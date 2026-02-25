Andersson valtiopäivien avauskeskustelussa: Suomi tarvitsee enemmän yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua
25.2.2026 14:55:18 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Keskiviikkona ryhmäpuheenjohtaja Otto Andersson piti RKP:n eduskuntaryhmän puheenvuoron valtiopäivien avauskeskustelussa. Andersson korosti puheenvuorossaan yhteistyökyvyn tarvetta.
– Meidän tulisi välttää kahtiajakautumista ja sen sijaan rakentaa luottamusta suomalaisessa yhteiskunnassa, sanoo Andersson.
Ratkaisevaa ei pitäisi olla kuka sanoo, vaan mitä sanoo.
– Vaikeina aikoina Suomi tarvitsee vähemmän vastakkainasettelua ja enemmän yhteistyötä. Vähemmän öyhöttämistä somessa, enemmän rakentavaa keskustelua. Vähemmän uhkakuvia ja tuomiopäivän pasuunoita, enemmän yhteisiä ratkaisuja ja tulevaisuudenuskoa. Minä uskon ja toivon, että me täällä eduskunnassa pystymme yhdessä parempaan. Koska suomalaiset todella ansaitsevat sen, sanoo Andersson.
Käynnissä olevan hallituskauden aikana tarvitaan yhteistyötä useissa ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä. Jo keväällä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää tarkasteleva parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä. Työryhmässä kaikki eduskuntaryhmät ovat edustettuna. On välttämätöntä uudistaa puutteellinen rahoitusjärjestelmä, jotta hyvinvointialueet pystyvät hoitamaan taloutensa ja tarjoamaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Samalla on turvattava hoitoon pääsy, jatkettava panostuksia peruskouluun, ratkaistava maatalouden kannattavuuskriisi ja toteutettava lisää toimia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.
– Suomalaisia ei kiinnosta hallituksen ja opposition välinen syyttely, suomalaisia kiinnostavat ratkaisut, sanoo Andersson.
Yhteyshenkilöt
Otto AnderssonRKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 363 3112otto.andersson@riksdagen.fi
Muut kielet
Wickström: Finlands ekonomi inte kan balanseras enbart genom nedskärningar25.2.2026 13:06:21 EET | Pressmeddelande
Slutresultatet av det parlamentariska arbetet för att stävja de offentliga finanserna presenterades idag. Alla andra riksdagspartier bortsett från Vänsterförbundet omfattade resultatet. Enligt överenskommelsen är underskottsmålet under de kommande sju åren 2-2,5 procent i förhållande till BNP, vilket motsvarar enligt dagens siffror 8-11 miljarder euro. Det slutliga anpassningsmålet för nästa regeringsperiod slås fast i december i år. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström representerade Svenska riksdagsgruppen i det parlamentariska arbetet. Wickström är nöjd med ett brett parlamentariskt stöd för resultatet.
Wickström: Suomen taloutta ei saada tasapainoon pelkillä leikkauksilla25.2.2026 13:06:21 EET | Tiedote
Parlamentaarisen työn lopputulos julkisen talouden tasapainottamiseksi esiteltiin tänään. Kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi Vasemmistoliittoa sitoutuivat tulokseen. Sopimuksen mukaan alijäämätavoite seuraavien seitsemän vuoden aikana on 2–2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä nykyisten lukujen perusteella vastaa 8–11 miljardia euroa. Lopullinen sopeutustavoite seuraavalle hallituskaudelle vahvistetaan tämän vuoden joulukuussa. Henrik Wickström edusti RKP:n eduskuntaryhmää parlamentaarisessa työssä. Wickström on tyytyväinen siihen, että laaja parlamentaarinen enemmistö seisoo sopimuksen takana.
Bergqvist: Företagens framtidstro skapar nya jobb och tillväxt24.2.2026 15:06:46 EET | Pressmeddelande
Riksdagen debatterade idag den interpellationen som väckts mot regeringen om arbetslöshetskrisen. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att vägen ut ur krisen går via bättre förutsättningar för företagande och investeringar.
Bergqvist: Yritysten tulevaisuudenusko luo uusia työpaikkoja ja kasvua24.2.2026 15:06:46 EET | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelun hallitukselle esitetystä välikysymyksestä, joka koski työttömyyskriisiä. Ryhmäpuheenvuorossaan kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist korosti, että tie ulos kriisistä kulkee parempien edellytysten kautta yritystoiminnalle ja investoinneille.
Bred parlamentarisk överenskommelse om skuldspärren, Wickström kritiserar Vänstern för ansvarslös politik20.2.2026 16:38:27 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström kritiserar Vänsterns agerande i frågan om det så kallade skuldspärrsarbetet. Wickström har deltagit i den parlamentariska grupp som arbetat med en skuldspärr som ska slå fast hur mycket nästa regering bör anpassa de offentliga finanserna. Arbetet slutfördes i dag, men innehållet presenteras närmare nästa onsdag. Vänstern meddelade att partiet inte ställer sig bakom den parlamentariska överenskommelsen. Wickström riktar därför kritik mot Vänsterns linje.
