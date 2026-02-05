Tilasto: Metsätilakauppojen määrät ja hinnat nousivat vuonna 2025
26.2.2026 07:53:21 EET | Maanmittauslaitos | Tiedote
Metsätilakauppojen määrä nousi 3 prosenttia ja mediaanihinta lähes 10 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Peltokauppojen määrä nousi, mutta mediaanihinta laski 5 prosenttia. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vuoden 2025 metsätila- ja peltokauppojen hinnat ja lukumäärät.
Viime vuonna Suomessa tehtiin koko maassa noin 4 380 ei-sukulaisten välistä pelkästään metsää sisältävää yli 2 hehtaarin tilakauppaa. Se on 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten metsäkauppoja solmittiin viime vuosien tapaan Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 645 kauppaa. Kauppojen määrässä on parin prosenttiyksikön lasku suhteessa edelliseen vuoteen. Eniten metsätilakauppa vilkastui Etelä-Karjalassa 43 kaupalla, muutosta 37 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.
Metsän mediaanihinta korkein koko 2000-luvulla
Viime vuoden metsäkauppojen mediaanihinta oli noin 4 400 euroa hehtaarilta.
– Nimellinen metsän mediaanihinta ei ole ollut näin korkealla 2000-luvulla. Mediaanihinta nousi miltei 10 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna, kertoo metsien kauppatilastoja tutkinut johtava asiantuntija Esa Ärölä Maanmittauslaitoksesta.
Metsätiloista maksettuihin markkinahintoihin vaikuttavat puutavaralajien korkeat hinnat.
– Viime vuoden kesäkuussa nähtiin kantohintojen huippu, jonka jälkeen puun hinta lähti lievään laskuun. Laskun vaikutus metsäntilojen hintatasoon on toistaiseksi jäänyt hyvin vähäiseksi, Ärölä kuvailee.
Kalleinta metsä oli Uudellamaalla, missä mediaanihinta oli noin 6 660 euroa hehtaarilta. Yli 6 000 euroa metsähehtaari maksoi myös Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Metsää sai halvimmalla Lapista, noin 1 500 eurolla hehtaari.
Eniten mediaanihinta nousi euromääräisesti Uudellamaalla: yli 860 euroa hehtaarilla, ja prosentuaalisesti Kainuussa, jossa muutos oli 21 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Peltokauppojen vilkastuminen jatkui, hehtaarihinnoissa laskua
Viime vuoden aikana tehtiin ei-sukulaisten välisiä, yli kahden hehtaarin suuruisia, pelkästään peltoa sisältäviä kauppoja kaikkiaan 807 kappaletta. Se on noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.
Eniten kauppoja tehtiin viime vuosien tapaan Etelä-Pohjanmaalla, yhteensä 164. Siellä kauppojen määrä nousi 13 prosenttia. Seuraavaksi eniten kauppoja tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla (98 kpl) ja Varsinais-Suomessa (85 kpl).
Koko maan peltokauppojen mediaanihinta oli noin 8 600 euroa hehtaarilta. Mediaanihinta laski 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Manner-Suomessa pelto oli kalleinta Varsinais-Suomessa, missä mediaanihinta oli noin 12 000 euroa hehtaarilta.
– Halvimmalla peltoa pystyi hankkimaan Kainuusta, vähän yli 2 300 euroa hehtaarilta. Tosin Kainuun mediaanihinta perustuu vain 8 peltokauppaan, toteaa peltokauppoja tarkastellut Ärölä.
Tekstissä mainitut hinnat ovat nimellishintoja.
Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Tiedot päivitetään verkkopalveluun kuukausittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä, joka muodostuu kaupanvahvistajien ilmoituksien perusteella.
Yhteyshenkilöt
Esa ÄröläJohtava asiantuntija
Kiinteistökauppojen tilastotiedot. Kauppahintojen tilastoja voi tutkia taulukkoina kaupan ajankohdan, sijainnin ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.
Kyselyt yksittäisistä kiinteistökaupoista Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun (ma-pe 9-16.15)Puh:029 530 1110
Kuvat
Linkit
- Kiinteistöjen kauppahintarekisteri: Tutki kauppahintojen tilastoja taulukoina kaupan ajankohdan, sijainnin ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.
- Teemakarttoja voi laatia Paikkatietoikkunassa
- Kiinteistötietojärjestelmä: Kiinteistötietojärjestelmä on valtakunnallinen perusrekisteri, joka turvaa maanomistuksen ja sisältää tiedot jokaisesta kiinteistöstä Suomessa.
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Kymmenien tuhansien pienten taloyhtiöiden on aika toimia – tiedot ilmoitettava huoneistotietojärjestelmään5.2.2026 08:03:56 EET | Tiedote
Pienten taloyhtiöiden on aika ilmoittaa taloyhtiönsä hallinnolliset tiedot Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Isännöitsijä ilmoittaa tiedot Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa 30.6.2026 mennessä. Pieniä, alle 10 huoneiston taloyhtiöitä on Suomessa kymmeniä tuhansia.
Ägoreglering i Alahärmä i Kauhava ökade åkrarnas storlek och förkortade körtiden till åkrarna – nyttan uppgick till över 1,1 miljoner euro4.2.2026 08:18:33 EET | Pressmeddelande
I Alahärmä ordnades jordbrukarnas åkrar om vid en ägoreglering ledd av Lantmäteriverket. Genom att byta åkerskiften sammanfördes utspridda skiften till större helheter och förkortades markägarnas resor till sina egna åkrar. Lantmäteriverket uppskattar att nyttan av regleringen överstiger 1,1 miljoner euro.
Tilusjärjestely Kauhavan Alahärmässä suurensi peltojen kokoa ja lyhensi ajomatkaa pelloille – hyöty yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa4.2.2026 08:18:33 EET | Tiedote
Alahärmässä järjesteltiin viljelijöiden peltoja uudelleen Maanmittauslaitoksen vetämässä tilusjärjestelyssä. Peltolohkoja vaihtamalla kasattiin hajallaan sijaitsevia lohkoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja lyhennettiin maanomistajien matkoja omille pelloilleen. Maanmittauslaitos arvioi järjestelyn hyödyn olevan yli 1,1 miljoonaa euroa.
Avaruusromun ja paikannushäirinnän tutkimusaineistoista yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia22.1.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat kehittävät aineistoja, joita yritykset voivat hyödyntää avaruusliiketoiminnassa.
Omistatko huoneiston? Tarkista yhteystietosi, niin yhtiökokouskutsu saapuu oikeaan osoitteeseen12.1.2026 07:47:30 EET | Tiedote
Maanmittauslaitos, Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto kannustavat huoneistojen omistajia tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään posti- ja sähköpostiosoitteensa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään, jotta yhtiökokouskutsu löytää perille. Tietojen tarkistaminen koskee 1,8 miljoonaa asunto-osaketta Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme