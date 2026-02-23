Nuorten työllistymisseteli avautui haettavaksi Keski-Pohjanmaalla – tukea työnantajalle jopa 9 000 euroa

Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat 18–29-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Työllistymissetelillä voidaan kattaa 50 % palkkakustannuksista, enintään 1 500 euroa kuukaudessa, ja kokonaisuudessaan tuki voi olla enintään 9 000 euroa kuuden kuukauden aikana. Työnantaja voi hakea työllistämisseteliä 1.2.2026–30.6.2027. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuen piiriin kuuluvat työnantajat, jotka palkkaavat nuoren, jonka kotikunta on Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi tai Veteli. Nuoren tulee olla ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta viimeisen seitsemän kuukauden aikana, tai kolme kuukautta, jos hän on suorittanut vain perusopetuksen oppimäärän. Tuki voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työhön tai oppisopimukseen, minimityöaika on 25 h/vko.

Yrityksellä voi olla jo valmiiksi palkattava nuori tiedossa, jolloin työllisyyspalvelut arvioi, täyttääkö nuori avustuksen ehdot. Yritys voi myös jättää työllisyyspalveluille toimeksiannon etsiä tuen kriteerit täyttävän työntekijän työpaikkaan.

Hakeminen on helppoa

Kun sopiva nuori löytyy, työllisyysalue arvioi tuen edellytysten täyttymisen ja laatii työnantajan kanssa työllistymissopimuksen. Tuki myönnetään de minimis -tukena. Lisäksi työnantajalla ei saa olla verovelkaa tai sen tulee olla maksusuunnitelman piirissä.