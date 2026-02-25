Viitasaarelle avautuu apuvälinepalvelupiste 3.3.2026
25.2.2026 12:06:13 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Viitasaari saa oman apuvälinepalvelupisteen tiistaista 3.3.2026 alkaen. Uusi palvelupiste avataan Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman yhteyteen osoitteeseen Sairaalantie 4.
Apuvälinepalvelupiste palvelee asiakkaita kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 12.30–14.30
Palvelupisteellä voi lainata ja sinne voi myös palauttaa apuvälineitä. Uusi toimipiste helpottaa alueen asukkaiden asiointia ja parantaa apuvälinepalvelujen saavutettavuutta Viitasaarella ja lähialueilla.
Apuvälinepalvelun keskitettyyn puhelinnumeroon ei tule muutoksia. Asiakkaat voivat asioida apuvälineisiin liittyvissä asioissa myös puhelimitse entiseen tapaan numerossa 014 336 5600. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–11.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sirpa Heikkinen, palveluvastaava, puh. 050 323 1009
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
