finländska företag har kapacitet och kompetens att ta fram lösningar som främjar hållbar utveckling i utvecklingsländer. På samma gång kan de också hitta nya tillväxtmarknader. I synnerhet små och medelstora företag behöver dock fler stimulansåtgärder och sänkta handelshinder för kunna ta del av marknaden.
Finnish MPs visit Zambia8.12.2025 15:33:41 EET | Press release
A delegation of Finnish Members of Parliament from the Development Policy Committee visited Zambia on 22–28 November to discuss with the country’s political leadership the development of cooperation between Finland and Zambia and to learn about topical development issues in the country.
Finländska riksdagsledamöter besökte Zambia8.12.2025 15:33:21 EET | Pressmeddelande
En delegation från Utvecklingspolitiska kommissionen som bestod riksdagsledamöter besökte Zambia den 22–28 november för att diskutera utvecklandet av samarbetet mellan länderna med landets politiska ledning och bekanta sig med aktuella utvecklingsfrågor.
Suomalaiset kansanedustajat vierailivat Sambiassa8.12.2025 15:32:58 EET | Tiedote
Kansanedustajista koostuva Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) delegaatio vieraili 22.–28. marraskuuta Sambiassa keskustelemassa maan poliittisen johdon kanssa maiden välisen yhteistyön kehittämisestä ja tutustumassa maan ajankohtaisiin kehityskysymyksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme