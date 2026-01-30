Naisten Vaahteraliigan 2026 sarjaohjelma julkaistu
25.2.2026 12:01:19 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon naisten Suomen mestaruus ratkaistaan tulevana kesänä jo 19. kertaa. Neljän joukkueen sarja potkaistaan vauhtiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja mestaruus ratkeaa elokuun 15. pelattavassa loppuottelussa Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla.
Naisten Vaahteraliigassa kaudella 2026 pelaavat Helsinki Wolverines, Turku Trojans, Tampere Saints sekä sarjanousija Oulu Northern Lights.
Runkosarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kaksi kertaa. Paikka loppuotteluun ratkaistaan välieräpeleissä, joissa runkosarjan 1. ja 4. sekä 2. ja 3. kohtaavat toisensa.
Kaudella 2025 mestaruuden vei Helsinki Wolverines.
Naisten Vaahteraliigan ensimmäisen kierroksen ottelut
- Lauantai 6.6. Helsinki Wolverines – Turku Trojans
- Sunnuntai 7.6. Tampere Saints – Oulu Northern Lights
Naisten Vaahteraliigan kaikki ottelut tarjoillaan tuttuun tapaan suorina lähetyksinä Ruudussa.
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
