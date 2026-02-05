Tilasto: Metsätilakauppojen määrät ja hinnat nousivat vuonna 2025

Metsätilakauppojen määrä nousi 3 prosenttia ja mediaanihinta lähes 10 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Peltokauppojen määrä nousi, mutta mediaanihinta laski 5 prosenttia. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vuoden 2025 metsätila- ja peltokauppojen hinnat ja lukumäärät.