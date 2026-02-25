Naiset asettavat itsensä etusijalle – ja muokkaavat matkailun suuntaa
8.3.2026 09:00:00 EET | Apollomatkat | Tiedote
Naiset matkustavat aiempaa uteliaammin, rohkeammin ja tietoisemmin. Apollon tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että loma ei ole vain tauko arjesta, vaan ennen kaikkea vapauden kokemus ja sijoitus omaan hyvinvointiin.
Yli puolet naisista kertoo, että lomamatka on vuoden kohokohta. Lähes kuusi kymmenestä kokee ulkomaanmatkojen lisäävän onnellisuutta – ja monille matkustaminen toimii myös arjen tärkeänä motivaation lähteenä.
– Naiset matkustavat vahvistaakseen omaa hyvinvointiaan. Loma ei ole pelkkä irtiotto, vaan tietoinen päätös panostaa itseensä – henkisesti ja fyysisesti, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Utelias, laatutietoinen ja elämysvetoisesti matkustava nainen
Naiset kaipaavat uusia kokemuksia. Kaksi kolmesta valitsee mieluiten kohteen, jossa ei ole aiemmin käynyt, ja paikallinen elämä, kulttuuri ja arki kiinnostavat vahvasti.
Naiset ovat myös miehiä hintatietoisempia (76 % vs. 68 %) ja kiinnittävät hotellin valinnassa erityistä huomiota arvosteluihin, sijaintiin ja vastineeseen rahalle.
Auringolla ja rannoilla on edelleen paikkansa, mutta pelkkä aurinkoloma ei riitä. Kokemukset, kulttuuri ja uudet vaikutteet nousevat nykyään tärkeimmiksi syiksi matkustaa.
– Tämän päivän naismatkailija on sekä analyyttinen että seikkailunhaluinen. Hän tekee taustatyönsä huolella, valitsee harkiten – ja odottaa matkalta enemmän kuin vain lämpöä, Kontulainen jatkaa.
Vapauden tunnetta – mutta selkein rajoin
Loma tarjoaa tilaa tehdä valintoja vapaammin. Joka toinen nainen kertoo olevansa lomalla spontaanimpi, ja moni haluaa hemmotella itseään – oli se sitten jälkiruoka aamiaisella tai tavallista parempi illallinen.
Samalla naiset suhtautuvat miehiä varovaisemmin valintoihin, jotka sivuavat laittomuutta tai uskottomuutta. Tutkimus osoittaa selvästi, että lomalla vapaus tarkoittaa ennen kaikkea leikkisyyttä ja spontaaniutta, ei rajojen unohtamista.
Yli kahdeksan naista kymmenestä irrottautuu lomalla täysin työasioista – huomattavasti useammin kuin miehet. Siksi loma toimii monelle tärkeänä ja merkityksellisenä palautumisen hetkenä.
– Naiset eivät matkusta paetakseen arkea, vaan vahvistaakseen sitä. He käyttävät loman tuomaa vapautta juuri niin kuin haluavat – spontaanisti, leikkisästi ja omilla ehdoillaan. Taustalla on vahva itsekunnioitus ja tietoiset valinnat, Kontulainen kuvaa.
Loma tarjoaa myös läheisyyttä ja tunteita: aikaa tärkeille ihmissuhteille, uusia kokemuksia ja muistoja, jotka kantavat pitkälle arkeen.
Treenilomat: uudenlaista girl poweria
Treenilomat ovat edelleen vahvasti naisten pelikenttää. Peräti 70 % Apollo Sports -hotellien asiakkaista on naisia, ja lähes 80 % treenilomille osallistuvista naisista matkustaa yksin. Suurimpia syitä lähteä ovat oma aika ja halu huolehtia hyvinvoinnista (44,27 %).
Moni pohtii treenilomaa myös ystävien kanssa – jolloin liikkuminen, hyvä olo ja yhteiset onnistumisen kokemukset kulkevat luontevasti käsi kädessä.
– Se, että niin moni nainen lähtee yksin matkalle panostaakseen terveyteen ja omaan kasvuun, kertoo paljon nykyisten naismatkailijoiden itsenäisyydestä ja rohkeudesta. Treenilomat nähdään mahdollisuutena vahvistua niin fyysisesti kuin henkisesti, Kontulainen sanoo.
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
