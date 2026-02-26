Heli Rantalan uutuuskirjassa kesätyö perähikiällä muuttuu landerokiksi
2.3.2026 08:20:00 EET | Avain | Tiedote
Heli Rantalan uusi nuortenkirja Summer of sock'n'roll kertoo seikkailunjanoisesta Hillasta, joka päätyy sukkamyyjäksi pikkupaikkakunnalle. Ei aikaakaan, kun punkkaritytön niitit ja kaavoihin kangistuneen enon napit ovat vastakkain.
Seikkailunjanoinen Hilla päätyy sukkamyyjäksi pikkupaikkakunnalle, ovat punkkaritytön niitit ja kaavoihin kangistuneen enon napit pian vastakkain.
Piristystä pysähtyneeseen elämään tuovat outo landerokkikukko, pari anarkistimummoa ja juhannuksena odottavat 16-vuotisbileet Tukholmassa. Saamatonta enoakin on potkittava persuksille, kunnes bisnekset ja ihmissuhteet alkavat olla solmussa kuin rinkan pohjalla pitkään pyörineet verkkosukkahousut.
Vielä kun käsiin päätyy äidin nuoruudenpäiväkirja, tuo kesä Hillan eteen tienhaaran, josta on aika valita oma polkunsa.
Heli Rantala (s. 1982) on nokialainen kirjailija, käsikirjoittaja ja kolumnisti, jonka nuortenromaani Pummi (Avain, 2025) on saanut lukijoilta kiitosta.
teos: Summer of sock'n'roll
kirjailija: Heli Rantala
ISBN: 9789523046641
kustantamo: Avain
ilmestymisaika: 2.3.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Pekka Vartiainen: Byronistin tie on tuskainen26.2.2026 09:15:00 EET | Blogi
Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen tutustuttaa Kustantamon kuulumisia -blogin lukijan yhteen kirjallisuuden historian kuuluisista mieshahmoista. "Tämänkaltaisen melankolisen antisankarin jumalhahmo on tietenkin lordi Byron (1788–1824), joka toi romanttiseen runouteen puoliomaelämäkerrallisen mieshahmon, homme fatal -tyypin. Miehen, joka menee eikä meinaa, mutta kantaa kuitenkin sisällään suurta ja salaperäistä surua." Byronin elämä tarjoaa monia yhteymäkohtia myös tämän ajan ihmiselle.
Pekka Vartiaisen esikoisromaani sukeltaa ihmismielen pimeyteen20.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia on 1920-luvun Berliinin tosielämään pohjautuva kertomus murhasta, josta tuli tarina. Se on myös kertomus kirjailijasta, joka halusi kurkistaa tarinan taakse.
Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä19.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Kati-Annika Ansaksen Tissi-teoksen esseissä kulkevat mukana kulttuurihistoria, taide ja suhde omaan kehoon. Kun rinnassa yhtäkkiä asuukin kuolema, on pienillä asioilla merkitystä: aurinkoisella päivällä, tavallisella arjella, hengityksellä, pelkällä olemassa ololla. Kaiken taustalla väreilee kysymys: Mitä jos minua ei huomenna enää ole?
Sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi!13.2.2026 08:08:00 EET | Tiedote
Kimmo Ojalan uutuus Kolme sikaa faaraoiden mailla ilmestyy ystävänpäivän alla 13.2.2026. Se on vauhdikas lastenromaani, jossa on tieteellisiä ja historiallisia teemoja kuten madonreiät ja Egyptin pyramidit.
Kati-Annika Ansas pohtii blogissa naisvartalon vaarallisinta osaa4.2.2026 09:15:00 EET | Blogi
"Länsimaiselle ihmiselle naisen nänni on lähes aina automaattisesti seksuaalinen viesti. Nänni on pieni, mutta suurilla merkityksillä ladattu", kirjoittaa Kati-Annika Ansas Kustantamon kuulumisia -blogissa. Miksi tätä fyysisesti vaaratonta ruumiinosaa täytyy valvoa niin tarkasti? Ansaksen Tissi-kirja ilmestyy 19.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme