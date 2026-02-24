Pellervon taloustutkimus PTT

Pikakommentti: Ankea alkuvuosi asuntomarkkinoilla – ei vieläkään lupausta käänteestä

26.2.2026 08:49:23 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Tuoreet luvut asuntomarkkinoiden kehityksestä ovat odotetun ankeita tai jopa sitäkin ankeampia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa. Markkinoilla ei ole vieläkään lupausta käänteestä parempaan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa koko maassa 2,8 % verrattuna vuotta aiempaan. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,3 % vuoden takaisesta ja 1,3 % edelliskuusta.  Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin tammikuussa 5 % vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

”Eivät nämä luvut hyviltä näytä, ja on huomattava, että viime vuoden loppukin oli pahasti pakkasella. Hintojen lasku ei ole vielä käynnistänyt asuntokauppaa”, sanoo Holappa.

Taustalla vaikuttaa kuluttajien iso luottamuspula. Kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta ovat hyvin huonot, ja asunnon ostoa suunnitellaan normaalia vähemmän.

Aiemmin tässä kuussa julkaistu PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste arvioi, että vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna koko maassa yhden prosentin. Varsinkin alkuvuoden kehityksestä ennustetaan yhä heikkoa.

Koko ennuste täällä: https://www.ptt.fi/ennusteet/alueellinen-asuntomarkkinaennuste-2026/

