Lapsimessujen ohjelma – harrastusideoita, musiikkia ja elämyksiä huhtikuussa

”Tapahtumakokonaisuus on perheiden superviikonloppu huhtikuussa. Nähtävää ja koettavaa on runsaasti odottajille, lapsiperheille, isovanhemmille, lemmikeistä kiinnostuneille sekä hyvän ruoan ystäville”, kertoo liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Helsingin Messukeskuksesta.

Hevisaurus konsertoi Lapsimessuilla sunnuntaina

Vekarat-lava tarjoaa lapsille paljon musiikkia ja teatteria. Ohjelmassa esiintyvät lastenmusiikkiyhtye Puistopartio, Siina & Taikaradio-Orkesteri sekä suosittu Hevisaurus. Esitykset innostavat laulamaan ja liikkumaan. Lisäksi lavalla nähdään lastenteatteriesityksiä ja rakastetut hahmot, kuten Muumit, jotka tuovat pienille kävijöille seikkailuja ja iloa.

Neuvola-lavan tähdet – Kirsikka Simberg, Vivian Nick, Satu Aalto, Karoliina Tukiainen & Beata Leppilampi

Neuvola-lavalla keskustellaan vanhemmuudesta ja odotuksesta. Hei baby -podcastista tutut Kirsikka Simberg ja Vivian Nick avaavat teoksensa Äitikirja teemaa: miten vanhemmuuden tunteet ja muistot voi tallentaa kirjaksi ja pysähtyä arjen suurten hetkien äärelle. Mentalisaatiotaidosta ja odotuksen aikaisesta yhteydestä vauvaan kertoo Satu Aalto yhdessä Karoliina Tukiaisen kanssa. Vertaistuellisessa keskustelussa Beata Leppilampi jakaa kokemuksiaan äidiksi kasvamisesta ja matresenssista.

Vanhemmuus, hyvinvointi ja rauhoittuminen – ohjelmaa lauantaina ja sunnuntaina

Lauantaina 25.4. ohjelmassa on vanhemmuuden ja hyvinvoinnin teemoja. Piia Hiltunen, Hanna Rajalin ja Maiju Lukkari pohtivat vanhemmuuden paineita ja sosiaalisen median vaikutusta. Silloin järjestetään äänimaljarentoutuksia, joita ohjaavat Lapsen Valo ry:n Pamela Tola ja Piia Heinonen. Rentoutukset tarjoavat hetken rauhoittumista ja hyvinvointia messupäivän keskellä.

Sunnuntaina 26.4. käsitellään päiväkodin aloitusta ja arjen muutosta. Varhaiskasvatuksen ammattilainen Jonna Vilenius vastaa vanhempien kysymyksiin ja antaa käytännön vinkkejä lapsen tukemiseen muutostilanteessa. Ruutuajan vähentämisestä perheessä kertovat kirjailija ja perhevaikuttaja Maria Kangaskortet sekä asiantuntija Sydänliiton Neuvokas perhe -palvelusta.

Monipuolinen Sporttialue esittelee trendaavat lajit

Sporttialueella esitellään harrastuksia ja liikuntaa. Cheerleadingesitys toteutetaan yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa, parkourkokeilun järjestää Suomen Nuorisosirkusliitto, ja tanssikokeiluja tarjoaa Helsingin Tanssiopisto. Scoottausta voi kokeilla Suomen Scoottiliiton pisteellä, jossa kävijöitä lajin saloihin perehdyttää muun muassa Helmeri Pirinen.

Tubetrion show ja Meet & Greet

Somesta tutun Tubetrion muodostavat Satusetä, Juhoflow ja Tiia Weckström. Show ja Meet & Greet tuovat tapahtumaan vuorovaikutteista energiaa ja mahdollisuuden tavata tekijät.

Aktiviteettialueet ja Mini Piipoo legonäyttely

Lapsimessujen aktiviteettialueella on runsaasti tekemistä perheen pienimmille. Pomppulinnamaailma ja Lasten liikennekaupunki tarjoavat elämyksiä, ja Mini Piipoo legoalueella lapset pääsevät rakentamaan ja kokeilemaan legoja luovasti – paikka, joka innostaa kädentaitoihin ja yhteiseen tekemiseen.

Harrastamisen ja rakentamisen alue Ihmeellinen Pieni Maailma esittelee pienoismalleja, legoja ja nukkekoteja, innostaen ja aktivoiden kävijöitä pienoismallien pariin.

Lapsimessut tarjoaa ohjelmaa kaikille ikäryhmille, ja samalla lipulla pääsee myös Lemmikkimessuille (la-su) ja Ruokamessuille – kokonaisuus muodostaa kevään hauskimman viikonlopun.

Lapsimessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–26.4.2026 samaan aikaan Ruokamessujen kanssa. Lemmikkimessut 25.–26.4.2026 |www.lapsimessut.fi | #lapsimessut | fb+ ig: @lapsimessut I www.lemmikkitapahtuma.fi I #LemmikkimessutHelsinki I Fb: @LemmikkimessutHelsinki

Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan uutishuoneessa www.messukeskus.com/uutishuone. Vaikuttajat voivat hakea vaikuttajapassien viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Liput ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com