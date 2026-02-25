Korjattu tiedote: Lääkekorvaukset kasvoivat lähes 2 miljardiin euroon vuonna 2025
25.2.2026 11:25:30 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Tiedotetta on korjattu siltä osin, että siinä huomioidaan myös lääkkeiden arvonlisäveron kasvu sekä muutokset kohtuullisissa tukkuhinnoissa.
Kelan maksamat lääkekorvaukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2025, jolloin niitä maksettiin jo lähes 2 miljardia euroa. Kasvua selittävät erityisesti uusia, kalliita lääkkeitä käyttävien henkilöiden määrän kasvu, lääkkeiden käyttötarkoitusten laajeneminen ja uusien lääkkeiden tulo korvausjärjestelmään sekä vuoden 2025 osalta lääkkeiden alvin nosto. Kustannusten kasvua hillitsevät lääkkeiden hintakilpailu, edullisempien biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja biologisten lääkkeiden lääkevaihto sekä muutokset kohtuullisissa tukkuhinnoissa.
Suomalaiset ostivat sairausvakuutuksesta korvattavia lääkkeitä 2,74 miljardilla eurolla vuonna 2025. Kela maksoi niistä lääkekorvauksia yhteensä 1,98 miljardia euroa.
Lääkekorvaukset kasvoivat 4 % eli 79 miljoonaa euroa. Edellisvuonna korvaukset kasvoivat 7 % eli 124 miljoonaa euroa. Kasvu on viimeiset kaksi vuotta ollut aiempaa voimakkaampaa. Korvaukset kasvoivat 1 % vuonna 2023 ja 3 % vuonna 2022.
Lääkkeitä myytiin Suomessa yhteensä 4,2 miljardin euron edestä, mikä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaismyynnistä valtaosa oli reseptilääkkeiden myyntiä (2,9 miljardia euroa), joka kasvoi 6 %. Kokonaismyyntiin sisältyvät lisäksi itsehoitolääkkeiden myynti (0,4 miljardia euroa), joka kasvoi 1 %, ja sairaaloiden laitosmyynti (0,9 miljardia euroa), joka väheni 1 %.
Korvausjärjestelmään tulee jatkuvasti uusia, aiempaa kalliimpia lääkkeitä. Lisäksi monien kalliiden lääkkeiden käyttö laajenee uusiin käyttötarkoituksiin ja käyttäjämäärä kasvaa. Näin ollen myös lääkekorvaukset kasvavat.
Vuoden 2025 osalta lääkekorvausten kasvua voi selittää myös osaltaan lääkkeiden arvonlisäveron nosto 10 prosentista 14 prosenttiin. Toisaalta vuoden 2010 jälkeen myyntiluvan saaneista lääkkeistä osan kohtuullisia tukkuhintoja alennettiin 1,5 prosentilla, mikä puolestaan on voinut hillitä korvausten kasvua.
Lääkekorvausten saajamäärä kääntyi laskuun, mutta vuosiomavastuu ylittyi yhä useammalla
Noin puolet (52 %) suomalaisista, eli hieman alle 3 miljoonaa henkilöä, sai lääkekorvauksia vuonna 2025. Korvauksia saaneiden määrä väheni 6 % eli 190 000 henkilöllä aiempien vuosien kasvun jälkeen. Muutosta selittänee ainakin alkuomavastuun korotus 50 eurosta 70 euroon vuonna 2025, sillä nyt yhä useamman ostot jäävät alkuomavastuun alle.
Kelan maksamista korvauksista suurin osa oli erityiskorvauksia, joita maksetaan pääosin vaikeiden tai pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä. Ylempiä erityiskorvauksia maksettiin 809 miljoonaa euroa ja alempia erityiskorvauksia 549 miljoonaa euroa. Peruskorvauksia maksettiin 320 miljoonaa euroa ja rajoitettuja peruskorvauksia 303 miljoonaa euroa.
Korvausluokista kasvoi erityisesti rajoitettujen peruskorvausten luokka, 10 % edellisvuodesta. Ylemmät erityiskorvaukset kasvoivat 8 % ja peruskorvaukset 6 %. Sen sijaan alemmat erityiskorvaukset vähenivät 4 %.
Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto ylittyi noin 298 000 henkilöllä, mikä on 6 % eli 17 000 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Vuosiomavastuun ylittäneistä kustannuksista Kela maksoi 317 miljoonaa euroa lisäkorvauksia, mikä on 9 % eli 27 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
Lääkekorvauksien vuosiomavastuu oli 633,17 euroa vuonna 2025.
Tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaukset kasvavat voimakkaasti
Diabeteslääkkeistä maksettiin 235 miljoonaa euroa korvauksia, mikä on 6 % eli 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024. Kasvu oli erityisen voimakasta kolmella tyypin 2 diabeteslääkkeellä: semaglutidilla, dapagliflotsiinilla ja empagliflotsiinilla. Kaikki nämä kolme sisältyvät niihin kymmeneen lääkeaineeseen, joista maksettiin eniten lääkekorvauksia vuonna 2025. Insuliinien kustannukset puolestaan laskivat.
Semaglutidista maksettiin korvauksia yli 56 miljoonaa euroa lähes 61 000 henkilölle. Korvaukset kasvoivat 19 % eli 9 miljoonaa euroa ja korvauksia saaneiden henkilöiden määrä 18 % eli 9 000 henkilöllä edellisvuodesta. Semaglutidista voi tällä hetkellä saada korvausta vain tyypin 2 diabeteksen hoitoon, mutta sitä käytetään myös ilman korvauksia lihavuuden hoitoon.
Dapagliflotsiinista maksettiin korvauksia 29 miljoonaa euroa 91 000 henkilölle ja empagliflotsiinista 38 miljoonaa euroa 115 000 henkilölle. Dapagliflotsiinin ja empagliflotsiinin korvausmenot kasvoivat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Näitä lääkkeitä käytetään laajasti tyypin 2 diabeteksen hoitoon sekä nykyään myös esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan hoitoon.
– Uudemmat lääkkeet ovat vakiinnuttaneet asemansa tyypin 2 diabeteksen hoidossa, ja siksi niiden kustannukset kasvavat. Ne tehostavat hoitoa ja niillä on diabeteksen lisäsairauksilta suojaavia vaikutuksia. Tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvauskustannusten kasvu tuskin on lähivuosina taittumassa, vaikka korvaustasoa laskettiinkin vuonna 2017, arvioi Kelan tutkija Klaudia Kaustiala.
Migreenin uudet lääkehoidot kasvattavat kustannuksia
Migreenin hoidossa käytettävien uudemman sukupolven lääkkeiden korvauskustannukset olivat noin 46 miljoonaa euroa, mikä on 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2025 käyttäjämäärä oli noin 13 000 henkilöä eli 28 % enemmän kuin vuonna 2024.
Kustannuksiltaan käytetyin migreenilääke oli fremanetsumabi. Siitä Kela maksoi korvauksia noin 18 miljoonaa euroa, mikä on 17 % enemmän kuin edellisvuonna. Korvauksia saaneita henkilöitä oli lähes 5 000 henkilöä eli 12 % enemmän kuin vuonna 2024.
Syöpälääkkeistä ja immuunivasteen muuntajista yli kolmannes kaikista korvauksista
Syöpälääkkeistä ja immuunivasteen muuntajista maksettiin korvauksia 712 miljoonaa euroa, ja ne muodostivat 36 % kaikista maksetuista korvauksista. Vuonna 2025 näistä lääkkeistä maksetut lääkekorvaukset kasvoivat yli 5 %, eli noin 37 miljoonaa euroa. Ryhmän lääkkeitä käytetään esimerkiksi syöpien sekä reuma- ja suolistosairauksien hoitoon.
Eniten korvauksia kaikista yksittäisistä lääkeaineista maksettiin eturauhassyöpälääke entsalutamidista, lähes 57 miljoonaa euroa. Myös verta muodostavien kudosten syöpien hoidossa käytettävästä daratumumabista maksettiin huomattavasti korvauksia, lähes 33 miljoonaa euroa. Entsalutamidin korvaukset kasvoivat 10 % eli 5 miljoonaa euroa ja daratumumabin 89 % eli 15 miljoonaa euroa.
– Kasvun taustalla syöpälääkkeissä ja immuunivasteen muuntajissa on lääkkeiden käyttötarkoitusten laajeneminen. Käyttö saatetaan myös aloittaa varhaisemmassa vaiheessa, ja osaa aiemmin sairaalassa toteutetusta hoidosta on siirretty avohoitoon, kertoo Kaustiala.
Kilpailu hillitsee korvauskustannuksia
Veren hyytymiseen vaikuttavista suorista antikoagulanteista Kela maksoi korvauksia vuonna 2025 yhteensä 57 miljoonaa euroa, mikä oli 41 % eli 39 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Lääkeryhmä sisältää monia paljon käytettyjä lääkkeitä, joiden yksinmyyntioikeus on rauennut ja jotka ovat tulleet viitehintajärjestelmän piiriin.
Lääkekorvauksia on maksettu useina aiempina vuosina paljon erityisesti apiksabaanista ja rivaroksabaanista. Apiksabaanista korvauksia sai 158 000 henkilöä ja rivaroksabaanista 74 000 henkilöä vuonna 2025.
Korvauksia maksettiin apiksabaanista noin 17 miljoonaa euroa, mikä on 70 % eli 37 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Rivaroksabaanista maksettiin sen sijaan korvauksia 31 miljoonaa euroa, mikä on 7 % vähemmän kuin vuonna 2024. Molemmista lääkkeistä korvauksia saaneiden henkilöiden määrä kasvoi.
Biologisten lääkkeiden lääkevaihto hillitsee korvauskustannuksia
Biologisten lääkkeiden osuus lääkekorvauksista oli 36 % vuonna 2025. Kuusi kymmenestä lääkeaineesta, joista maksettiin eniten korvauksia, on biologisia lääkkeitä. Biologisten lääkkeiden käyttö on yleistynyt monien pitkäaikaissairauksien hoidossa.
Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon on toivottu hillitsevän korvauskustannuksia. Lääkevaihto laajeni vuoden 2025 alusta lähes kaikkiin biologisiin lääkkeisiin, ja se on mahdollista, kun alkuperäislääkkeen yksinmyyntioikeus raukeaa.
Esimerkiksi reuman ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon käytettävästä adalimumabista maksettujen korvausten määrä puolittui vuonna 2025, vaikka korvauksia saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 10 % edellisvuodesta. Adalimumabin korvaukset vähenivät 25 % jo vuonna 2024.
– Biologisten lääkkeiden hintakilpailu näyttävää toimivan ja vähentävän lääkevaihdon piirissä olevien lääkkeiden korvauskustannuksia merkittävästi. Aktiivista hintakilpailua tarvitaan jatkossakin, sillä lääkekorvauskustannusten kasvua ajavat erityisesti biologisten lääkkeiden korvaukset, sanoo Kaustiala.
Ehdollinen korvattavuus yleistyy, mutta palautusmaksujen kasvu hidastui
Lääkeyritykset maksoivat Kelalle niin sanottuja ehdollisen korvattavuuden palautusmaksuja 111 miljoonaa euroa vuonna 2025. Summa kasvoi 2 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, mikä on vähemmän kuin edellisvuosina. Palautusmaksujen määrä on vuoteen 2019 verrattuna lähes kymmenkertaistunut, ja ehdollisen korvattavuuden menettely näyttää vakiinnuttaneen paikkansa.
– Ehdollisessa korvattavuudessa kyse on siitä, että viranomainen ja lääkeyritys sopivat uuden lääkkeen käyttöönottoon liittyvän epävarmuuden hallinnasta. Epävarmuus voi liittyä lääkkeen hoidolliseen arvoon, sen kustannusvaikuttavuuteen tai lääkkeen kustannuksiin. Menettely on yleistynyt, koska uusia lääkkeitä halutaan entistä nopeammin käyttöön, sanoo Kaustiala.
Lääkekorvaukset ja palautusmaksut tilastoidaan erikseen. Vuonna 2025 lääkekorvauksia maksettiin 1 982 miljoonaa euroa ja ehdollisen korvattavuuden palautusmaksuja 111 miljoonaa euroa, jolloin erotus oli 1 871 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 lääkekorvauksia maksettiin 1 903 miljoonaa euroa ja ehdollisen korvattavuuden palautusmaksuja 109 miljoonaa euroa, jolloin erotus oli 1 794 miljoonaa euroa.
Jos palautusmaksut otettaisiin tilastoinnissa huomioon, maksettujen lääkekorvausten määrä olisi kasvanut 4 % eli 77 miljoonaa euroa vuonna 2025.
Lisätietoa
Kelan datasovellus: Biologisten lääkkeiden tilannekuva (laaketieto.tietotarjotin.fi)
Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista (tietotarjotin.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Klaudia KaustialatutkijaKelaPuh:050 435 6820klaudia.kaustiala@kela.fitietotarjotin.fi/yhteystieto/793188/klaudia-kaustiala
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Liitteet
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Inkomstgränserna för ränteunderstöd höjs i mars – allt fler kan få understöd25.2.2026 08:58:22 EET | Pressmeddelande
Inkomstgränserna för ränteunderstöd höjs i början av mars. I och med ändringen kan allt fler som avslutat sina studier få ränteunderstöd. Antalet mottagare av understödet har varit på uppgång sedan 2023.
Korkoavustuksen tulorajat nousevat maaliskuussa – yhä useampi voi saada avustusta25.2.2026 08:58:22 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Korkoavustuksen tulorajoja korotetaan maaliskuun alussa. Muutoksen myötä yhä useammalla opintonsa päättäneellä voi olla mahdollisuus saada korkoavustusta. Avustuksen saajien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2023 alkaen.
Income limits for interest assistance to be raised in March25.2.2026 08:58:22 EET | Press release
The income limits for assistance with student loan interest will be raised as of the beginning of March. This means that more people who have ended their studies may be able to get interest assistance. The number of recipients of interest assistance has been rising since 2023.
Läkemedelsersättningarna ökade till närmare 2 miljarder euro 202525.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Läkemedelsersättningarna som betalas av FPA fortsatte att öka 2025, då de sammanlagt uppgick till närmare 2 miljarder euro. Ökningen förklaras särskilt av att allt fler personer använder nya, dyra läkemedel, av utvidgningen av läkemedlens användningsändamål och av att nya läkemedel införs i ersättningssystemet. Kostnadsökningen dämpas av priskonkurrensen mellan läkemedel, av att förmånligare biologiska läkemedel tas i bruk och av utbyte av biologiska läkemedel.
Lääkekorvaukset kasvoivat lähes 2 miljardiin euroon vuonna 202525.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kelan maksamat lääkekorvaukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2025, jolloin niitä maksettiin jo lähes 2 miljardia euroa. Kasvua selittävät erityisesti uusia, kalliita lääkkeitä käyttävien henkilöiden määrän kasvu, lääkkeiden käyttötarkoitusten laajeneminen ja uusien lääkkeiden tulo korvausjärjestelmään. Kustannusten kasvua hillitsevät lääkkeiden hintakilpailu, edullisempien biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja biologisten lääkkeiden lääkevaihto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme