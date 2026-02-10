Varkauden teolliselle perinnölle myönnettiin Euroopan kulttuuriperintötunnus

Euroopan kulttuuriperintötunnusta (European Heritage Label) on jaettu vuodesta 2013 lähtien sellaisille Euroopan Unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Kulttuuriperintötunnus on myönnetty kaikkiaan kahdeksallekymmenelle kohteelle Euroopassa. Aiemmin Euroopan kulttuuriperintötunnus on myönnetty Suomessa kahdelle kohteelle, jotka ovat Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus sekä Kalevala – elävä eeposperintö.

Varkauden teollinen perintö yhdistää teollisen kulttuuriympäristön, tapahtumat, taiteen, luonnonperinnön ja pitkän teollisen historian. Vanha Varkaus -alueeseen kuuluu kolme valtakunnallisesti merkittävää RKY-aluetta sekä suojeltu koskimaisema. Vuonna 2024 avattu Varkauden museokeskus Konsti tuo teollisen historian ja taiteen yhteen näyttelyiden, tapahtumien ja yhteisötilojen kautta. Kokonaisuus avaa itäsuomalaisen näkökulman Euroopan teollistumisen vaiheisiin, työväenliikkeen nousuun ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen lähes kolmen vuosisadan ajalta.



“Varkauden valinta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saajaksi on hieno tunnustus suomalaiselle teolliselle kulttuuriperinnölle. Varkaudessa kohtaavat teollinen historia, työväenperintö, taide ja luonto. Tunnus tuo Varkauden kulttuuriympäristön ja suomalaisen kulttuuriperinnön laajemmin eurooppalaisen yleisön tietoisuuteen ja vahvistaa ymmärrystä yhteisestä historiastamme”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.

Tunnuksen hakemiseen liittyvä hanke, jolla kohdetta kehitetään monikieliseksi ja erityisesti nuorille, syventää ymmärrystä Varkauden teollisen perinteen kytkeytymisestä Euroopan laajempiin teollisiin ja yhteiskunnallisiin murroksiin.



“On erityisen tärkeää tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua teolliseen perintöön sekä tuoda esiin myös kriittisiä näkökulmia teollistumisen vaikutuksista”, kuvailee erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.

Hakemusta koordinoi Varkauden kaupungin osana toimiva Varkauden museokeskus Konsti ja Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, kumppaneina Navitas Kehitys oy/ Visit Varkaus.

Tunnuksia myönnetään merkittäville kulttuuriperintökohteille

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Suomi liittyi mukaan Euroopan Union alaiseen toimeen vuonna 2018. Museovirasto koordinoi sen toimeenpanoa.

Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 yhteensä 21 maan 80 eri kohteelle, jotka liittyvät mm. rakennusperintöön, asiakirjoihin, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Tunnukseen liittyy velvoite kehittää kohdetta erillisen pedagogisen hankkeen avulla.

Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnettiin nyt kolmelletoista kohteelle. Varkauden lisäksi tunnuksen saajia ovat mm. Vapaan puheen tila Tšekin tasavallasta, Euroopan perustuslain luonnos Puolasta sekä seitsemän maan yhdessä hakema Rauhan paikat, joissa rauhansopimuksia on solmittu. Myös Pyhän Paavalin katakombit Maltalta, Paderin luonnonlähdeverkosto Saksasta sekä ekokatastrofin jälkeen istutettu Tammimetsän kansallinen alue Bosco delle Querce Italiasta saivat kulttuuriperintötunnuksen.