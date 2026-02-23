Nuorten työllistymisseteli avautui haettavaksi Keski-Pohjanmaalla – tukea työnantajalle jopa 9 000 euroa
25.2.2026 11:50:29 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Keski-Pohjanmaan työllisyysalue on avannut työnantajille suunnatun nuorten työllistymissetelin haun 1.2.2026 alkaen. Nuorten työllistämisen tukemiseen on varattu yhteensä 242 000 euroa.
Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat 18–29-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Työllistymissetelillä voidaan kattaa 50 % palkkakustannuksista, enintään 1 500 euroa kuukaudessa, ja kokonaisuudessaan tuki voi olla enintään 9 000 euroa kuuden kuukauden aikana. Työnantaja voi hakea työllistämisseteliä 1.2.2026–30.6.2027. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Kenelle tuki on tarkoitettu?
Tuen piiriin kuuluvat työnantajat, jotka palkkaavat nuoren, jonka kotikunta on Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi tai Veteli. Nuoren tulee olla ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta viimeisen seitsemän kuukauden aikana, tai kolme kuukautta, jos hän on suorittanut vain perusopetuksen oppimäärän. Tuki voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työhön tai oppisopimukseen, minimityöaika on 25 h/vko.
Yrityksellä voi olla jo valmiiksi palkattava nuori tiedossa, jolloin työllisyyspalvelut arvioi, täyttääkö nuori avustuksen ehdot. Yritys voi myös jättää työllisyyspalveluille toimeksiannon etsiä tuen kriteerit täyttävän työntekijän työpaikkaan.
Hakeminen on helppoa
Kun sopiva nuori löytyy, työllisyysalue arvioi tuen edellytysten täyttymisen ja laatii työnantajan kanssa työllistymissopimuksen. Tuki myönnetään de minimis -tukena. Lisäksi työnantajalla ei saa olla verovelkaa tai sen tulee olla maksusuunnitelman piirissä.
Yhteyshenkilöt
Jaska PensaariAsiantuntijaKeski-Pohjanmaan TyöllisyyspalvelutPuh:06 828 9813yrityspalvelut.typa@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Utställningsutrymmet Konststallet öppnas vid Ungdomscentret Vinge23.2.2026 12:45:52 EET | Pressmeddelande
Karleby stads ungdomstjänster öppnar ett nytt utställningsutrymme vid Ungdomscentret Vinge. ”Konststallet” är ett utrymme där unga med låg tröskel kan ställa ut sin konst: målningar, fotografier och andra alster. Idén till utrymmet kommer från Karleby stads ungdomsfullmäktige.
Näyttelytila Taidetalli aukeaa Nuorisokeskus Vingellä23.2.2026 12:45:52 EET | Tiedote
Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut avaavat uuden näyttelytilan Nuorisokeskus Vingellä. ”Taidetalli” on tila, jossa nuoret voivat esitellä omaa taidetta: maalauksia, valokuvia ja tuotoksia matalalla kynnyksellä. Idean takana on Kokkolan nuorisovaltuusto.
Karleby tog fram en utvecklingsplan för gräsplansnätverket17.2.2026 16:13:33 EET | Pressmeddelande
Karleby stads idrottstjänster och stadsmiljösektorns enhet för parker och idrottsplatser har utarbetat en övergripande utvecklingsplan för de gräsplaner som staden upprätthåller. Planen baserar sig på riktlinjerna i den utredning gällande utomhusidrott som stadsstyrelsen godkände år 2021 och behandlas i kultur- och fritidsnämnden 18.2.2026.
Kokkola teki nurmikenttäverkoston kehittämissuunnitelman17.2.2026 16:13:33 EET | Tiedote
Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunkiympäristön puistot ja liikuntapaikat -palveluyksikkö ovat laatineet kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman kaupungin ylläpitämälle kenttäverkostolle. Suunnitelma perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2021 hyväksymän ulkoliikuntaselvityksen linjauksiin, ja se käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.2.2026.
Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät Kokkolassa 11.–12.2.20266.2.2026 10:12:22 EET | Tiedote
Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät järjestetään 11.–12. helmikuuta 2026 Kokkolassa, nuorisokeskus Villa Elbassa. Tapahtuman teemana on “Planeetta lautasellani”, joka tarkastelee ruoan, ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä yhteisöllisyyden roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme