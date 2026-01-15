Demariopiskelijat: Miten oppia perustaidot, kun hallitus leikkaa koulutuksesta?
25.2.2026 11:56:22 EET | Demariopiskelijat | Tiedote
Kokoomusnuoret kysyivät, Demariopiskelijat vastaa. Perustaitoja ei opita, koska Orpon hallitus heikentää suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen rahoitus. Sivistynyt yksilö voi todella muuttaa maailmaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi helmikuun alussa visionsa suomalaisesta peruskoulusta vuonna 2045. Visiossa kuvataan peruskoulun muutoksen tarvetta, joka liittyy maailman muutokseen ja sitä ohjanneeseen ajatustapaan - ratkaisuja kaivataan muun muassa ihmisten kasvavaan pahoinvointiin, ekologiseen kriisiin, demokratian heikentämiseen sekä yksilökeskeiseen ajatteluun. Visiossa tähän tarjotaan ratkaisuksi järjestelmätason muutosta, jossa yksilöt kasvatetaan vastuullisiksi, yhteisöllisiksi ja aktiivisiksi ihmisiksi, jotka ovat valmiita ratkaisemaan näitä haasteita - eli muuttamaan maailmaan.
Demariopiskelijat näkee visiotyössä paljon potentiaalia, mutta ilman riittävää resurssointia perustaitojen osaamiseen tai koulutusjärjestelmän kehitykseen ei voida vastata.
Demariopiskelijat ihmetteleekin, miten Kokoomusnuoret ovat näin kaukana koulujen realiteeteista. Kun Suomen koulutustaso on jo vuosikymmenten ajan mennyt alaspäin, luulisi prioriteettien olevan koulutusleikkausten sijaan perusedellytysten korjaaminen.
“Perustaitoihin ei voida panostaa ilman riittäviä koulutuksen resursseja. Kun koulutusjärjestelmän rahoitusta on nakerrettu ja opettajien ja koulujen henkilökunnan työsuhteiden epävarmuutta on lisätty, ei ole yhtään ihme, että Pisa-tulokset ja luku- sekä laskutaito heikentyvät”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
“Kun aistii ilmapiiriä vision julkistuksen jäljiltä, suurin tyytymättömyys tuntuu kumpuavan juuri opettajakunnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei visiossaan muuttanut opetussuunnitelmaa tai tullut kouluun kaatamaan seiniä, vaan loi suomalaiselle yhteiskunnalle juuri sitä visiota, minkä puutteesta esimerkiksi ajan politiikkaa syytetään”, kertoo Demariopiskelijoiden liittohallituksen jäsen, opettajaksi opiskeleva Jimi Rytkönen.
“Mistä sitten kiikastaa? No, se on se sama kaksimaamaisuus, joka ylipäätään liittyy koulutuksen rahoitukseen ja opetus- ja kasvatusalan koulutukseen. Suomalainen mantra on, että opetukseen ja kasvatukseen tulee panostaa - mutta aika ja voimat kuitenkin kuluvat riittämättömien resurssien vuoksi oppilaiden vahtimiseen ja rutiinien ylläpitämiseen. Opettajien turhautuminen ei kohdistu niinkään ministeriön visiotyöhön vaan siihen, että kouluissa kaivataan muun muassa vakituisia työsuhteita, pienempiä luokkia ja koulunkäynninohjaajia”, toteaa liittohallituksen jäsen Rytkönen.
“Suomi tarvitsee rohkean vision tulevaisuuden peruskoulusta - mutta myös resurssit sen toteuttamiseen”, päättää liiton puheenjohtaja Kuuskorpi.
Demariopiskelijat kuitenkin yhtyy Kokoomusnuorten näkökulmaan, että peruskoulun uudistamista on tehtävä maanläheisimmin - eli pureutumalla siihen, miksi osaamistaso on jatkuvassa laskussa. Demariopiskelijat ehdottavatkin koulutukseen tehtyjen leikkausten, kuten peruskouluun vaikuttavien kuntien valtionosuusleikkausten, ammatillisen koulutuksen 120 miljoonan leikkausten ja korkeakoulujen perusrahoituksen leikkausten, peruuttamista. Samalla työelämän epävarmuutta tulisi vähentää ja opettajien kiusaaminen palkkakuoppalain (jota vientivetoiseksi palkkamalliksikin kutsutaan) kaltaisilla laeilla lopettaa.
Demariopiskelijoiden mielestä perusopetuksen painopistettä on siirrettävä perustaitojen oppimisen lisäämiseen ja opetussuunnitelmaa on uudistettava rohkeasti vastaamaan nykypäivän osaamisen tarpeita. Demariopiskelijat ovat myös ehdottaneet uudessa poliittisessa ohjelmassaan ylihallituskautista parlamentaarista sopua koulutuksen rahoitukseen.
Näillä keinoilla perustaitojen oppimiseen haasteisiin voidaan puuttua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demariopiskelijat
Demariopiskelijat: Politiikan on oltava turvallista jokaiselle – eduskunta-avustajista vapaaehtoistoimijoihin15.1.2026 16:37:59 EET | Tiedote
Demariopiskelijoiden liittohallitus tuomitsee tiukasti häirinnän ja epäasiallisen kohtelun eduskunnassa, politiikassa ja kaikissa työyhteisöissä.
Demariopiskelijoille valittu uusi liittohallitus – puheenjohtajana jatkaa Miku Kuuskorpi25.11.2025 13:52:37 EET | Tiedote
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 58. varsinainen liittokokouksessa liiton jäsenet valitsivat Demariopiskelijoille uuden puheenjohtajiston sekä alueellisesti kattavan liittohallituksen. Liittokokous valitsi Miku Kuuskorven jatkamaan liiton puheenjohtajana ja valitsi liiton uusiksi varapuheenjohtajiksi Samuli Sundellin Turusta ja Jasmin Närhen Joensuusta.
Demariopiskelijoilla edustajistovaalilistat kaikissa yliopistoissa ja suurimmassa osassa ammattikorkeakouluista17.10.2025 11:52:50 EEST | Tiedote
Demariopiskelijat on onnistunut kerämään edustajistovaalilistat kaikkiin Suomen yliopistoihin ja suurimpaan osaan ammattikorkeakouluista.
Siru Hopealinna valittu Demariopiskelijoiden pääsihteeriksi ja Paula Närvänen Demariopiskelijoiden projektisuunnittelijaksi3.10.2025 15:34:50 EEST | Tiedote
Demariopiskelijat on valinnut liiton uudeksi pääsihteeriksi Siru Hopealinnan ja uudeksi projektisuunnittelijaksi Paula Närväsen. Hopealinna ja Närvänen täydentävät liiton osaamista talouden, hallinnon, tapahtumien ja viestinnän järjestämisestä.
HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat perustettu Demariopiskelijoiden osastoiksi18.8.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudulle perustettu kaksi uutta Demariopiskelijoiden osastoa, HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme