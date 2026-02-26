Kotoutumispalveluiden valtakunnallinen vuosikatsaus: Ulkomaalaisten työttömyyden kasvu hidastui vuonna 2025
Vuosina 2023–2025 ulkomaalaisten työnhakijoiden ja työttömien määrä kasvoi, mutta vuoden 2025 aikana kasvu tasaantui. Vuonna 2025 ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista eniten oli Ukrainan kansalaisia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Viron ja Venäjän kansalaiset. Tiedot käyvät ilmi KEHA-keskuksen ensimmäistä kertaa julkaisemasta Kotoutumispalveluiden valtakunnallisesta vuosikatsauksesta.
Katsauksen mukaan yhtä aikaa työttömyyden kasvun hidastumisen kanssa työttömyys alkoi kuitenkin pitkittyä, ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi. Kehitys heijastaa työmarkkinoiden laaja-alaista heikkenemistä, jossa työvoiman tarjonta kasvoi ja kysyntä väheni. Ulkomaalaisten naisten työttömyyden kasvu on jatkunut pidempään ja on edelleen voimakkaampaa kuin miehillä. Joulukuussa 2025 naisten osuus ulkomaalaisista työttömistä oli 49,5 prosenttia.
Uusien työllisyysalueiden aloitus sijoittui haastavaan työmarkkinatilanteeseen
Vastuu työvoimapalveluiden järjestämisestä siirtyi vuoden 2025 alussa valtiolta 45 työllisyysalueelle. Samalla uusi kotoutumislaki lisäsi kuntien tehtäviä kotoutumispalveluissa. Uudet työllisyysalueet aloittivat toimintansa hyvin haastavassa työmarkkinatilanteessa. Työttömyys ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys olivat kääntyneet voimakkaaseen nousuun jo vuotta aikaisemmin ja työvoiman kysyntä oli monilla aloilla laskussa. Työmarkkinatilanne jatkui haastavana koko vuoden 2025 ajan. Työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat lähes kaikilla työllisyysalueilla, koulutusasteilla sekä ammattiryhmissä.
Kotovuosikatsaus tarkastelee ulkomaalaisten ja kotoutuja-asiakkaiden työllisyyttä ja palveluiden käynnistymistä uusilla työllisyysalueilla
KEHA-keskuksen lakisääteisenä tehtävänä on ollut vuoden 2025 alusta arvioida ja seurata keskitetysti niin työvoimapalveluiden kuin kotoutumisen edistämisen palveluiden tuloksellisuutta sekä tuottaa niistä tietoa kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi.
KEHA-keskuksen nyt ensimmäistä kertaa julkaisema Kotoutumispalveluiden valtakunnallinen vuosikatsaus sisältää tunnuslukuja ulkomaalaisten ja kotoutuja-asiakkaiden työllisyydestä ja työttömyydestä ajalla 2023-2025. Lisäksi tarkastellaan työvoimaviranomaisen kotoutuja-asiakkaiden palvelujen käynnistämistä uusilla työllisyysalueilla. Tietopohja perustuu pääosin KEHA-keskuksen ylläpitämiin ja omistamiin tietokantoihin ja tilastoihin. Laadullista tutkimustietoa on käytetty kehystämään ja syventämään tilastoanalyysejä.
