Palava taivas -näyttely avaa HAMin uuden kokoelmatilan

HAMin uusi kokoelmatila esittelee helsinkiläisten taidekokoelmaa entistä laajemmin ja uusin tavoin. Tilan perustan muodostavat Bäcksbackan kokoelmat, joiden avaintaiteilijoihin Mauno Markkula kuuluu. Nyt Markkulan 1940–50-lukujen teokset asettuvat mielenkiintoiseen vuoropuheluun Petri Ala-Maunuksen 2010–2020-lukujen maalausten kanssa.

”Uusi, laajennettu kokoelmatila on HAMille merkittävä avaus. Leonard ja Katarina Bäcksbackan kokoelma on museomme historiallinen sydän, ja Palava taivas -näyttelyssä avautuu täysin uudenlainen näkökulma värin omaperäisen mestarin, Mauno Markkulan taiteeseen. Olen sekä kiitollinen että innostunut siitä, miten Petri Ala-Maunus tuo Markkulan luentaan tuoreita tulkintoja oman taiteensa kautta”, iloitsee museonjohtaja Arja Miller.

Mauno Markkula: Valaistu puu, 1951. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Sonja Hyytiäinen.

Maisema mielentilana

Mauno Markkula (1905–1959) kuuluu aikansa omaperäisimpiin taiteilijoihin. Räiskyvän kirkkaat punaisen, keltaisen ja vihreän sävyt toivat taiteilijalle aikoinaan lempinimen ”värin mystikko”. Markkulalle maisema oli ennen kaikkea kokemus, ei suora näkymä. Hän oli ahkera kävelijä ja luonnon havainnoija, mutta maalasi harvoin ulkona. Markkulan pienet, tiheät teokset syntyivät sisäisen näyn kautta – kokemuksesta, joka oli jo kypsynyt mielessä.

Petri Ala-Maunus (s. 1970) on tunnettu suurikokoisista, yksityiskohtaisista maisemamaalauksistaan. Hän alkoi maalata maisemia aikana, jolloin aihetta pidettiin lähinnä vanhanaikaisena. Ala-Maunus näki kuitenkin maisemassa mahdollisuuden tutkia ihmisyyden suuria tunteita: hämmästystä, melankoliaa ja ylevyyttä. Hänen teoksensa eivät kuvaa todellisia paikkoja, vaan fiktiivisiä maisemia. Niitä ovat inspiroineet niin taidehistoria, luontokokemukset kuin valokuvat ja äänilevyjen kansitaide.

”Taiteilijoita erottaa maalaustapa, tekniikka ja aikakausi, mutta yhdistää sama kaipuu johonkin todellisuutta suurempaan – maisemaan, joka ei kuvaa paikkaa vaan mielentilaa. Teoksissa taivas hehkuu, meri kuohuu ja puut taipuvat myrskytuulessa. Maisema ei ole ikkuna ulkomaailmaan, vaan sisäisen kokemuksen näyttämö, jossa tunne ja väri saavat vallan”, kuvailee Kati Kivinen, HAMin näyttelypäällikkö ja toinen näyttelyn kuraattoreista.

Petri Ala-Maunus: Übernatur, 2013. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Ennennäkemättömiä teoksia ja maisemamaalausten vuoropuhelu

Näyttely kokoaa yhteen 46 Mauno Markkulan maalausta, joista osa esitellään suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa. Christina Bäcksbacka lahjoitti viime vuonna HAMille 27 Mauno Markkulan teosta lisää, minkä ansiosta museolla on nyt Suomen tärkein Markkulan taiteellista perintöä säilyttävä ja tutkiva kokoelma yhteensä 56 teoksella. Näistä uusista lahjoitusteoksista 12 on esillä Palava taivas -näyttelyssä.

Markkulan teosten inspiroimana Petri Ala-Maunus maalasi näyttelyä varten lähes 30 uutta teosta. Ala-Maunus ei jäljitellyt Markkulaa, vaan tarkasteli hänen teoksiaan sivusilmällä, poimien niistä muotoja, rytmejä ja värimassoja. Uudet teokset on nimetty Markkulan maalausten mukaan ja toteutettu samaan mittakaavaan.

Näyttelyssä nähdään Petri Ala-Maunukselta kolme suurikokoista maisemamaalausta: HAMin kokoelmiin kuuluva Übernatur (2013), 12-metrinen Pastoral Purgatory (2024) sekä Viimeinen tahto (2025), joka esiintyy myös muusikko ja kirjailija Marko Annalan viime vuonna julkaistun Ylva-romaanin kansikuvana.

Taiteilijoiden välistä yhteyttä avataan lisäksi omakuvien kautta: Mauno Markkulan vakava, tummasävyinen omakuva vuodelta 1944 kohtaa Petri Ala-Maunuksen monikymmenpäisen omakuvien sarjan. Ala-Maunus aloitti omakuvien tekemisen vuonna 2017 ja on maalannut tai piirtänyt omakuvan joka päivä jo yhdeksän vuoden ajan.

Näyttelykokemus alkaa jo ennen kokoelmatilaan astumista: näyttelyaulassa kävijät vastaanottaa Petri Ala-Maunuksen suoraan seinään maalaama mustavalkoinen maisemakuva, jonka keskipisteessä on Mauno Markkulan teos Ilta-aurinko.

Näyttelyn ovat kuratoineet HAMin näyttelypäällikkö Kati Kivinen ja HAMin kuraattori Aki Pohjankyrö.

Näyttelyarkkitehtuurin on suunnitellut Kristian Palmu.

Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

KUTSU medialle – Palava taivas

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn keskiviikkona 11.3. klo 11–12.30. Tavattavissa ovat taiteilija Petri Ala-Maunus sekä näyttelyn kuraattorit Kati Kivinen ja Aki Pohjankyrö.

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

Ilmoittautumiset: Tiistaihin 10.3. klo 14 mennessä: anna.vihanta@hamhelsinki.fi