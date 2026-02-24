SAK, Akava ja STTK: Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys palautettava valmisteluun
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat maan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävän lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mielestä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun.
Keskusjärjestöjen mielestä hallituksen esitys on valmisteltu puutteellisesti. Lisäksi se monimutkaistaa ja vaikeuttaa lain tulkintaa.
– Lakiluonnos sisältää epäselviä ja keskenään ristiriitaisia käsitteitä, joiden pohjalta työnantajien ja työntekijöiden on vaikea arvioida, milloin toiminta täyttää lain vaatimukset. Tämä lisää työelämän epävarmuutta ja altistaa erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevat työntekijät määräaikaisten työsopimusten väärinkäytöksille, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.
Hallituksen esitys heikentää olennaisesti työntekijöiden työsuhdeturvaa. Tämän myötä esimerkiksi tavoite ehkäistä määräaikaisten sopimusten ketjuttamista ei keskusjärjestöjen mukaan toteudu.
– Esitys päinvastoin lisäisi työnantajien mahdollisuuksia käyttää peräkkäisiä määräaikaisuuksia ilman todellista perustetta. Akava Worksin toimeksiannosta tehdyn kyselyn perusteella on myös odotettavissa, että yritykset solmivat osan uusista työsuhteista määräaikaisina vakituisen työsuhteen sijasta. Nyt olisi vielä mahdollisuus muuttaa suuntaa, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo.
Keskusjärjestöjen mielestä esitys vie työelämän tasa-arvoa väärään suuntaan. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti nuorilla naisilla.
– Syrjinnän ja perhevapaiden käytön vaikutuksia ei ole esityksessä riittävästi huomioitu. Riskinä on, että raskaana olevien tai perhevapaalle jäävien työntekijöiden työsopimuksia jätetään uusimatta, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi huomauttaa.
Määräaikaisia koskevat heikennykset ovat osa hallituksen esitystä laiksi työsopimuslain muuttamisesta (HE 199/2025 vp). Esitys on parhaillaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsiteltävänä.
