Osaajapula helpottunut – osaamisen kohtaanto edelleen keskeinen haaste

Osaajapula on kuitenkin helpottunut vuodesta 2025, jolloin pulaa koki 68 % työnantajista. Myös kansainvälisessä vertailussa Suomen tilanne on Euroopan valoisimpia, sillä “paljon vaikeuksia” raportoivien työnantajien osuus on vain 8 %, mikä on puolet Euroopan keskiarvosta (16 %) ja matalimpia vertailumaissa.

Vaikka työmarkkinoilla on tällä hetkellä sekä työttömyyttä että rekrytointihaasteita, ilmiöiden taustalla ovat erilaiset osaamistarpeet ja työnantajien vaatimusten muutokset. Tilanne näkyy ennen kaikkea osaamisen kohtaantohaasteena, jossa avoimet tehtävät ja työmarkkinoilla oleva osaaminen eivät vielä täysin kohtaa.

STEM‑taitojen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) niukkuus selittää vaikeasti täytettäviä rooleja. Tuoreiden globaalien havaintojen mukaisesti tekoälyn rooli työmarkkinoilla kasvaa vauhdilla myös Suomessa. Kansainvälisesti tekoälyosaaminen on noussut ensi kertaa maailmanlaajuiseksi ykköspulaksi. Tämä kertoo siitä, että tekoäly ei pelkästään luo uusia rooleja, vaan muuttaa lähes kaikkien toimialojen osaamisvaatimuksia.

Osaaminen, josta on työnantajien mukaan eniten pulaa Suomessa:

AI‑kehitys ja ‑mallinnus: 21 %

Insinööritaidot: 20 %

IT- ja datataidot: 19 %

AI‑lukutaito: 16 %

Työelämätaitojen tai ns. pehmeiden taitojen osalta eniten kaivataan: ammatillisuutta ja työetiikkaa (55 %), oppimiskykyä (31 %), yhteistyötaitoja (31 %) ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja (29%).

Yritykset panostavat ennen kaikkea sisäiseen osaamisen kehittämiseen. Osaajapulaan vastataan pääasiassa kehittämällä nykyistä henkilöstöä: 29 % yrityksistä panostaa uudelleenkoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Tämä on luonnollinen valinta tilanteessa, jossa erityisosaamisen tarve kasvaa nopeasti. Muita toimenpiteitä ovat joustojen lisääminen (14–16 %), rekrytointien laajentaminen uusiin hakijaryhmiin tai laajemmalle maantieteelliselle alueelle (13 %) sekä määräaikaisen tai vuokratyövoiman lisääminen (12 %). 16 % työnantajista ei toistaiseksi tee erityistoimia.

Toimialoilla on suuria eroja – finanssiala ja informaatio ovat kärjessä. Tutkimuksen mukaan osaajapula näkyy voimakkaimmin seuraavilla aloilla:

Rahoitus & vakuutus: 84 %

Informaatio & viestintä: 73 %

Teknologia- ja IT-palvelut: 62 %

Näiden alojen rekrytointihaasteet heijastavat koko talouden kasvavaa tarvetta AI- ja teknologiaosaajille.

“Keskustelu osaajapulasta herättää paljon kysymyksiä, erityisesti kun työmarkkinoilla on samaan aikaan vapaana paljon osaajia. Data osoittaa kuitenkin, että kyse on ennen kaikkea osaamisen kohtaannosta ja erikoistuneiden taitojen kysynnän kasvusta. Tekoälyn nopea käyttöönotto kiihdyttää erikoisosaamisen tarvetta – ja juuri AI‑taidot ovat nyt työnantajien mukaan vaikeimmin löydettäviä”, sanoo Minna‑Stina Korpela, ManpowerGroup Suomen ja Baltian toimitusjohtaja.

Mikä on osaajapulatutkimus?

ManpowerGroupin vuosittaiseen Talent Shortage -tutkimukseen osallistui globaalisti 39 063 ja Suomesta 501 työnantajaa. Kysely tehtiin kaikilla markkinoilla 1.-31.10.2025.

Tutkimuksessa työnantajia pyydetään arvioimaan haasteita täyttää avoinna olevia tehtäviä sekä vaikeimmin löydettävää osaamista. Tutkimus antaa myös tietoa työnantajien näkemyksistä siihen, miten osaajapulaan vastataan.

