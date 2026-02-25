Aino-Kaisa Pekonen: Miljonäärien hallitus ei välitä suomalaisista työntekijöistä, työttömistä, vanhuksista tai lapsista
25.2.2026 15:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää Orpon hallitusta miljonäärien suosimisesta. Pekonen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen vaalikauden viimeisessä valtiopäivien avajaiskeskustelussa.
Pekonen kyseenalaistaa pääministeri Orpon puheet ”vaikeista päätöksistä” aina, kun hallitus leikkaa köyhiltä, sairailta, lapsilta tai vanhuksilta.
– Sanotaan se nyt suoraan: Eivät nämä päätökset ole teille vaikeita. Ne ovat vaikeita niille vanhuksille, jotka eivät enää saa tarvitsemaansa hoitoa. Ne ovat vaikeita niille suomalaisille, jotka ovat menettäneet kotinsa. Ne ovat vaikeita niille yli 30 000:lle lapselle, jotka hallitus pudottaa köyhyyteen, Pekonen sanoo.
Pekosen mukaan vaikeimmassa asemassa olevat suomalaiset maksavat nyt oikeistohallituksen epäonnistuneesta politiikasta. Hän muistuttaa, että työttömyysturvan ja asumistuen romuttaminen on johtanut siihen, että kasvava joukko työttömiä on joutunut toimeentulotuen varaan. Kun hallitus ensin käänsi toimeentulotuen menot rajuun kasvuun, sitten se leikkasi myös toimeentulotuesta.
Pekonen sanoo, että työntekijöiden aseman heikentämisen tavoitteena on paisuttaa miljonäärien voittoja. Suomeen ollaan nyt tuomassa perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia, vaikka edes hallituksen omassa esityksessä sen ei arvioida lisäävän työllisyyttä.
– Tämä hallitus on todellakin miljonäärien hallitus, ja heitä se palvelee avokätisesti, julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta vähät välittämättä. Yhteisöveron alentaminen jättää lähes miljardin euron aukon julkiseen talouteen, mutta ei tuo kasvua eikä työtä. Kyse on lahjasta, ei mistään muusta, ja miljonäärien kukkarot ovat vastavuoroisesti auki. Sattumalta elinkeinoelämä valmistautuu jakamaan ennätyspotin vaalirahaa ensi vuoden eduskuntavaaleissa, Pekonen sanoo.
Pekonen haastaa oikeistohallituksen vaihtoehdottomuuden politiikan. Hän arvostelee sitä, miten hyvinvointivaltion alas ajamista pidetään muka välttämättömänä, kun samaan aikaan rikkaille riittää rahaa. Pekosen mukaan suomalainen politiikka tarvitsee nyt vasemmistolaista käännettä.
– Jos kaivataan kovia päätöksiä, niin aloitetaan näistä: perutaan yhteisöveron miljardiale ja terveysjättien voittoihin valuneet Kela-korvaukset. Säädetään miljonäärivero ja ratkaistaan sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusvaje. Nämä päätökset eivät ole välttämättä kaikille mieluisia tai mukavia, mutta yleisen edun mukaisia ne ovat, Pekonen sanoo.
Aino-Kaisa Pekosen ryhmäpuhe 25.2.2026
Arvoisa puhemies,
Alkuvuodesta kansaa on puhututtanut toreilla etenkin kaksi asiaa: huoli vanhuspalveluiden tilanteesta ja työttömyyskriisi, joka on Suomessa Euroopan pahin. Nämä asiat puhuttavat myös täällä eduskunnassa, jossa on juuri käynnistynyt vaalikauden viimeiset valtiopäivät.
Suomessa valtaa pitää miljonäärien hallitus, jota nämä ongelmat eivät hetkauta. Siksi tälläkin hetkellä joudumme eduskunnassa jälleen kerran käsittelemään uusia leikkauksia vanhuspalveluihin. Vanhuspalveluista ollaan perussuomalaisen vastuuministerin esityksellä vähentämässä jälleen yli 800 hoivatyöntekijää, vaikka tilanne on jo ennestään kriittinen.
Aina kun tämä miljonäärien hallitus leikkaa köyhiltä, sairailta, lapsilta tai vanhuksilta, kyse on kuulemma ”vaikeista päätöksistä”. Sanotaan se nyt suoraan: Eivät nämä päätökset ole teille vaikeita. Ne ovat vaikeita niille vanhuksille, jotka eivät enää saa tarvitsemaansa hoitoa. Ne ovat vaikeita niille suomalaisille, jotka eivät pääse ajoissa lääkäriin. Ne ovat vaikeita niille suomalaisille, jotka ovat menettäneet oman kotinsa hallituksen politiikan seurauksena. Ne ovat vaikeita niille yli 30 000 lapselle, jotka hallitus pudottaa köyhyyteen.
Tämä hallitus on todellakin miljonäärien hallitus, ja heitä se palvelee avokätisesti. Julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta vähät välittämättä. Suuryrityksiä hyödyttävä yhteisöveron alentaminen lähes miljardilla jättää valtavan aukon julkiseen talouteen, mutta se ei tuo kasvua eikä työtä. Kyse on lahjasta, ei mistään muusta.
Sattumalta julkisuustietojen mukaan elinkeinoelämä valmistautuu jakamaan ennätyspotin vaalirahaa ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Miljonäärien kukkarot ovat vastavuoroisesti auki.
Arvoisa puhemies,
Tämä hallitus on miljonäärien hallitus, eikä se välitä suomalaisista työntekijöistä – saati työttömistä.
Suomeen ollaan nyt tuomassa perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia, vaikka edes hallituksen omassa esityksessä sen ei arvioida lisäävän työllisyyttä. Kun työntekijöiden asemaa heikennetään, tavoitteena on tietysti paisuttaa miljonäärien voittoja. Työpaikkoja sillä vain ei synny – kuten ei ole syntynyt tähänkään mennessä.
Kasvava joukko työttömiä on joutunut toimeentulotuen varaan, kun työttömyysturvaa ja asumistukea on romutettu. Kun toimeentulotuen menot käännettiin ensin rajuun kasvuun niin tietysti siitäkin leikattiin. Vaikeimmassa asemassa olevat suomalaiset maksavat näin hinnan oikeistohallituksen epäonnistuneesta politiikasta.
Arvoisa puhemies,
Tämä hallitus on miljonäärien hallitus, eikä se välitä myöskään suomalaisesta luonnosta. Suomalaisen luonnon monimuotoisuus heikkenee jatkuvasti. Suomen metsät ovat ratkaisijan roolissa niin ilmaston, luonnon kuin talouden osalta. On uskallettava etsiä ratkaisuja, joiden avulla arvokkaista metsistämme saadaan arvoa tasaisemmin ja reilummin.
Tarvitsemme myös ilmastolain rinnalle luontolain, johon määritellään sitovat hallituskaudet ylittävät tavoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Se on meidän velvollisuutemme tuleville sukupolville.
Arvoisa puhemies,
Suomalainen politiikka tarvitsee käänteen ja nimenomaan vasemmistolaisen käänteen. Kansa on kyllästynyt epärehelliseen vaihtoehdottomuuden politiikkaan, jossa hyvinvointivaltion alas ajaminen on muka ”välttämätöntä” kun samaan aikaan rikkaille rahaa riittää.
Jos niin sanottuja kovia päätöksiä kaivataan, niin aloitetaan näistä: perutaan järjetön yhteisöveron miljardiale ja terveysjättien voittoihin valuneet Kela-korvaukset. Säädetään Suomeen miljonäärivero ja ratkaistaan sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusvaje. Nämä päätökset eivät ole välttämättä kaikille mieluisia tai mukavia, mutta yleisen edun mukaisia ne ovat.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
