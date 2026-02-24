Kahveista Parhain -kisa tuo nostetta paahtimoille

KAHVEISTA PARHAIN –KISA TUO NOSTETTA PAAHTIMOLLE

Kilpailu tarjoaa paahtimoille mahdollisuuden esitellä osaamistaan, nostaa esiin laadukkaita kahveja ja tavoittaa uusi yleisö. Messuvieraat pääsevät tutustumaan kattavasti kotimaiseen kahviosaamiseen, ja kilpailun tuomaristo valitsee voittajat useissa eri kategorioissa.

Viime vuoden menestyjä Good Life Coffee Roasters nousi yleisön ja tuomarien suosikiksi. Paahtimo vei voiton sekä vaalean että tumman paahdon sarjoissa. Good Life Coffee syntyi Helsingin Kalliossa vuonna 2012 halusta tarjota ihmisille kahvia, joka maistuu hyvältä, ja joka tekee elämästä hieman parempaa. Nykyään paahtimo toimii Heikinlaaksossa. Paahtimon toisen omistajan Lauri Pipisen mukaan kilpailulla oli selkeä vaikutus yrityksen näkyvyyteen.

“Kisan jälkeen asiat lähtivät mukavasti rullaamaan. Voitimme myös Helsinki Coffee Festivalin vuoden paahtimon palkinnon toista vuotta putkeen. Kahveista Parhain -kisan voitto toi selvän boostin verkkokaupan kävijämäärissä ja lisänäkyvyyttä yritykselle. Kaikista tärkeintä ovat raaka-aineet; panostamme toki paahtoon, mutta ilman hyviä raaka-aineita ei voi syntyä hyvää kahvia”, toteaa Pipinen.

Good Life Coffee Roasters suunnittelee osallistuvansa kilpailuun myös vuonna 2026.



Kahveista Parhain –kilpailun päätuomari Roosa Jalonen on erittäin tunnettu suomalainen kahvialan ammattilainen, joka työskentelee kansainvälisesti erityisesti Iso‑Britanniassa, Pohjoismaissa ja Kolumbiassa. Hän on rakentanut pitkän uran erikoiskahvin parissa ja noussut alalla näkyväksi kilpailijaksi, valmentajaksi ja asiantuntijaksi. Tuomaristossa ovat lisäksi pakkaussuunnittelija Outi Oravainen, Coffee Competitions Finlandin perustaja Kimia Bergeson, Jussi Laakso NoHo Partnersilta, Masterchef voittaja 2025 Samuli Sepponen ja Lari Salomaa Lykke kahvitiloista.

Kilpailun tuomaristosta, osallistumiskriteereistä ja viime vuoden voittajista löytyy lisätietoja messujen verkkosivuilta. Samasta paikasta löytyy myös ilmoittautumislomake. Kahvinäytteet pitää toimittaa viimeistään 17.4.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://ruokamessut.messukeskus.com/kahveista-parhain/





Ruokamessuilla monipuolinen kattaus ohjelmaa ja näytteilleasettajia

Ruokamessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Ruokamessujen ohjelma ja mukana olevat näytteilleasettajat on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla www.ruokamessuthelsinki.fi.

Ruokamessut järjestetään samaan aikaan Lapsi- ja Lemmikkimessujen (avoinna la–su) kanssa. Ruokamessut on avoinna pe-la 24.-25.4. klo 10-20 ja su 26.4. klo 10-17.

