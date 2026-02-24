Wickström: Suomen taloutta ei saada tasapainoon pelkillä leikkauksilla

– On hyvä, että enemmistö puolueista ymmärtää taloustilanteen vakavuuden. Samalla on kuitenkin todettava, ettei Suomen taloutta saada tasapainoon pelkillä leikkauksilla. Tarvitsemme kasvua sekä rakenteellisia uudistuksia taloutemme tasapainottamiseksi, Wickström sanoo.

Wickströmin mielestä on valitettavaa, etteivät kaikki puolueet ole mukana sopimuksessa. Hän pitää Vasemmistoliitton toimintaa poliittisena pelinä, etenkin kun tehty sopimus ei poikkea EU:n vähimmäisvaatimuksista.

– Nyt meidän tulisi päättää, mihin Suomi panostaa kasvun aikaansaamiseksi. On maita, kuten Tanska ja Irlanti, jotka ovat onnistuneet nousemaan vaikeista tilanteista. Niissä on valittu tie, joka edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja investointeja, Wickström toteaa.