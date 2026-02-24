Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa
25.2.2026 09:47:08 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Haku koskee huhti-, touko- ja heinäkuun 2026 täysistuntoja Strasbourgissa:
- 27.–30.4.2026
- 18.–21.5.2026
- 6.–9.7.2026
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 1.3. mennessä:
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
