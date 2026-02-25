Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet: Alueet eriytyvät, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmallin toteutus ei kohtele alueita yhdenvertaisesti
25.2.2026 12:00:07 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat tehneet selvitystyötä hyvinvointialueiden rahoitukseen vaikuttavien diagnoositietojen puutteista ja ongelmista.
Lokakuussa 2025 julkaistussa kannanotossa alueet toivat esiin kolme keskeistä havaintoa diagnoositietojen ongelmista: 1) pitkäaikaisdiagnoosien määrissä oli suuria eroja, 2) potilastietojärjestelmät toimittivat diagnoositiedot eri tavoin ja 3) diagnoositiedoissa oli virheitä.
Selvitystyötä on jatkettu ja ymmärrys keskeisistä ongelmista ja niiden syistä on tarkentunut. Neljäntenä ongelmana on noussut esille se, että yksityisen sektorin diagnoositiedot luetaan vastoin nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarvetekijöiden määrittelyä osaksi rahoitusmallia.
Rahoitusmallin toimivuuden puutteista johtuen alueiden rahoituksen pohjana olevat palvelutarvekertoimet eivät heijasta alueiden todellista palvelutarvetta, mikä johtaa merkittäviin vääristymiin valtion rahoituksen jakautumisessa ja epätasa-arvon kasvamisessa eri alueiden välillä. Rahoituksen pohjassa olevat alueelliset erot kertaantuvat jälkikäteistarkastuksen ja vuosittain tehtävien indeksitarkastuksien vuoksi. Tällä on edelleen suora vaikutus alueiden asukkaiden saamiin palveluihin sekä henkilöstön asemaan.
Asia on tärkeä kansalaisten yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta. Se on myös ajankohtainen, sillä hallituksen esitys uudesta rahoituslaista on lausunnoilla, ja pääministeri on julkisuudessa kertonut, että maan hallitus aikoo kevättalvella käynnistää parlamentaarisen työn hyvinvointialueiden rahoitusmallin uudistamiseksi tulevaa hallituskautta varten.
Hyvinvointialueet esittävät muistiossaan myös lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuehdotuksia hyvinvointialueiden rahoituksen diagnoositietoihin liittyvien ongelmien korjaamiseksi. Konkreettisia korjausehdotuksia ovat muun muassa:
-
Hyvinvointialueille tulee antaa mahdollisuus täydentää puuttuvat diagnoositiedot yhteismitallisiksi. Täydentämisen tulee tapahtua yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisella tavalla takautuvasti vuodesta 2019 alkaen.
-
Osana arviointimenettelyitä valtion tulee jatkossa kyetä selvittämään ja tarkistamaan luotettavalla sekä läpinäkyvällä tavalla hyvinvointialueen rahoituksen tarvetekijöiden määrityksessä käytetyn tietopohjan oikeellisuus.
-
Potilastietojärjestelmien toimitustavat on tarkistettava ja yhtenäistettävä hyvinvointialueiden välillä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
-
Sairastavuutta on mitattava luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Pelkkä diagnoosien käyttö sellaisenaan ei riitä.
-
Rahoitusmallin toimivuuden vuoksi on määriteltävä, mitkä diagnoosit luetaan pitkäaikaisdiagnooseiksi.
Yhteyshenkilöt
Keski-Suomen hyvinvointialue (etunimi.sukunimi@hyvaks.fi):
konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
ylilääkäri Petri Kivinen, p. 040 186 6501
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (etunimi.sukunimi@hyvaep.fi):
hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen, p.050 474 4100
neurologian ylilääkäri Jari Kankaanpää, p. 050 474 2256 (jari.e.kankaanpaa@hyvaep.fi)
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen@hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
