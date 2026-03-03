Siri Hustvedtin Haamutarinoita on intiimi muistelmateos ja rakkaudenosoitus edesmenneelle puolisolle – maailmankirjallisuuden supertähden vierailu Suomeen toteutuu toukokuussa
4.3.2026 09:15:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Haamutarinoita kuvaa pelottomasti ja hellästi kirjailijapariskunta Siri Hustvedtin ja Paul Austerin avioliiton viimeisiä yhteisiä hetkiä. Teos sisältää myös Hustvedtin ja Austerin keskinäistä kirjeenvaihtoa sekä katkelmia Austerin viimeiseksi jääneestä, keskeneräisestä kirjasta, jonka hän omisti lapsenlapselleen. Siri Hustvedtin odotettu Suomen-vierailu toteutuu toukokuussa.
Kun Paul Auster kuoli keväällä 2024, Siri Hustvedt alkoi kirjoittaa siitä, miltä menettäminen tuntuu 43 vuoden yhdessäolon jälkeen.
Hustvedt tuo Haamutarinoissa rakkauden poissaolon ja menetyksen konkretian lukijan iholle. Haamutarinoita on intiimi todistus surusta ja siitä, miten jaettu elämä jatkuu kehossa ja muistoissa, kun elävien on mentävä eteenpäin.
Kirja sisältää myös Paul Austerin ennenjulkaisemattomia tekstejä – kirjeitä ja muistiinpanoja Sirille sekä otteita Austerin keskeneräiseksi jäänestä kirjasta, joka on omistettu hänen pojanpojalleen Milesille.
Norjalaistaustainen Siri Hustvedt (s. 1955) on kirjailija, taidekriitikko ja kirjallisuustieteen tohtori. Läpimurtonsa hän teki vuonna 2003 New Yorkin taidemaailmaan sijoittuvalla romaanillaan What I Loved (Kaikki mitä rakastin, suomennos 2007) ja on sen jälkeen kirjoittanut useita romaaneja, jotka ovat olleet sekä arvostelu- että myyntimenestyksiä.
Haamutarinoita on arvosteluvapaa 14.5.2026. Kirjailija vierailee samoihin aikoihin Suomessa (tarkka aikataulu vahvistumassa). Haastattelupyynnöt, muut tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Haamutarinoita ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Cristina Sandu, äänikirjan lukee Johanna Kokko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Mihail Zygar kuvaa itäisen diktatuurin loppua ja uuden alkua3.3.2026 12:42:41 EET | Tiedote
Tunnettu venäläinen toimittaja Mihail Zygar kuvaa sisäpiirilähteiden kautta Neuvostoliiton luhistumista ja imperialistisen valtion jälleensyntymää uudessa muodossa. Zygarin mukaan kylmä sota ei koskaan päättynyt ja Neuvostoliiton lopullinen tuhoutuminen on vasta edessä.
Pokelat – Soiva suku: Kirja suomalaisen lastenmusiikin ja kansanmusiikin legendaarisesta perheestä3.3.2026 12:11:57 EET | Tiedote
Otava julkaisee 29.4. Antti Heikkisen kirjoittaman Pokelat – Soiva suku -kirjan. Se kertoo Martti, Marjatta ja Eveliina Pokelan taiteilijaperheestä. Heidän musiikkinsa on soinut suomalaisissa kodeissa vuosikymmenten ajan ja jättänyt lähtemättömän jäljen maamme kulttuuriin.
Marianna Kurton röyhkeän hauskassa Öykkäri-romaanissa etsitään ikääntyvän kulttuuripersoonan sisintä26.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Marianna Kurton Öykkäri-romaani saa lukijan pohtimaan, miksi niin moni meistä öykkäröi. Onko kaiken meuhkaamisen ja mekastamisen taustalla vain halu tulla hyväksytyksi?
Tintti-kirjojen rakastetun Tuhatkaunon elämän käänteet nyt yksissä kansissa23.2.2026 10:50:00 EET | Tiedote
Albert Algoudin Professori Tuhatkauno – elämä ja teot on mieltä kiehtova ja hauska kunnianosoitus yhdelle kirjallisuudenhistorian hellyttävimmistä tieteellisistä neroista.
Halla-aho uutuuskirjassa: Valehtelu on poliitikoille työkalu19.2.2026 08:19:00 EET | Tiedote
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps) sanoo tänään julkaistavassa tietokirjassa, että valehtelu on poliitikoille työkalu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme