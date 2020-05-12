Suomen Sokeri Oy

Suomen Sokeri Oy aloittaa muutosneuvottelut organisaation ja toimintamallien suoraviivaistamiseksi

25.2.2026 15:00:00 EET | Suomen Sokeri Oy | Tiedote

Suomen Sokeri Oy aloittaa muutosneuvottelut tavoitteenaan järjestää toimintojaan uudelleen vastauksena muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Muutosneuvottelujen piirissä ovat Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan tehdas- ja laatuorganisaatioiden toiminnot.

Neuvotteluesityksessä ehdotetaan raakasokerin puhdistamisen lopettamista Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla. Samaan aikaan suunnitellaan Suomen Sokerin emoyhtiö Sucros Oy:n sokeritehtaalle raakasokerin puhdistusmahdollisuutta Säkylässä. Työnantajan suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat lopetettaisiin ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyisi Suomessa. Yritys suunnittelee korvaavansa nämä tuotteet jatkossa emoyhtiönsä Nordzuckerin vastaavilla vaihtoehdoilla mahdollisuuksien mukaan. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta muihin tuotteisiin, kuten kotimaisesta sokerijuurikkaasta valmistetun Dansukker Suomalaisen Taloussokerin tuotantoon.

Suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaalla jatkaisivat edelleen toimintaansa suunnitellut muutokset huomioiden nestesokerituotanto (sis. melassi ja siirapit), erikoistuoteosasto, pakkaamo- ja varastoyksikkö, kidesokerin siilovarastointi ja bulk-toimitukset, laboratorio, energiantuotantoon ja hyödykkeisiin liittyvät toiminnot, satamatoiminnot, kunnossapito, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä hallinnolliset toiminnot.

Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 112 henkilöä. Alustavan arvion mukaan työnantajan suunnittelemien toimenpiteiden toteutuminen voisi johtaa enintään 40:n toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen irtisanomiseen. Neuvotteluesitys on annettu 25.2.2026, ja päätöksestä tiedotetaan aikaisintaan maaliskuun lopussa.

Muutosneuvottelujen tarkoituksena on vastata haastavaan globaaliin markkinatilanteeseen. Suomen Sokerin toimintaan ovat vaikuttaneet koronapandemian aiheuttamat markkinamuutokset, sota Ukrainassa sekä ennakoimaton ja epävakaa toimintaympäristö. Samanaikaisesti kuluttajien kulutustottumuksissa on havaittu selkeitä muutoksia viime vuosien aikana. Yrityksen tavoitteena on suoraviivaistaa toimintamalliaan ja parantaa organisaatiorakennettaan vastaamaan tehokkaasti nykyisen toimintaympäristön haasteisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin ja siten parantaa yrityksen taloudellista tulosta.

Avainsanat

suomen sokeri oymuutosneuvottelutmarkkinatilannetaloussokeri

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Tero Tanner, Sucros Oy
p. +358 40 543 6873
tero.tanner@nordzucker.com

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Sucros Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy muodostavat yhdessä suomalaisen sokeriteollisuuden. Sucros vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja prosessoinnista Säkylän juurikassokeritehtaalla. Suomen Sokeri vastaa sokerin puhdistamo- ja pakkaustoiminnasta Kirkkonummella sekä tuotteiden markkinoinnista ja myynnistä. Suomalainen sokeriteollisuus tarjoaa työtä noin 220 vakituiselle ammattilaiselle ja yritysten liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa. Sucros ja Suomen Sokeri ovat osa Nordzucker Groupia, Euroopan toiseksi suurinta sokeriyritystä. Nordzucker AG omistaa yrityksistä 80 % ja suomalainen Apetit Oyj 20 %.

