Siri Hustvedtin Haamutarinoita on intiimi muistelmateos ja rakkaudenosoitus edesmenneelle puolisolle – maailmankirjallisuuden supertähden vierailu Suomeen toteutuu toukokuussa

Kun Paul Auster kuoli keväällä 2024, Siri Hustvedt alkoi kirjoittaa siitä, miltä menettäminen tuntuu 43 vuoden yhdessäolon jälkeen.

Hustvedt tuo Haamutarinoissa rakkauden poissaolon ja menetyksen konkretian lukijan iholle. Haamutarinoita on intiimi todistus surusta ja siitä, miten jaettu elämä jatkuu kehossa ja muistoissa, kun elävien on mentävä eteenpäin.

Kirja sisältää myös Paul Austerin ennenjulkaisemattomia tekstejä – kirjeitä ja muistiinpanoja Sirille sekä otteita Austerin keskeneräiseksi jäänestä kirjasta, joka on omistettu hänen pojanpojalleen Milesille.

Norjalaistaustainen Siri Hustvedt (s. 1955) on kirjailija, taidekriitikko ja kirjallisuustieteen tohtori. Läpimurtonsa hän teki vuonna 2003 New Yorkin taidemaailmaan sijoittuvalla romaanillaan What I Loved (Kaikki mitä rakastin, suomennos 2007) ja on sen jälkeen kirjoittanut useita romaaneja, jotka ovat olleet sekä arvostelu- että myyntimenestyksiä.

Haamutarinoita ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Cristina Sandu, äänikirjan lukee Johanna Kokko.