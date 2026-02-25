Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lautakunta hyväksyi järjestöyhteistyön suunnitelman ja myönsi kumppanuusavustuksia

25.2.2026 15:12:58 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 25.2.2026. Lautakunta hyväksyi järjestöyhteistyön suunnitelman, jossa kuvataan Pohteen ja eri järjestöjen ja seurakuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi lautakunta myönsi kumppanuusavustuksia.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta hyväksyi Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelman vuosille 2026–2029. Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan Pohteen ja eri järjestöjen sekä seurakuntien välistä yhteistyötä. Järjestöyhteistyö perustuu lakiin: hyvinvointialueilla on lakisääteinen tehtävä toteuttaa yhteistyötä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.  

Järjestöyhteistyön tavoitteena on tukea järjestöjen ja seurakuntien osallistumista pohjoispohjalaisten ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen kehittämiseen. Yhteistyö toteuttaa osaltaan Pohteen strategiaa.  

Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan järjestö- ja seurakuntayhteistyötä Pohteella sekä järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelmassa kerrotaan myös yhteistyötapaamisista, järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta sekä yhteistyön seurannasta ja arvioinnista. 

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu myös Pohteen ammattilaisten työhön. Yhteistyön mahdollisuudet tulee huomioida esimerkiksi asiakas- ja potilastyössä ja eri verkostoissa.  

Kumppanuusavustuksia myönnettiin 26 avustuskohteelle 

Harkinnanvarainen kumppanuusavustus on täydentävää rahoitusta, jota voidaan myöntää esimerkiksi hankerahoituksella tai muulla avustuksella järjestettävään toimintaan. Pohteen kumppanuusavustusten hakuaika oli 9.12.2025-8.1.2026. 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta myönsi harkinnanvaraisia kumppanuusavustuksia 26 avustuskohteelle yhteensä 490 000 euroa.  Kumppanuusavustuksia haettiin yhteensä 963 336 euroa 39 eri avustuskohteeseen. Edelliseen vuoteen verrattuna uusia hakukohteita oli 10. Näistä neljälle myönnettiin avustus. 

Kumppanuusavustusten myöntämisessä otettiin huomioon toiminnan kokonaisrahoituksen tilanne, aikaisemmin avustettujen toimintojen jatkuvuus sekä jo myönnetyt toiminta-avustukset. Myös asukkaiden hyvinvoinnista kerätty kokemustieto huomioitiin avustuspäätöksissä.  

Kumppanuusavustuspäätökset ovat nähtävillä kokouksen pöytäkirjassa.  

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 18.3. 2026. 

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/ 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

