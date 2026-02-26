Nimlas kasvatti liikevaihtonsa 334 miljoonaan – Orgaaninen kasvu ennätykselliset 7 %
Nimlaksen pro forma -liikevaihto vuonna 2025 kasvoi 14 prosenttia 334 miljoonaan euroon (294) Suomessa. Kasvu perustui yritysostoihin ja konsernin historian ennätykselliseen 7 prosentin orgaaniseen kasvuun. Oikaistu pro forma -liiketulos (EBITA) nousi 8,6 prosenttiin liikevaihdosta (7,6) markkinan hitaasta elpymisestä huolimatta. Nimlas Finland etenee suunnitelmansa mukaisesti kohti 550 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta vuodelle 2029 ja valmistelee myös uusien yritysten perustamista.
Nimlas koostuu lähes 50 paikallisesti johdetusta talotekniikan projekti- ja palveluyhtiöstä, jotka työllistävät Suomessa noin 1 600 ammattilaista.
Verkosto mahdollisti vahvan orgaanisen kasvun
Orgaanista kasvua vauhdittivat suuret projektit kuten datakeskus- ja sairaalahankkeet sekä moniyhtiösopimukset. Nimlas palvelee usealla paikkakunnalla toimivia asiakkaita teknisillä huolto- ja ylläpitopalveluilla useamman konserniyhtiön voimin. Verkoston kattavuus on mahdollistanut entistä laajempien projekti- ja palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille.
”Olen ylpeä yhtiöidemme tekemisen kulttuurista. Haastavassa markkinassa kasvu on syntynyt aktiivisesta asiakastyöstä ja kyvystä hyödyntää konsernin yrityksistä löytyvää kattavaa erikoisosaamista asiakkaiden tarpeisiin”, Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen sanoo.
Kahdeksan yritysostoa laajensi palvelutarjontaa
Nimlas vahvisti läsnäoloaan eri puolilla Suomea kahdeksalla yritys- ja liiketoimintakaupalla vuonna 2025. Hankitut yhtiöt työllistävät yli 140 ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuositasolla on noin 35 miljoonaa euroa.
Vuoden aikana Nimlas täydensi palveluvalikoimaansa erityisesti sprinkleritöissä Helsingissä, kylmätekniikassa Mikkelissä, LVI-huollossa Jyväskylässä, LVI-urakoinnissa Vantaalla, rakennusautomaatiossa Rovaniemellä sekä sähköurakoinnissa Savonlinnassa ja Tampereella. Seinäjoella vahvistuttiin LVI- ja sähköteknisessä osaamisessa.
Kasvua myös uusia yhtiöitä perustamalla
Yritysostojen ohella Nimlas kasvattaa verkostoaan myös perustamalla uusia yrittäjävetoisia yhtiöitä. Ruotsissa menestyksekkääksi osoittautunutta lähestymistapaa valmistellaan myös Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa osaamista valituilla palvelualueilla ja täydentää alueellista kattavuutta markkinalähtöisesti.
”Näemme Suomessa selkeää potentiaalia uusien yrittäjävetoisten yhtiöiden perustamiselle. Mallimme yhdistää paikallisen päätösvallan ja konsernin tarjoaman taloudellisen sekä hallinnollisen tuen. Tämä on herättänyt kiinnostusta, ja käymme parhaillaan keskusteluja useista uusista aihioista”, Koppinen kertoo.
Nimlas Group etenee 2–20–2-strategiassaan
Nimlas Group kasvoi viime vuonna yli 140 yrityksen konserniksi ja kasvatti pro forma -liikevaihtonsa 10 miljardiin Ruotsin kruunuun (8,8), noin 14 prosenttia edellisvuodesta. Oikaistu pro forma -liiketulos (EBITA) oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta (7,2).
Konserni toimii Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa ja tähtää 2–20–2-strategiassaan 20 miljardin kruunun liikevaihtoon, 2 miljardin kruunun oikaistuun liiketulokseen (EBITA) sekä laajentumiseen kahdelle uudelle markkinalle vuoteen 2029 mennessä. Nimlas Group työllistää yhteensä 5 000 teknisten asennusten ammattilaista.
Nimlas Finlandin ja Nimlas Groupin pro forma -luvuissa on huomioitu ostettujen yritysten liikevaihto ja tulos koko tilikauden ajalta.
Yhteyshenkilöt
Tiina KoppinentoimitusjohtajaNimlas Finland OyPuh:040 350 2225tiina.koppinen@nimlas.fi
Anna SimulaViestintä- ja markkinointipäällikköNimlas Finland OyPuh:040 544 4865anna.simula@nimlas.fi
Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden suurimmista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). nimlas.fi
Nimlas Group
Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää yli 5 000 talotekniikka-ammattilaista yli 140 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Nimlas Groupin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 10 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 600 henkilöstöomistajaa. nimlasgroup.com
