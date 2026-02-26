Avain

Heli Rantalan uutuuskirjassa kesätyö perähikiällä muuttuu landerokiksi

2.3.2026 08:20:00 EET | Avain | Tiedote

Jaa

Heli Rantalan uusi nuortenkirja Summer of sock'n'roll kertoo seikkailunjanoisesta Hillasta, joka päätyy sukkamyyjäksi pikkupaikkakunnalle. Ei aikaakaan, kun punkkaritytön niitit ja kaavoihin kangistuneen enon napit ovat vastakkain.

Seikkailunjanoinen Hilla päätyy sukkamyyjäksi pikkupaikkakunnalle, ovat punkkaritytön niitit ja kaavoihin kangistuneen enon napit pian vastakkain.

Piristystä pysähtyneeseen elämään tuovat outo landerokkikukko, pari anarkistimummoa ja juhannuksena odottavat 16-vuotisbileet Tukholmassa. Saamatonta enoakin on potkittava persuksille, kunnes bisnekset ja ihmissuhteet alkavat olla solmussa kuin rinkan pohjalla pitkään pyörineet verkkosukkahousut.

Vielä kun käsiin päätyy äidin nuoruudenpäiväkirja, tuo kesä Hillan eteen tienhaaran, josta on aika valita oma polkunsa.

Heli Rantala (s. 1982) on nokialainen kirjailija, käsikirjoittaja ja kolumnisti, jonka nuortenromaani Pummi (Avain, 2025) on saanut lukijoilta kiitosta.

teos: Summer of sock'n'roll
kirjailija: Heli Rantala
ISBN: 9789523046641
kustantamo: Avain
ilmestymisaika: 2.3.2026

Avainsanat

heli rantalasummer of sock'n'rollnuortenkirjanuortenromaanikirjallisuusavainavain kustantamo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mannalamedia
Lataa
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Avain

Pekka Vartiainen: Byronistin tie on tuskainen26.2.2026 09:15:00 EET | Blogi

Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen tutustuttaa Kustantamon kuulumisia -blogin lukijan yhteen kirjallisuuden historian kuuluisista mieshahmoista. "Tämänkaltaisen melankolisen antisankarin jumalhahmo on tietenkin lordi Byron (1788–1824), joka toi romanttiseen runouteen puoliomaelämäkerrallisen mieshahmon, homme fatal -tyypin. Miehen, joka menee eikä meinaa, mutta kantaa kuitenkin sisällään suurta ja salaperäistä surua." Byronin elämä tarjoaa monia yhteymäkohtia myös tämän ajan ihmiselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye