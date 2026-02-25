Lapsimessujen ohjelma – harrastusideoita, musiikkia ja elämyksiä huhtikuussa
26.2.2026 09:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Lapsimessut juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Lapsiperheille ja odottajille suunnattu tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Lemmikkimessujen ja Ruokamessujen kanssa. Monipuolinen ohjelma tarjoaa luentoja, musiikkia, harrastuskokeiluja ja elämyksiä kaikenikäisille.
”Tapahtumakokonaisuus on perheiden superviikonloppu huhtikuussa. Nähtävää ja koettavaa on runsaasti odottajille, lapsiperheille, isovanhemmille, lemmikeistä kiinnostuneille sekä hyvän ruoan ystäville”, kertoo liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Helsingin Messukeskuksesta.
Hevisaurus konsertoi Lapsimessuilla sunnuntaina
Vekarat-lava tarjoaa lapsille paljon musiikkia ja teatteria. Ohjelmassa esiintyvät lastenmusiikkiyhtye Puistopartio, Siina & Taikaradio-Orkesteri sekä suosittu Hevisaurus. Esitykset innostavat laulamaan ja liikkumaan. Lisäksi lavalla nähdään lastenteatteriesityksiä ja rakastetut hahmot, kuten Muumit, jotka tuovat pienille kävijöille seikkailuja ja iloa.
Neuvola-lavan tähdet – Kirsikka Simberg, Vivian Nick, Satu Aalto, Karoliina Tukiainen & Beata Leppilampi
Neuvola-lavalla keskustellaan vanhemmuudesta ja odotuksesta. Hei baby -podcastista tutut Kirsikka Simberg ja Vivian Nick avaavat teoksensa Äitikirja teemaa: miten vanhemmuuden tunteet ja muistot voi tallentaa kirjaksi ja pysähtyä arjen suurten hetkien äärelle. Mentalisaatiotaidosta ja odotuksen aikaisesta yhteydestä vauvaan kertoo Satu Aalto yhdessä Karoliina Tukiaisen kanssa. Vertaistuellisessa keskustelussa Beata Leppilampi jakaa kokemuksiaan äidiksi kasvamisesta ja matresenssista.
Vanhemmuus, hyvinvointi ja rauhoittuminen – ohjelmaa lauantaina ja sunnuntaina
Lauantaina 25.4. ohjelmassa on vanhemmuuden ja hyvinvoinnin teemoja. Piia Hiltunen, Hanna Rajalin ja Maiju Lukkari pohtivat vanhemmuuden paineita ja sosiaalisen median vaikutusta. Silloin järjestetään äänimaljarentoutuksia, joita ohjaavat Lapsen Valo ry:n Pamela Tola ja Piia Heinonen. Rentoutukset tarjoavat hetken rauhoittumista ja hyvinvointia messupäivän keskellä.
Sunnuntaina 26.4. käsitellään päiväkodin aloitusta ja arjen muutosta. Varhaiskasvatuksen ammattilainen Jonna Vilenius vastaa vanhempien kysymyksiin ja antaa käytännön vinkkejä lapsen tukemiseen muutostilanteessa. Ruutuajan vähentämisestä perheessä kertovat kirjailija ja perhevaikuttaja Maria Kangaskortet sekä asiantuntija Sydänliiton Neuvokas perhe -palvelusta.
Monipuolinen Sporttialue esittelee trendaavat lajit
Sporttialueella esitellään harrastuksia ja liikuntaa. Cheerleadingesitys toteutetaan yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa, parkourkokeilun järjestää Suomen Nuorisosirkusliitto, ja tanssikokeiluja tarjoaa Helsingin Tanssiopisto. Scoottausta voi kokeilla Suomen Scoottiliiton pisteellä, jossa kävijöitä lajin saloihin perehdyttää muun muassa Helmeri Pirinen.
Tubetrion show ja Meet & Greet
Somesta tutun Tubetrion muodostavat Satusetä, Juhoflow ja Tiia Weckström. Show ja Meet & Greet tuovat tapahtumaan vuorovaikutteista energiaa ja mahdollisuuden tavata tekijät.
Aktiviteettialueet ja Mini Piipoo legonäyttely
Lapsimessujen aktiviteettialueella on runsaasti tekemistä perheen pienimmille. Pomppulinnamaailma ja Lasten liikennekaupunki tarjoavat elämyksiä, ja Mini Piipoo legoalueella lapset pääsevät rakentamaan ja kokeilemaan legoja luovasti – paikka, joka innostaa kädentaitoihin ja yhteiseen tekemiseen.
Harrastamisen ja rakentamisen alue Ihmeellinen Pieni Maailma esittelee pienoismalleja, legoja ja nukkekoteja, innostaen ja aktivoiden kävijöitä pienoismallien pariin.
Lapsimessut tarjoaa ohjelmaa kaikille ikäryhmille, ja samalla lipulla pääsee myös Lemmikkimessuille (la-su) ja Ruokamessuille – kokonaisuus muodostaa kevään hauskimman viikonlopun.
Lapsimessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–26.4.2026 samaan aikaan Ruokamessujen kanssa. Lemmikkimessut 25.–26.4.2026 |www.lapsimessut.fi | #lapsimessut | fb+ ig: @lapsimessut I www.lemmikkitapahtuma.fi I #LemmikkimessutHelsinki I Fb: @LemmikkimessutHelsinki
Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan uutishuoneessa www.messukeskus.com/uutishuone. Vaikuttajat voivat hakea vaikuttajapassien viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Liput ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
