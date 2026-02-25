Andersson valtiopäivien avauskeskustelussa: Suomi tarvitsee enemmän yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua

– Meidän tulisi välttää kahtiajakautumista ja sen sijaan rakentaa luottamusta suomalaisessa yhteiskunnassa, sanoo Andersson.

Ratkaisevaa ei pitäisi olla kuka sanoo, vaan mitä sanoo.

– Vaikeina aikoina Suomi tarvitsee vähemmän vastakkainasettelua ja enemmän yhteistyötä. Vähemmän öyhöttämistä somessa, enemmän rakentavaa keskustelua. Vähemmän uhkakuvia ja tuomiopäivän pasuunoita, enemmän yhteisiä ratkaisuja ja tulevaisuudenuskoa. Minä uskon ja toivon, että me täällä eduskunnassa pystymme yhdessä parempaan. Koska suomalaiset todella ansaitsevat sen, sanoo Andersson.

Käynnissä olevan hallituskauden aikana tarvitaan yhteistyötä useissa ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä. Jo keväällä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää tarkasteleva parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä. Työryhmässä kaikki eduskuntaryhmät ovat edustettuna. On välttämätöntä uudistaa puutteellinen rahoitusjärjestelmä, jotta hyvinvointialueet pystyvät hoitamaan taloutensa ja tarjoamaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Samalla on turvattava hoitoon pääsy, jatkettava panostuksia peruskouluun, ratkaistava maatalouden kannattavuuskriisi ja toteutettava lisää toimia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

– Suomalaisia ei kiinnosta hallituksen ja opposition välinen syyttely, suomalaisia kiinnostavat ratkaisut, sanoo Andersson.