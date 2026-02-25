Keski-Suomen hyvinvointialue

Viitasaarelle avautuu apuvälinepalvelupiste 3.3.2026

25.2.2026 12:06:13 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Viitasaari saa oman apuvälinepalvelupisteen tiistaista 3.3.2026 alkaen. Uusi palvelupiste avataan Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman yhteyteen osoitteeseen Sairaalantie 4. 

Apuvälinepalvelupiste palvelee asiakkaita kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 12.30–14.30 

Palvelupisteellä voi lainata ja sinne voi myös palauttaa apuvälineitä. Uusi toimipiste helpottaa alueen asukkaiden asiointia ja parantaa apuvälinepalvelujen saavutettavuutta Viitasaarella ja lähialueilla. 

Apuvälinepalvelun keskitettyyn puhelinnumeroon ei tule muutoksia. Asiakkaat voivat asioida apuvälineisiin liittyvissä asioissa myös puhelimitse entiseen tapaan numerossa 014 336 5600. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–11. 

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Sirpa Heikkinen, palveluvastaava, puh. 050 323 1009
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

