Heli Rantalan uutuuskirjassa kesätyö perähikiällä muuttuu landerokiksi

Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä 19.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote

Kati-Annika Ansaksen Tissi-teoksen esseissä kulkevat mukana kulttuurihistoria, taide ja suhde omaan kehoon. Kun rinnassa yhtäkkiä asuukin kuolema, on pienillä asioilla merkitystä: aurinkoisella päivällä, tavallisella arjella, hengityksellä, pelkällä olemassa ololla. Kaiken taustalla väreilee kysymys: Mitä jos minua ei huomenna enää ole?