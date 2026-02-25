Vasemmistoliitto

Hanna Sarkkinen: Seuraavan vaalikauden sopeutustavoitetta ei ole järkevää päättää yli vuotta ennen vaaleja

25.2.2026 09:16:35 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Parlamentaarinen finanssipoliittisen ryhmä jätti tänään raporttinsa ylivaalikautisesta ja ensi vaalikauden rahoitusasematavoitteesta. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen
Kuva: Elisa Salomäki

Ryhmässä vasemmistoliittoa edustaneen kansanedustaja Hanna Sarkkisen mielestä vaalikauden tavoitetta ei ole järkevää asettaa vuotta ennen vaaleja.

– Laskelmat elävät ja ovat epävarmalla pohjalla. Lopulliset EU-vaatimukset selviävät vasta kun uusi hallitus käy vaalien jälkeen neuvottelut komission kanssa. Nyt asetettava tavoite rajoittaa tulevan hallituksen liikkumavaraa tarpeettomasti, Sarkkinen sanoi raportin julkistamistilaisuudessa.

Sarkkinen piti myös työryhmän asettamaa sopeutustavoitetta tarpeettoman kireänä.  

– Työryhmän linjaama tavoite on tiukempi kuin tämänhetkinen arvio EU:lta tulevista sopeutusvaatimuksista. Me esitimme valtion- ja paikallishallinnon alijäämätavoitteeksi noin -2– -3%, joka olisi antanut enemmän liikkumavaraa ja tuottanut pienemmän minimisopeutustavoitteen kuin työryhmän linjaama haarukka.

Vasemmistoliiton mielestä julkista velkasuhdetta täytyy taittaa. Vasemmistoliiton mielestä kuitenkin liian suuret ja väärin ajoitetut sopeutustoimet voivat tehdä suurta vahinkoa taloudelle ja yhteiskunnalle.

– Jos sopeutukset leikkaavat kasvua ja haittaavat yhteiskunnan toimintaa, ei velkasuhde välttämättä taitu sopeutuksista huolimatta. Tästä on esimerkkejä tältä vaalikaudelta, Sarkkinen sanoi.

Vasemmistoliitto ei halua leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan. Vasemmistoliiton sopeutuskeinoissa painottuvat suurten varallisuuksien ja suurten tulojen tiukempi verotus sekä esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien karsinta.

Vasemmistoliitto tulee julkistamaan omat sopeutustavoitteensa ja -keinonsa hyvissä ajoin ennen tulevia eduskuntavaaleja.

Liitteenä Hanna Sarkkisen jättämä eriävä mielipide finanssipoliittisen ryhmän raporttiin.

