Sugababes ja Don West Pori Jazziin

Brittiläinen Sugababes on englantilainen superyhtye, jonka musiikkia määrittävät pop, R&B ja dance, mutta siinä kuuluvat myös soulin ja hiphopin vaikutteet. Yhtye loi 2000-luvun alussa tarttuvan tanssipop-soundin, jonka helmiä olivat muun muassa debyyttisingle Overload, useiden maiden listakärkeen noussut Push the Button sekä myydyin single About You Now. Sugababes esiintyy Pori Jazzissa alkuperäiskokoonpanossaan, ja luvassa on perjantain pääkonsertin päätteeksi varsinainen hittikavalkadi.

Perjantaina esiintyy myös kansainvälistä nousua tekevä australialainen soul-laulaja ja -lauluntekijä Don West, jonka innoittajia ja esikuvia ovat muun muassa soulin legendat Marvin Gaye, James Brown ja Al Green. Marraskuussa 2025 debyyttialbuminsa Give Me All Your Love julkaissut West on myös suosittu malli ja hän ammentaa esiintymisasujensa tyyliä muun muassa elokuvahistorian ikonisista tähdistä.

Perjantain aiemmin julkaistuja esiintyjiä ovat Tom Odell, SML, Vesala, Jalen Ngonda, Cécile McLorin Salvant, Salin, Pale Jay ja Helmi Antila Quartet.

Lisää pääkonserttiesiintyjiä julkaistaan lähiviikkoina. Liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan. Päivälipuista on saatavilla edullinen S-etutarjous 31.3. asti.