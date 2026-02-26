Nimlas kasvatti liikevaihtonsa 334 miljoonaan – Orgaaninen kasvu ennätykselliset 7 %

Nimlas koostuu lähes 50 paikallisesti johdetusta talotekniikan projekti- ja palveluyhtiöstä, jotka työllistävät Suomessa noin 1 600 ammattilaista.

Verkosto mahdollisti vahvan orgaanisen kasvun

Orgaanista kasvua vauhdittivat suuret projektit kuten datakeskus- ja sairaalahankkeet sekä moniyhtiösopimukset. Nimlas palvelee usealla paikkakunnalla toimivia asiakkaita teknisillä huolto- ja ylläpitopalveluilla useamman konserniyhtiön voimin. Verkoston kattavuus on mahdollistanut entistä laajempien projekti- ja palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille.

”Olen ylpeä yhtiöidemme tekemisen kulttuurista. Haastavassa markkinassa kasvu on syntynyt aktiivisesta asiakastyöstä ja kyvystä hyödyntää konsernin yrityksistä löytyvää kattavaa erikoisosaamista asiakkaiden tarpeisiin”, Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen sanoo.

Kahdeksan yritysostoa laajensi palvelutarjontaa

Nimlas vahvisti läsnäoloaan eri puolilla Suomea kahdeksalla yritys- ja liiketoimintakaupalla vuonna 2025. Hankitut yhtiöt työllistävät yli 140 ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuositasolla on noin 35 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana Nimlas täydensi palveluvalikoimaansa erityisesti sprinkleritöissä Helsingissä, kylmätekniikassa Mikkelissä, LVI-huollossa Jyväskylässä, LVI-urakoinnissa Vantaalla, rakennusautomaatiossa Rovaniemellä sekä sähköurakoinnissa Savonlinnassa ja Tampereella. Seinäjoella vahvistuttiin LVI- ja sähköteknisessä osaamisessa.

Kasvua myös uusia yhtiöitä perustamalla

Yritysostojen ohella Nimlas kasvattaa verkostoaan myös perustamalla uusia yrittäjävetoisia yhtiöitä. Ruotsissa menestyksekkääksi osoittautunutta lähestymistapaa valmistellaan myös Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa osaamista valituilla palvelualueilla ja täydentää alueellista kattavuutta markkinalähtöisesti.

”Näemme Suomessa selkeää potentiaalia uusien yrittäjävetoisten yhtiöiden perustamiselle. Mallimme yhdistää paikallisen päätösvallan ja konsernin tarjoaman taloudellisen sekä hallinnollisen tuen. Tämä on herättänyt kiinnostusta, ja käymme parhaillaan keskusteluja useista uusista aihioista”, Koppinen kertoo.

Nimlas Group etenee 2–20–2-strategiassaan

Nimlas Group kasvoi viime vuonna yli 140 yrityksen konserniksi ja kasvatti pro forma -liikevaihtonsa 10 miljardiin Ruotsin kruunuun (8,8), noin 14 prosenttia edellisvuodesta. Oikaistu pro forma -liiketulos (EBITA) oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta (7,2).

Konserni toimii Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa ja tähtää 2–20–2-strategiassaan 20 miljardin kruunun liikevaihtoon, 2 miljardin kruunun oikaistuun liiketulokseen (EBITA) sekä laajentumiseen kahdelle uudelle markkinalle vuoteen 2029 mennessä. Nimlas Group työllistää yhteensä 5 000 teknisten asennusten ammattilaista.

Nimlas Finlandin ja Nimlas Groupin pro forma -luvuissa on huomioitu ostettujen yritysten liikevaihto ja tulos koko tilikauden ajalta.