Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Naisten Vaahteraliigan 2026 sarjaohjelma julkaistu

25.2.2026 12:01:19 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Amerikkalaisen jalkapallon naisten Suomen mestaruus ratkaistaan tulevana kesänä jo 19. kertaa. Neljän joukkueen sarja potkaistaan vauhtiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja mestaruus ratkeaa elokuun 15. pelattavassa loppuottelussa Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla.

Naisten Vaahteraliiga 2026
Naisten Vaahteraliiga 2026 SAJL

Naisten Vaahteraliigassa kaudella 2026 pelaavat Helsinki Wolverines, Turku Trojans, Tampere Saints sekä sarjanousija Oulu Northern Lights. 

Runkosarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kaksi kertaa. Paikka loppuotteluun ratkaistaan välieräpeleissä, joissa runkosarjan 1. ja 4. sekä 2. ja 3. kohtaavat toisensa.   

Kaudella 2025 mestaruuden vei Helsinki Wolverines.

Naisten Vaahteraliigan ensimmäisen kierroksen ottelut

  • Lauantai 6.6.  Helsinki Wolverines – Turku Trojans
  • Sunnuntai 7.6.  Tampere Saints – Oulu Northern Lights

Naisten Vaahteraliigan kaikki ottelut tarjoillaan tuttuun tapaan suorina lähetyksinä Ruudussa.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisnaisten vaahteraliiga

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye