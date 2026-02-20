Uskalla Yrittää 2026: neljä nuorten harjoitusyritystä jatkaa finaaliin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluetapahtumasta

Oulussa palkittiin asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja ja idearikkaita tuotteita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Ideaparkissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: VoltPoint NYT

Kaakkurin koulu, Oulu

Liikeidea: Yritys suunnittelee ja kehittelee aurinkopaneelilla varustettua sähköauton vara-akkua, joka kulkisi auton katolla.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on laajat yhteistyökontaktit jo nyt, mm. Oulun yliopiston kehittämisyksikön ja K-auton kanssa. Yrittäjät ovat tehneet paljon taustatyötä liikeidean tarpeesta ja käytettävyydestä sekä miettineet sen käyttö- ja vuokrausmahdollisuuksia usealta kantilta. Vastuullisuusnäkökulma on huomioitu hyvin ja yrittäjien esiintyminen oli vakuuttavaa.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Elämän ystävä NYT

Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Liikeidea: Yritys tarjoaa vanhuksille ajanviettoseuraa.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on valmiintuntuinen liikeidea, jonka markkinointia ja kohderyhmää oli mietitty tarkkaan. Hinnoittelu on järkevää ja se vastaa asiakkaan tarpeisiin. Vastuullisuusaspektia huomioitu hienosti ja yhteistyökuvioita on järjestelty.

Paras liikeidea: CISSABOOKS NYT

Nivalan lukio, Nivala

Liikeidea: Yritys valmistaa kaksikielisen lastenkirjan, jossa päähenkilöt vierailevat eri maissa ja oppivat maiden kieltä ja kulttuuria.

Palkitsemisperusteet: Uniikki liikeidea opettavaisella näkökulmalla, joka pureutuu onnistuneesti rasisminvastaisiin teemoihin. Yrityksen kasvumahdollisuuksia on pohdittu realistisesti ja sen hinnoittelu on tehty kannattavaksi.

Paras tuote: WoodTail NYT

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe

Liikeidea: Yritys on erikoistunut asiakkaiden lemmikkien mukaan valmistettuihin, kustomoituihin laserpoltettuihin tuotteisiin, kuten avaimenperiin ja kyltteihin. Tuotteet toteutetaan asiakkaan toimittaman kuvan tai muun materiaalin pohjalta. Tavoitteena on tarjota yksilöllisiä ja arvokkaita tuotteita, jotka säilyttävät lemmikkiin liittyvän tunnearvon pitkäaikaisesti.

Palkitsemisperusteet: Omaperäinen ja luova idea, jonka kohderyhmä on mietitty huolellisesti. Yrityksen tarjoamat tuotteet ovat laadukkaita ja asiakaskysyntään vastaavia.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:

Paras palvelu: PuhdasPinta NYT

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe

Liikeidea: Yritys tarjoaa ammattilaistason tekstiilipesupalvelut yrityksille ja yksityistalouksille, erikoistuen penkkien ja muiden suurten tekstiilipintojen puhtauteen. Tarjolla on myös autojen sisäpesua.

Palkitsemisperusteet: Yritys vastaa paikalliseen tarpeeseen ainoana paikkakunnan tekstiilipesuyrityksenä. Sen hinnoittelu oli selkeä ja järkevä, ja tämä näkyy jo saatujen yritysasiakkaiden osalta.

Paras messupiste: Midori NYT

Koulutuskeskus Brahe, Raahe

Liikeidea: Yritys myy pieniä esineitä ja tarvikkeita kodin sisustamiseen.

Palkitsemisperusteet: Yritys erottui edukseen tapahtumassa. Kauniit ja viimeistellyt tuotteet ja myyntipisteen ulkonäköön oli panostettu. Myyjä oli kokenut ja tuotteita pystyi ostamaan paikan päältä.

Paras myyntipuhe: Eikö saa sanoa? -podcast NYT

Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Liikeidea: Yritys tuottaa podcast-jaksoja, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita opiskelijoiden näkökulmasta.

Palkitsemisperusteet: Kohderyhmä on mietitty hyvin ja yrityksellä on erottuva, toimiva konsepti: nuoret puhuvat nuorille heidän hyvinvoinnistaan. Tiimillä oli selkeät roolitukset, jossa kaikkien osaamista oli hyödynnetty. Myyntipuhe oli hyvin jäsennelty ja siinä nostettiin esiin,miten aikovat tehdä liiketoiminnasta kannattavaa.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Koulutuskeskus JEDU, Kalajoki

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kempele

Koulutuskeskus JEDU, Nivala

Nivalan lukio, Nivala

Oulu International School, Oulu

Kaakkurin koulu, Oulu

Myllytullin koulu, Oulu

Oulunsalon lukio, Oulu

Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Koulutuskeskus Brahe, Raahe

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe

Kisatien koulu, Reisjärvi

Ammattiopisto Lappia, Tornio

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Oulun aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Eero Aittolampi, myyntipäällikkö (varainhoito ja yritysten palkitsemisratkaisut), Fennia

Niko Lassila, key account manager, Työeläkeyhtiö Elo

Raimo Pohjanen, hallituksen puheenjohtaja, Lapin Yrittäjät

Veli-Pekka Pohjola, toimitusjohtaja, De Gamlas Hem Hotel & Restaurant / johtokunnan puheenjohtaja, BusinessOulu

Joonas Puurunen, hallituksen puheenjohtaja, Oulun Yrittäjät

Hanna Salo, asiakkuusneuvoja, OP Pohjola

Karoliina Soronen, asiakkuusneuvoja (rahoitus), OP Pohjola

Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat Eerika Nissilä (toimitusjohtaja, Musiikkikahvila Kukkakeidas Oy / henkilöstöjohtaja, Lännentila Oy / NYT-alumni) sekä Milla Raappana (koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät).

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden alueellinen yrittäjyyskasvatusopettaja

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Mervi Niskakoski. Hän toimii Reisjärvellä lukion ja Kisatien yläkoulun historian, yhteiskuntaopin sekä valinnaisten yrittäjyysryhmien opettajana.

Niskakoski on ollut keskeisessä roolissa Reisjärven kunnan yrittäjyyskasvatuksen pitkäjänteisessä ja tuloksellisessa kehittämisessä. Hänen työnsä ansiosta, kunnasta on muodostunut yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä. Esimerkillisenä yrittäjyyskasvatusopettajana, Niskakoski vahvistaa nuorten osaamista, rohkeutta ja työelämävalmiuksia kehittäen toimintaa ja tehden laajaa yhteistyötä kunnan, muiden oppilaitosten, yrittäjien ja eri organisaatioiden kanssa – niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Osoituksia vaikuttavasta työstä nuorten hyväksi ovat mm. usean kesän pyörinyt, nuoria yrittäjyyden kautta työllistänyt Reilu-jäätelökioski Reisjärvellä sekä keväällä 2026 järjestettävät Kreisijärvi 24 h –messut.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.