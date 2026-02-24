Kahveista Parhain -kisa tuo nostetta paahtimoille
25.2.2026 11:37:47 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomalaisten paahtimoiden Kahveista Parhain -kilpailu saa jatkoa. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty kilpailu sai runsaasti kiitosta sekä osallistujilta että messuvierailta. Nyt etsitään jälleen maan parhaimpia kahveja Ruokamessuilla 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
KAHVEISTA PARHAIN –KISA TUO NOSTETTA PAAHTIMOLLE
Kilpailu tarjoaa paahtimoille mahdollisuuden esitellä osaamistaan, nostaa esiin laadukkaita kahveja ja tavoittaa uusi yleisö. Messuvieraat pääsevät tutustumaan kattavasti kotimaiseen kahviosaamiseen, ja kilpailun tuomaristo valitsee voittajat useissa eri kategorioissa.
Viime vuoden menestyjä Good Life Coffee Roasters nousi yleisön ja tuomarien suosikiksi. Paahtimo vei voiton sekä vaalean että tumman paahdon sarjoissa. Good Life Coffee syntyi Helsingin Kalliossa vuonna 2012 halusta tarjota ihmisille kahvia, joka maistuu hyvältä, ja joka tekee elämästä hieman parempaa. Nykyään paahtimo toimii Heikinlaaksossa. Paahtimon toisen omistajan Lauri Pipisen mukaan kilpailulla oli selkeä vaikutus yrityksen näkyvyyteen.
“Kisan jälkeen asiat lähtivät mukavasti rullaamaan. Voitimme myös Helsinki Coffee Festivalin vuoden paahtimon palkinnon toista vuotta putkeen. Kahveista Parhain -kisan voitto toi selvän boostin verkkokaupan kävijämäärissä ja lisänäkyvyyttä yritykselle. Kaikista tärkeintä ovat raaka-aineet; panostamme toki paahtoon, mutta ilman hyviä raaka-aineita ei voi syntyä hyvää kahvia”, toteaa Pipinen.
Good Life Coffee Roasters suunnittelee osallistuvansa kilpailuun myös vuonna 2026.
Kahveista Parhain –kilpailun päätuomari Roosa Jalonen on erittäin tunnettu suomalainen kahvialan ammattilainen, joka työskentelee kansainvälisesti erityisesti Iso‑Britanniassa, Pohjoismaissa ja Kolumbiassa. Hän on rakentanut pitkän uran erikoiskahvin parissa ja noussut alalla näkyväksi kilpailijaksi, valmentajaksi ja asiantuntijaksi. Tuomaristossa ovat lisäksi pakkaussuunnittelija Outi Oravainen, Coffee Competitions Finlandin perustaja Kimia Bergeson, Jussi Laakso NoHo Partnersilta, Masterchef voittaja 2025 Samuli Sepponen ja Lari Salomaa Lykke kahvitiloista.
Kilpailun tuomaristosta, osallistumiskriteereistä ja viime vuoden voittajista löytyy lisätietoja messujen verkkosivuilta. Samasta paikasta löytyy myös ilmoittautumislomake. Kahvinäytteet pitää toimittaa viimeistään 17.4.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://ruokamessut.messukeskus.com/kahveista-parhain/
Ruokamessuilla monipuolinen kattaus ohjelmaa ja näytteilleasettajia
Ruokamessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Ruokamessujen ohjelma ja mukana olevat näytteilleasettajat on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla www.ruokamessuthelsinki.fi.
Ruokamessut järjestetään samaan aikaan Lapsi- ja Lemmikkimessujen (avoinna la–su) kanssa. Ruokamessut on avoinna pe-la 24.-25.4. klo 10-20 ja su 26.4. klo 10-17. Liput ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com
Lisätietoja: Teija Armanto, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, p. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan uutishuoneessa www.messukeskus.com/uutishuone. Vaikuttajat voivat hakea vaikuttajapassien viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Kuvia Messukeskuksen tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com
