Uskalla Yrittää 2026: neljä nuorten harjoitusyritystä jatkaa finaaliin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluetapahtumasta
25.2.2026 17:03:54 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa 25. helmikuuta palkittiin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Oulussa järjestettyyn tapahtumaan osallistui reilu 50 yritystä ja noin 110 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Neljän yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Vuoden alueellisen yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Mervi Niskakoski Reisjärven lukiosta ja Kisatien yläkoulusta.
Oulussa palkittiin asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja ja idearikkaita tuotteita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Ideaparkissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: VoltPoint NYT
Kaakkurin koulu, Oulu
Liikeidea: Yritys suunnittelee ja kehittelee aurinkopaneelilla varustettua sähköauton vara-akkua, joka kulkisi auton katolla.
Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on laajat yhteistyökontaktit jo nyt, mm. Oulun yliopiston kehittämisyksikön ja K-auton kanssa. Yrittäjät ovat tehneet paljon taustatyötä liikeidean tarpeesta ja käytettävyydestä sekä miettineet sen käyttö- ja vuokrausmahdollisuuksia usealta kantilta. Vastuullisuusnäkökulma on huomioitu hyvin ja yrittäjien esiintyminen oli vakuuttavaa.
Paras NYT-yritys – toinen aste: Elämän ystävä NYT
Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu
Liikeidea: Yritys tarjoaa vanhuksille ajanviettoseuraa.
Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on valmiintuntuinen liikeidea, jonka markkinointia ja kohderyhmää oli mietitty tarkkaan. Hinnoittelu on järkevää ja se vastaa asiakkaan tarpeisiin. Vastuullisuusaspektia huomioitu hienosti ja yhteistyökuvioita on järjestelty.
Paras liikeidea: CISSABOOKS NYT
Nivalan lukio, Nivala
Liikeidea: Yritys valmistaa kaksikielisen lastenkirjan, jossa päähenkilöt vierailevat eri maissa ja oppivat maiden kieltä ja kulttuuria.
Palkitsemisperusteet: Uniikki liikeidea opettavaisella näkökulmalla, joka pureutuu onnistuneesti rasisminvastaisiin teemoihin. Yrityksen kasvumahdollisuuksia on pohdittu realistisesti ja sen hinnoittelu on tehty kannattavaksi.
Paras tuote: WoodTail NYT
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe
Liikeidea: Yritys on erikoistunut asiakkaiden lemmikkien mukaan valmistettuihin, kustomoituihin laserpoltettuihin tuotteisiin, kuten avaimenperiin ja kyltteihin. Tuotteet toteutetaan asiakkaan toimittaman kuvan tai muun materiaalin pohjalta. Tavoitteena on tarjota yksilöllisiä ja arvokkaita tuotteita, jotka säilyttävät lemmikkiin liittyvän tunnearvon pitkäaikaisesti.
Palkitsemisperusteet: Omaperäinen ja luova idea, jonka kohderyhmä on mietitty huolellisesti. Yrityksen tarjoamat tuotteet ovat laadukkaita ja asiakaskysyntään vastaavia.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:
Paras palvelu: PuhdasPinta NYT
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe
Liikeidea: Yritys tarjoaa ammattilaistason tekstiilipesupalvelut yrityksille ja yksityistalouksille, erikoistuen penkkien ja muiden suurten tekstiilipintojen puhtauteen. Tarjolla on myös autojen sisäpesua.
Palkitsemisperusteet: Yritys vastaa paikalliseen tarpeeseen ainoana paikkakunnan tekstiilipesuyrityksenä. Sen hinnoittelu oli selkeä ja järkevä, ja tämä näkyy jo saatujen yritysasiakkaiden osalta.
Paras messupiste: Midori NYT
Koulutuskeskus Brahe, Raahe
Liikeidea: Yritys myy pieniä esineitä ja tarvikkeita kodin sisustamiseen.
Palkitsemisperusteet: Yritys erottui edukseen tapahtumassa. Kauniit ja viimeistellyt tuotteet ja myyntipisteen ulkonäköön oli panostettu. Myyjä oli kokenut ja tuotteita pystyi ostamaan paikan päältä.
Paras myyntipuhe: Eikö saa sanoa? -podcast NYT
Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu
Liikeidea: Yritys tuottaa podcast-jaksoja, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita opiskelijoiden näkökulmasta.
Palkitsemisperusteet: Kohderyhmä on mietitty hyvin ja yrityksellä on erottuva, toimiva konsepti: nuoret puhuvat nuorille heidän hyvinvoinnistaan. Tiimillä oli selkeät roolitukset, jossa kaikkien osaamista oli hyödynnetty. Myyntipuhe oli hyvin jäsennelty ja siinä nostettiin esiin,miten aikovat tehdä liiketoiminnasta kannattavaa.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:
-
Koulutuskeskus JEDU, Kalajoki
-
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kempele
-
Koulutuskeskus JEDU, Nivala
-
Nivalan lukio, Nivala
-
Oulu International School, Oulu
-
Kaakkurin koulu, Oulu
-
Myllytullin koulu, Oulu
-
Oulunsalon lukio, Oulu
-
Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu
-
Koulutuskeskus Brahe, Raahe
-
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe
-
Kisatien koulu, Reisjärvi
-
Ammattiopisto Lappia, Tornio
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Oulun aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
-
Eero Aittolampi, myyntipäällikkö (varainhoito ja yritysten palkitsemisratkaisut), Fennia
-
Niko Lassila, key account manager, Työeläkeyhtiö Elo
-
Raimo Pohjanen, hallituksen puheenjohtaja, Lapin Yrittäjät
-
Veli-Pekka Pohjola, toimitusjohtaja, De Gamlas Hem Hotel & Restaurant / johtokunnan puheenjohtaja, BusinessOulu
-
Joonas Puurunen, hallituksen puheenjohtaja, Oulun Yrittäjät
-
Hanna Salo, asiakkuusneuvoja, OP Pohjola
-
Karoliina Soronen, asiakkuusneuvoja (rahoitus), OP Pohjola
-
Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari
Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat Eerika Nissilä (toimitusjohtaja, Musiikkikahvila Kukkakeidas Oy / henkilöstöjohtaja, Lännentila Oy / NYT-alumni) sekä Milla Raappana (koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät).
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden alueellinen yrittäjyyskasvatusopettaja
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Mervi Niskakoski. Hän toimii Reisjärvellä lukion ja Kisatien yläkoulun historian, yhteiskuntaopin sekä valinnaisten yrittäjyysryhmien opettajana.
Niskakoski on ollut keskeisessä roolissa Reisjärven kunnan yrittäjyyskasvatuksen pitkäjänteisessä ja tuloksellisessa kehittämisessä. Hänen työnsä ansiosta, kunnasta on muodostunut yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä. Esimerkillisenä yrittäjyyskasvatusopettajana, Niskakoski vahvistaa nuorten osaamista, rohkeutta ja työelämävalmiuksia kehittäen toimintaa ja tehden laajaa yhteistyötä kunnan, muiden oppilaitosten, yrittäjien ja eri organisaatioiden kanssa – niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Osoituksia vaikuttavasta työstä nuorten hyväksi ovat mm. usean kesän pyörinyt, nuoria yrittäjyyden kautta työllistänyt Reilu-jäätelökioski Reisjärvellä sekä keväällä 2026 järjestettävät Kreisijärvi 24 h –messut.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksandra OikarinenAsiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut + Yrityskylä Yläkoulu LappiPuh:050 350 0501aleksandra.oikarinen@nuortennyt.fi
Kasper HeimolehtoViestinnän asiantuntijaPuh:050 550 8869kasper.heimolehto@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta kolme nuorten harjoitusyritystä20.2.2026 16:11:40 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 20. helmikuuta palkittiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kuopiossa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 25 yritystä ja noin 70 nuorta alueen oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Risto Räsänen Savon ammattiopistosta.
Tävlingen Våga vara företagsam 2026: 9 ungas företag från Österbotten fortsätter till finalen19.2.2026 18:28:27 EET | Pressmeddelande
Vid den regionala tävlingen Våga vara företagsam som ordnades av Ung företagsamhet och ekonomi NYT den 19 februari belönades Österbottens mest intressanta UF-företag. Sammanlagt 98 övningsföretag och närmare 260 unga från Österbotten deltog i evenemanget i Vasa. Nio företag gick vidare till den nationella finalen i april. Under evenemanget delades även ut utmärkelsen Österbottens lärare i företagsamhetsfostran, som tillföll Mia Mattsson från Jakobstads gymnasium.
Uskalla Yrittää 2026: Pohjanmaan aluetapahtumasta finaaliin etenee yhdeksän nuorten harjoitusyritystä19.2.2026 18:28:27 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa 19. helmikuuta palkittiin Pohjanmaan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Vaasassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lähes 100 yritystä ja noin 260 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Yhdeksän yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Pohjanmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus Mia Mattssonille Jakobstads gymnasiumista, Pietarsaaresta.
Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Mikkelin ja Kaakkois-Suomen kouluista finaaliin kolme harjoitusyritystä18.2.2026 16:21:56 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 18. helmikuuta palkittiin Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kouvolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja noin 60 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta.
Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan aluekilpailusta finaaliin kolme harjoitusyritystä18.2.2026 16:18:39 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 18. helmikuuta palkittiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kouvolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja noin 60 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme