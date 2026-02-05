Nelivärinen uni tuo esiin Kansallisgallerian kokoelman harvemmin nähtyjä helmiä

Näyttelyä voi katsoa kuin unta. Se muodostuu katkelmista ja ihmeellisistä kohtaamisista. Merkitykset liukuvat ja muuttuvat, kuten unissa, joissa koettua on vaikea sanoilla tavoittaa.

Nelivärinen uni jatkaa Kiasman kokoelmanäyttelyiden sarjaa, jossa esitellään vaihtuvia otoksia Kansallisgallerian 43 000 teoksen kokoelmasta. Tällä kertaa näyttely ei rakennu yhden teeman ympärille, vaan kantavana ajatuksena on innostaa lähestymään taidetta ilman pyrkimystä selittää sitä.

”Tämän kokoelmanäyttelyn lähtökohtana ovat teokset, jotka tuntuvat jäävän sivuun selkeistä aihekategorioista. Niiden sisältö ei vaivatta tiivisty asiasanoiksi tai vikuroimatta taivu kielen määriteltäviksi yhtä selkeästi kuin jotkin toiset teokset. Teokset tuntuvat hylkivän sanoja. Niitä ympäröivä sumeus, kyky ja taipumus kurotella eri suuntiin ja eri merkitystasoihin asettavat katsojansa ennemmin kysymysten kuin vastausten äärelle. Tulkinta ei tapahdu hetkessä, merkitys on pikemmin jotakin liikkeessä olevaa. Teokset pakenevatkin teemallisen näyttelyn asettamia raameja, käyvät vastaan sen logiikkaa”, kirjoittaa näyttelyn kuraattori Satu Oksanen näyttelyjulkaisussa.

Näyttelyssä on mukana teoksia, joita ei ole pitkään aikaan nähty esillä Kiasmassa, kuten Dara Birnbaumin, Louise Bourgeoisin ja Henry Mooren teokset. Mukana on myös usean teoksen kokonaisuudet Leena Luostariselta, Elina Merenmieheltä ja Olli Lyytikäiseltä, jonka teokselta näyttelyn nimi on lainattu. Näyttelyssä esitetään uusia kokoelmateoksia muun muassa Milla Askalta, Minh Ngọc Nguyễnilta ja Marianna Simnettiltä sekä Ville Laurinkosken esityksellinen tilausteos, joka tulee osaksi Kansallisgallerian kokoelmaa. Kaikkiaan mukana on teoksia 49 taiteilijalta.

Nelivärinen uni -näyttelyn ovat Satu Oksasen kanssa kuratoineet Saara Hacklin ja Saara Karhunen Kiasmasta. Näyttelykirjaan ovat kuraattorien lisäksi kirjoittaneet museonjohtaja Kiira Miesmaa, tutkija ja kirjailija Aura Sevón ja taidekasvattaja ja apulaisprofessori Juuso Tervo. Näyttelyarkkitehtuurista vastaa kuvataiteilija Jaakko Pietiläinen. Kiasma-teatterin ohjelmiston on koostanut vastaava tuottaja Jonna Strandberg.

Kiasma hankkii noin 40–60 teosta vuodessa

Kiasman tehtäviin kuuluu paitsi esittää nykytaidetta myös kerätä ja tutkia sitä. Kiasma kartuttaa Kansallisgallerian kokoelmaa nykytaiteen osalta vuosittain noin 40–60 teoksella. Laajaa taiteen ja taiteilijoiden kirjoa edustavan kokoelman teokset kuvastavat omaa aikaansa mahdollisimman monipuolisesti ja kertovat siitä, keitä olemme, mistä olemme tulossa ja minne olemme menossa.

Nelivärinen uni -näyttelyn taiteilijat

Eija-Liisa Ahtila, Uzair Amjad, Riikka Anttonen, Korakrit Arunanondchai, Milla Aska, Dara Birnbaum, Dineo Seshee Bopape (Raisibe), Louise Bourgeois, Taru Happonen, Pakui Hardware, Åke Hellman, Ingela Ihrman, Appu Jasu, Alice Kaira, Antero Kare, Pentti Kaskipuro, Shoji Kato, Marjaana Kella, Minjee Hwang Kim, Jussi Kivi, Ville Laurinkoski, Iisa Lepistö, Leena Luostarinen, Olli Lyytikäinen, Kaari Martikainen, Elina Merenmies, Henry Moore, Pasi Myllymäki ja Risto Laakkonen, Marika Mäkelä, Bruce Nauman, Minh Ngọc Nguyễn, Frans Nybacka, Nam June Paik, Laila Pullinen, Sepideh Rahaa, Heli Rekula, Jani Ruscica, Oskari Ruuska, Hermanni Saarinen, Cindy Sherman, Marianna Simnett, Päivi Sirén, Frank Stella, Hiroshi Sugimoto, Mari Sunna, Jenna Sutela, Jenni Toikka, Osmo Valtonen, Annu Vertanen

Nelivärinen uni

Kiasman kokoelmanäyttely

27.2.2026–10.1.2027