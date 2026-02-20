Liukkaat kelit ja Assin muutto koettelevat päivystystä – varovaisuudella ehkäistään ruuhkia
25.2.2026 14:22:52 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen keskussairaala varoittaa Assi-sairaalan muuton ja liukkaiden kelien vaikutuksista päivystykseen. Potilasvirrat saattavat hidastua ja odotusajat pidentyä. Varovaisuus liukkailla vähentää tapaturmia. Suositellaan liukuesteiden käyttöä, ympäristön tarkkailua ja liikkumisen suunnittelua. Päivystys palvelee kiireellisissä tilanteissa ympäri vuorokauden.
Kanta-Hämeen keskussairaalassa on käynnissä Assi-sairaalan muuttoon liittyvä mittava kokonaisuus, joka vaikuttaa vaiheittain myös päivystyksen toimintaan. Muuttojärjestelyt saattavat tilapäisesti hidastaa potilasvirtojen sujuvuutta ja pidentää odotusaikoja.
Samanaikaisesti sääennuste lupaa lähiviikoille vaihtelevia kelejä: päivälämpötilat nousevat plussan puolelle ja öisin pakastuu. Tällaiset olosuhteet lisäävät merkittävästi liukastumis- ja kaatumistapaturmien riskiä. Lähes joka talvi on 1–2 päivää, jolloin on päivystys ruuhkautuu liukastumisten vuoksi. Viime vuosien pahin ruuhka koettiin vuonna 2017, kun yhtenä kevättalven päivänä päivystyksessä hoidettiin vuorokauden aikana 260 potilasta, joista kaatumisista aiheutuneita traumapotilaita oli 153. Murtumia löydettiin noin 80 potilaalta. Vertailun vuoksi normaalipäivänä on keskivertopotilasmäärä noin puolet .
Toivomme alueen asukkailta erityistä varovaisuutta liukkailla keleillä:
- Käytä liukuesteitä tai kitka-/nastakenkiä.
- Keskity ja tarkkaile ympäristöä varsinkin liukkaissa paikoissa (älä katsele puhelinta kävellessä).
- Varaa riittävästi aikaa liikkumiseen.
- Huolehdi pihojen ja kulkuväylien hiekoituksesta.
- Tue iäkkäitä läheisiä turvallisessa liikkumisessa.
Turvallisella liikkumisella voimme yhdessä vähentää tapaturmia ja varmistaa, että päivystyksen resurssit riittävät niitä eniten tarvitseville myös Assin muuton keskellä.
Päivystys palvelee kiireellisissä tilanteissa normaalisti ympäri vuorokauden. Kiireettömissä asioissa kehotamme olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan terveysasemaan tai hyödyntämään Oma Hämeen digipalveluja.
