Lautakunta hyväksyi järjestöyhteistyön suunnitelman ja myönsi kumppanuusavustuksia

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta hyväksyi Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelman vuosille 2026–2029. Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan Pohteen ja eri järjestöjen sekä seurakuntien välistä yhteistyötä. Järjestöyhteistyö perustuu lakiin: hyvinvointialueilla on lakisääteinen tehtävä toteuttaa yhteistyötä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Järjestöyhteistyön tavoitteena on tukea järjestöjen ja seurakuntien osallistumista pohjoispohjalaisten ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen kehittämiseen. Yhteistyö toteuttaa osaltaan Pohteen strategiaa.

Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan järjestö- ja seurakuntayhteistyötä Pohteella sekä järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelmassa kerrotaan myös yhteistyötapaamisista, järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta sekä yhteistyön seurannasta ja arvioinnista.

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu myös Pohteen ammattilaisten työhön. Yhteistyön mahdollisuudet tulee huomioida esimerkiksi asiakas- ja potilastyössä ja eri verkostoissa.

Kumppanuusavustuksia myönnettiin 26 avustuskohteelle

Harkinnanvarainen kumppanuusavustus on täydentävää rahoitusta, jota voidaan myöntää esimerkiksi hankerahoituksella tai muulla avustuksella järjestettävään toimintaan. Pohteen kumppanuusavustusten hakuaika oli 9.12.2025-8.1.2026.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta myönsi harkinnanvaraisia kumppanuusavustuksia 26 avustuskohteelle yhteensä 490 000 euroa. Kumppanuusavustuksia haettiin yhteensä 963 336 euroa 39 eri avustuskohteeseen. Edelliseen vuoteen verrattuna uusia hakukohteita oli 10. Näistä neljälle myönnettiin avustus.

Kumppanuusavustusten myöntämisessä otettiin huomioon toiminnan kokonaisrahoituksen tilanne, aikaisemmin avustettujen toimintojen jatkuvuus sekä jo myönnetyt toiminta-avustukset. Myös asukkaiden hyvinvoinnista kerätty kokemustieto huomioitiin avustuspäätöksissä.

Kumppanuusavustuspäätökset ovat nähtävillä kokouksen pöytäkirjassa.

