Kansainvälinen bestseller Ruostemetsä on täällä

Rikostutkija Leonore "Leo" Askerin ja Kadonneiden sielujen osaston tulevaisuus näyttää vihdoin valoisammalta. Menneisyys ei kuitenkaan suostu jättämään Leoa rauhaan, ja kun kollega pyytää apua vanhan murhamysteerin selvittämisessä, Leo ei voi aavistaakaan, millaisen vyyhdin on avaamassa. Tutkimukset johtavat Etelä-Ruotsiin Ruostemetsän syvyyksiin, missä nykyaika kietoutuu ikivanhaan mytologiaan. Jälleen kerran Leo kääntyy urbaanista löytöretkeilystä kiinnostuneen arkkitehtuurin professorin, Martin Hillin, puoleen ratkaistakseen arvoituksen.

Ruostemetsä jatkaa kansainväliseksi bestselleriksi noussutta Kadonneet sielut -sarjaa, mutta toimii mainiosti myös itsenäisenä teoksena. Sarjan aiemmat osat Keräilijä ja Lasiprinssi ovat saaneet ylistäviä arvioita niin ulkomailla kuin Suomessa. Edellisestä osasta sanottua:

”Laatutrilleri on täynnä vauhtia ja käänteitä” – Helsingin Sanomat ”Lukija tempautuu mukaan tarinaan niin, ettei kirjaa malttaisi laskea käsistään. Ei ole mikään ihme, että de la Motten dekkari nousi ilmestyessään sekä Ruotsin että Norjan myyntilistojen kärkeen.” – Keskisuomalainen ”Anders de la Motte taitaa olla hallitseva pohjoismaisen seikkailujännityksen mestari.” – Kansan Uutiset

Ruostemetsä ilmestyy 2. maaliskuuta.

Anders de la Motte (s. 1971) on entinen poliisi, joka debytoi vuonna 2010 palkitulla trillerillä Peli ja on siitä lähtien ollut yksi Ruotsin suosituimmista dekkaristeista. Kadonneet sielut -sarja on myyty yli kahteenkymmeneen maahan, joista useissa se on noussut myyntilistojen kärkisijoille. Keräilijä julkaistiin suomeksi keväällä 2024 ja Lasiprinssi keväällä 2025.