Kansainvälinen bestseller Ruostemetsä on täällä
25.2.2026 12:19:42 EET | Into Kustannus | Tiedote
Ruotsin suosituimpiin dekkaristeihin kuuluvan Anders de la Motten Kadonneet sielut -sarja on myyty yli kahteenkymmeneen maahan, joista useissa se on noussut myyntilistojen kärkisijoille. Sarjan ensimmäinen osa Keräilijä oli yksi vuoden 2025 luetuimpia kirjoja Suomessa. Ruostemetsässä Leo Asker ja Martin Hill ratkovat rikosta, jolla on mytologiselta vaikuttavia yhteyksiä rautakaudelle.
Rikostutkija Leonore "Leo" Askerin ja Kadonneiden sielujen osaston tulevaisuus näyttää vihdoin valoisammalta. Menneisyys ei kuitenkaan suostu jättämään Leoa rauhaan, ja kun kollega pyytää apua vanhan murhamysteerin selvittämisessä, Leo ei voi aavistaakaan, millaisen vyyhdin on avaamassa. Tutkimukset johtavat Etelä-Ruotsiin Ruostemetsän syvyyksiin, missä nykyaika kietoutuu ikivanhaan mytologiaan. Jälleen kerran Leo kääntyy urbaanista löytöretkeilystä kiinnostuneen arkkitehtuurin professorin, Martin Hillin, puoleen ratkaistakseen arvoituksen.
Ruostemetsä jatkaa kansainväliseksi bestselleriksi noussutta Kadonneet sielut -sarjaa, mutta toimii mainiosti myös itsenäisenä teoksena. Sarjan aiemmat osat Keräilijä ja Lasiprinssi ovat saaneet ylistäviä arvioita niin ulkomailla kuin Suomessa. Edellisestä osasta sanottua:
”Laatutrilleri on täynnä vauhtia ja käänteitä” – Helsingin Sanomat
”Lukija tempautuu mukaan tarinaan niin, ettei kirjaa malttaisi laskea käsistään. Ei ole mikään ihme, että de la Motten dekkari nousi ilmestyessään sekä Ruotsin että Norjan myyntilistojen kärkeen.” – Keskisuomalainen
”Anders de la Motte taitaa olla hallitseva pohjoismaisen seikkailujännityksen mestari.” – Kansan Uutiset
Ruostemetsä ilmestyy 2. maaliskuuta.
Anders de la Motte (s. 1971) on entinen poliisi, joka debytoi vuonna 2010 palkitulla trillerillä Peli ja on siitä lähtien ollut yksi Ruotsin suosituimmista dekkaristeista. Kadonneet sielut -sarja on myyty yli kahteenkymmeneen maahan, joista useissa se on noussut myyntilistojen kärkisijoille. Keräilijä julkaistiin suomeksi keväällä 2024 ja Lasiprinssi keväällä 2025.
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Meribiologi Jessica Haapkylän Itämeri on ajankohtaisimmat asiantuntijatiedot sisältävä tarinallinen tietokirja kotimerestämme ja sen pelastamisesta. Kirja herättelee pohtimaan, miten tärkeää Itämeren hyvinvointi meille on ja miltä meremme tulevaisuus näyttää.
Koko ikänsä maaseudulla asunut viihdekirjailija Eevi Iisakkila haluaa kirjoittaa suomalaisen maaseudun elämästä ja henkilöistä, jotka ovat tietoisesti valinneet jäädä kotiseudulleen. "Nykyään maaseudulla voi elää omannäköistä elämää teknologian avulla", hän sanoo.
Suositun Auschwitzin kätilö -sarjan neljäs itsenäinen osa Vastarinnan sisaret sijoittuu toisen maailmansodan aikaiseen Varsovaan, jossa kolme sisarusta liittyy maanalaiseen vastarintaliikkeeseen. Sarjan ensimmäistä osaa on myyty maailmalla jo 800 000 kappaletta.
Salla Mäkelän ja Olli Mäkelän ajankohtainen tietokirja kertoo turkistarhauksen historiasta, nykypäivästä ja vastustamisen muodoista. Yölliset häkkien avaamiset ovat vaihtuneet tiedon ja valistuksen voimaan. Onko turkistarhauksen päättyminen Suomessa enää vain ajan kysymys?
Yli miljoona kappaletta myyneessä teoksessaan Normaali on myytti kanadalainen lääkäri, kirjailija Gabor Maté avaa, miksi terveydenhuollostaan ylpeissä länsimaissa krooniset sairaudet ja yleisesti huono terveys ovat lisääntyneet.
