Wickström: Suomen taloutta ei saada tasapainoon pelkillä leikkauksilla
25.2.2026 13:06:21 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Parlamentaarisen työn lopputulos julkisen talouden tasapainottamiseksi esiteltiin tänään. Kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi Vasemmistoliittoa sitoutuivat tulokseen. Sopimuksen mukaan alijäämätavoite seuraavien seitsemän vuoden aikana on 2–2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä nykyisten lukujen perusteella vastaa 8–11 miljardia euroa. Lopullinen sopeutustavoite seuraavalle hallituskaudelle vahvistetaan tämän vuoden joulukuussa.
Henrik Wickström edusti RKP:n eduskuntaryhmää parlamentaarisessa työssä. Wickström on tyytyväinen siihen, että laaja parlamentaarinen enemmistö seisoo sopimuksen takana.
– On hyvä, että enemmistö puolueista ymmärtää taloustilanteen vakavuuden. Samalla on kuitenkin todettava, ettei Suomen taloutta saada tasapainoon pelkillä leikkauksilla. Tarvitsemme kasvua sekä rakenteellisia uudistuksia taloutemme tasapainottamiseksi, Wickström sanoo.
Wickströmin mielestä on valitettavaa, etteivät kaikki puolueet ole mukana sopimuksessa. Hän pitää Vasemmistoliitton toimintaa poliittisena pelinä, etenkin kun tehty sopimus ei poikkea EU:n vähimmäisvaatimuksista.
– Nyt meidän tulisi päättää, mihin Suomi panostaa kasvun aikaansaamiseksi. On maita, kuten Tanska ja Irlanti, jotka ovat onnistuneet nousemaan vaikeista tilanteista. Niissä on valittu tie, joka edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja investointeja, Wickström toteaa.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Bergqvist: Företagens framtidstro skapar nya jobb och tillväxt24.2.2026 15:06:46 EET | Pressmeddelande
Riksdagen debatterade idag den interpellationen som väckts mot regeringen om arbetslöshetskrisen. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att vägen ut ur krisen går via bättre förutsättningar för företagande och investeringar.
Bergqvist: Yritysten tulevaisuudenusko luo uusia työpaikkoja ja kasvua24.2.2026 15:06:46 EET | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelun hallitukselle esitetystä välikysymyksestä, joka koski työttömyyskriisiä. Ryhmäpuheenvuorossaan kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist korosti, että tie ulos kriisistä kulkee parempien edellytysten kautta yritystoiminnalle ja investoinneille.
Bred parlamentarisk överenskommelse om skuldspärren, Wickström kritiserar Vänstern för ansvarslös politik20.2.2026 16:38:27 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström kritiserar Vänsterns agerande i frågan om det så kallade skuldspärrsarbetet. Wickström har deltagit i den parlamentariska grupp som arbetat med en skuldspärr som ska slå fast hur mycket nästa regering bör anpassa de offentliga finanserna. Arbetet slutfördes i dag, men innehållet presenteras närmare nästa onsdag. Vänstern meddelade att partiet inte ställer sig bakom den parlamentariska överenskommelsen. Wickström riktar därför kritik mot Vänsterns linje.
Wickström: Helsingfors räddarskolans och svenska utbildningens framtid får inte falla på onödig regionalpolitik19.2.2026 11:39:34 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är djupt bekymrad över att regeringen fortfarande inte har lagt fram det lagförslag som ska säkerställa en permanent finansiering för Helsingfors räddarskola.
Wickström: Helsingin pelastuskoulun tulevaisuus ei saa kaatua tarpeettomaan aluepolitiikkaan19.2.2026 11:39:34 EET | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on syvästi huolissaan siitä, että hallitus ei vieläkään ole antanut lakiesitystä, jonka tarkoituksena on turvata Helsingin pelastuskoulun pysyvä rahoitus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme