Huoli nuorten nikotiinituotteiden käytöstä kasvaa – Varha ja NikoTiimi haastavat vanhemmat mukaan käytön ehkäisyyn
25.2.2026 13:10:35 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Tuoreimmat kouluterveyskyselyn 2025 tulokset osoittavat, että nuorten nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti. Ilmiö on valtakunnallinen ja näkyy myös Varsinais-Suomessa kaikilla kouluasteilla. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen koordinoima NikoTiimi kutsuu vanhempia mukaan nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja järjestää aiheesta alueellisen Teams-vanhempainillan 4.3.2026.
Lasten ja nuorten nikotiinituotteiden käyttö on kasvussa. Vaikka perinteinen tupakointi on vähentynyt ja nuuskankin suosio laskee, tilalle ovat tulleet uudet nikotiinituotteet vape (sähkötupakka) ja nikotiinipussit. Aiemmin pojat tupakoivat tyttöjä enemmän, mutta nyt tytöt näyttävät tilastojen mukaan kirivän poikia kiinni.
– Näyttää siltä, että nuorimpiin kokeilijoihin ja tyttöihin vetoavat erityisesti vapet, ja pojat käyttävät taas enemmän nikotiinipusseja, kertoo ehkäisevän päihdetyön asiantuntija ja NikoTiimin puheenjohtaja Niina Jalo Varhasta.
Erityisesti alakoululaisten nikotiinikokeiluista on noussut huoli, sillä nikotiini vaikuttaa suoraan lapsen ja nuoren kehittyvään keskushermostoon. Se aiheuttaa mm. keskittymisvaikeutta sekä uni- ja muistihäiriöitä.
Kasvu näkyy kaikissa ikäryhmissä – yhä useampi kokeilee jo alakouluiässä
Kouluterveyskyselyn mukaan yhä useampi lapsi on kokeillut nikotiinituotteita jo alakoulussa, ja kokeilut ovat liki kaksinkertaistuneet vuosien 2021 ja 2025 välillä. Keskimäärin 8 % varsinaissuomalaisista 4. ja 5. -luokkalaisista pojista ja 4 % tytöistä on kokeillut vähintään kerran jotain nikotiinituotetta, mutta kunta- ja koulukohtaiset erot ovat suuria.
Yläkouluikäisistä pojista 40 % ja tytöistä 37 % on kokeillut nikotiinituotteita. Päivittäin tuotteita käyttää keskimäärin joka kymmenes nuori. Osassa kuntia jopa 20 % pojista käyttää vapea tai nikotiinipusseja päivittäin. Myös lukiolaisilla nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt.
Ammattiin opiskelevilla luvut ovat olleet korkeita jo aiemminkin: ammattikoulujen pojista 28 % ja tytöistä 26 % käyttää tuotteita päivittäin.
– Meillä Nousiaisissa 13 prosenttia kasi-ysiluokkalaisista käyttää kouluterveyskyselyn mukaan nikotiinia päivittäin. Todellisuudessa nuorten osuus on varmasti vieläkin suurempi, kertoo koulunuorisotyöntekijä Pia Rossi Henrikin yhtenäiskoulusta.
Nuoret ovat alttiita fyysiselle ja sosiaaliselle riippuvuudelle
Jo pienetkin nikotiinimäärät voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta nuorilla. Fyysisen riippuvuuden lisäksi nuoret ovat alttiita sosiaaliselle riippuvuudelle nikotiinituotteista, sillä käyttö tapahtuu hyvin usein koko kaveriporukassa. Lisäksi nikotiinituotteiden myyntiin liittyy lieveilmiöitä kuten uhkailua, kiristystä, velkojen perintää ja väkivaltaa.
Nuorten mukaan nikotiinituotteiden houkuttelevuutta lisäävät miedot makuvaihtoehdot, vahvat nikotiinipitoisuudet, helppo saatavuus ja harhaanjohtava käsitys “vähäisemmistä haitoista”. Todellisuudessa nykytuotteet, erityisesti nikotiinipussit ja sähkösavukkeet, voivat sisältää moninkertaisia nikotiinipitoisuuksia verrattuna perinteisiin tuotteisiin.
Huomionarvoista on, että uusien nikotiinituotteiden haittoja ei ole ehditty tutkia riittävästi, joten pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä täysin tunneta.
Nuorten aivot ovat erityisen herkkiä nikotiinille
Nikotiini vaikuttaa suoraan lapsen ja nuoren kehittyvään keskushermostoon. Sen keskeisiä riskejä ovat:
- riippuvuuden nopea kehittyminen
- keskittymisvaikeudet ja muistihäiriöt
- unihäiriöt
- mielialan muutokset
- kasvanut riski muihin päihdekokeiluihin
Huoltajien rooli on ratkaiseva kokeiluihin puuttumisessa. Kannustamme huoltajia:
- Keskustelemaan avoimesti nikotiinituotteista ja niiden vaikutuksista
- Asettamaan selkeät, ikätasoiset rajat ja odotukset yhdessä nuoren kanssa
- Seuraamaan nuoren arkea ja vointia
- Ottamaan pienenkin huolen puheeksi varhain.
Vanhempainilta nikotiinituotteiden käytön ehkäisystä 4.3.2026
Nikotiinituotteiden käytön lisääntyminen ei ole ratkaistavissa yksin koulussa tai kotona. Varha, alueen kunnat ja järjestöt vetoavat huoltajiin yhteisen linjan löytämiseksi nikotiinituotteiden aloittamisen ehkäisyssä.
NikoTiimi järjestää nikotiini-ilmiölle omistetun vanhempainillan tiistaina 4.3.2026 klo 18–19.30. Tilaisuus on suunnattu huoltajille ja muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Myös median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Vanhempainillassa käydään läpi kouluterveyskyselyn tulokset lasten ja nuorten nikotiinituotteiden käytöstä sekä kuullaan käytännön näkökulmia koulun arjesta. Lisäksi ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoro nikotiinin vaikutuksista nuoren terveyteen ja kehitykseen.
Lämpimästi tervetuloa kuulolle!
NikoTiimin aiempi nimi oli Vape-verkosto. Varsinais-Suomen NikoTiimiin kuuluvat Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha, Turun, Salon ja Raision kaupungit, Nousiaisten kunta, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry ja Vinssi-hanke.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina JaloErityisasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 638 3672niina.jalo@varha.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Målet med det nya projektet är att särskilt minska narkotikarelaterade dödsfall bland unga24.2.2026 14:11:38 EET | Pressmeddelande
År 2023 steg antalet dödsfall till följd av drogförgiftningar i Finland till rekordhöga nivåer – totalt 310 avlidna, varav ungefär en tredjedel (hela 91) var under 25 år. Naloxon-nässpray är en fungerande första hjälpen -medicin vid opioidrelaterade överdoser. I projektet Tiedä, toimi, pelasta (Veta, agera, rädda) som Varha nyligen har startat är målet att utöka utdelningen av naloxon samt att öka bland annat medvetenheten om överdossymtom och kompetensen inom första hjälpen.
Uuden hankkeen tavoitteena vähentää erityisesti nuorten huumekuolemia24.2.2026 14:11:38 EET | Tiedote
Vuonna 2023 nuorten huumemyrkytyskuolemien määrä nousi Suomessa ennätyksellisen korkeaksi: noin kolmannes (91 henkilöä) 310 kuolleesta oli alle 25-vuotiaita. Naloksoni-nenäsumute on toimiva ensiapulääke opioideihin liittyvissä yliannostuksissa. Varhan juuri käynnistämässä Tiedä, toimi, pelasta -hankkeessa on tavoitteena laajentaa naloksonin jakelua sekä lisätä mm. tietoisuutta yliannostuksen oireista sekä osaamista ensiavussa.
Varhan aluehallituksen 23.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja23.2.2026 13:27:23 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Varhas välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslistan har publicerats20.2.2026 15:10:32 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.
Varhan aluevaltuuston 25.2.2026 kokouksen esityslista julkaistu20.2.2026 15:10:32 EET | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme