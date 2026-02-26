Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 26.2.2026
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 12.3.2026
Ge oss din åsikt om hur vinterunderhållet har lyckats26.2.2026 11:35:29 EET | Pressmeddelande
Svara på enkäten om vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors 2025–2026. Svaren används för att utveckla underhållet.
Helsinki pyytää palautetta talvikunnossapidon onnistumisesta26.2.2026 11:35:29 EET | Tiedote
Kaupungin kyselyssä voi antaa palautetta talvikunnossapidosta talvella 2025–2026. Talvikunnossapitoa kehitetään jatkuvasti ja kaupunkilaisten antamalla palautteella on tärkeä rooli tarpeiden kartoittamisessa.
Tell us what you think about the success of winter maintenance26.2.2026 11:35:29 EET | Press release
Tell us what you think about the winter maintenance of Helsinki’s streets in winter of 2025–2026. The responses will be used to help improve the maintenance efforts.
Nya hem och snabbspårvägshållplatser längs Gustav Vasas väg i Majstad26.2.2026 09:44:40 EET | Pressmeddelande
Nya bostadshus planeras i Majstad vid den kommande snabbspårvägen. Samtidigt förbättras gång- och cykellederna.
Kustaa Vaasan tielle Toukolaan suunnitellaan uusia koteja ja pikaraitiotiepysäkkejä26.2.2026 09:44:40 EET | Tiedote
Toukolaan suunnitellaan uutta rakentamista Viikki-Malmi pikaraitiotien varrelle. Samalla parannetaan alueen kävely- ja pyöräilyreittejä.
