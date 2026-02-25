Lautakunta hyväksyi järjestöyhteistyön suunnitelman ja myönsi kumppanuusavustuksia
25.2.2026 15:12:58 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 25.2.2026. Lautakunta hyväksyi järjestöyhteistyön suunnitelman, jossa kuvataan Pohteen ja eri järjestöjen ja seurakuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi lautakunta myönsi kumppanuusavustuksia.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta hyväksyi Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelman vuosille 2026–2029. Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan Pohteen ja eri järjestöjen sekä seurakuntien välistä yhteistyötä. Järjestöyhteistyö perustuu lakiin: hyvinvointialueilla on lakisääteinen tehtävä toteuttaa yhteistyötä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Järjestöyhteistyön tavoitteena on tukea järjestöjen ja seurakuntien osallistumista pohjoispohjalaisten ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen kehittämiseen. Yhteistyö toteuttaa osaltaan Pohteen strategiaa.
Järjestöyhteistyön suunnitelmassa kuvataan järjestö- ja seurakuntayhteistyötä Pohteella sekä järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelmassa kerrotaan myös yhteistyötapaamisista, järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta sekä yhteistyön seurannasta ja arvioinnista.
Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu myös Pohteen ammattilaisten työhön. Yhteistyön mahdollisuudet tulee huomioida esimerkiksi asiakas- ja potilastyössä ja eri verkostoissa.
Kumppanuusavustuksia myönnettiin 26 avustuskohteelle
Harkinnanvarainen kumppanuusavustus on täydentävää rahoitusta, jota voidaan myöntää esimerkiksi hankerahoituksella tai muulla avustuksella järjestettävään toimintaan. Pohteen kumppanuusavustusten hakuaika oli 9.12.2025-8.1.2026.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta myönsi harkinnanvaraisia kumppanuusavustuksia 26 avustuskohteelle yhteensä 490 000 euroa. Kumppanuusavustuksia haettiin yhteensä 963 336 euroa 39 eri avustuskohteeseen. Edelliseen vuoteen verrattuna uusia hakukohteita oli 10. Näistä neljälle myönnettiin avustus.
Kumppanuusavustusten myöntämisessä otettiin huomioon toiminnan kokonaisrahoituksen tilanne, aikaisemmin avustettujen toimintojen jatkuvuus sekä jo myönnetyt toiminta-avustukset. Myös asukkaiden hyvinvoinnista kerätty kokemustieto huomioitiin avustuspäätöksissä.
Kumppanuusavustuspäätökset ovat nähtävillä kokouksen pöytäkirjassa.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 18.3. 2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Helena LiimatainenProjektisuunnittelija, järjestöyhteistyöPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 520 1081helena.liimatainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Yli 65-vuotiaille maksutonta elintapaohjausta – hankkeen pilotointi käynnistyy maaliskuussa 202625.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde käynnistää maaliskuussa 2026 yli 65-vuotiaille suunnatun maksuttoman elintapaohjauksen pilotoinnin osana Muutosvoima-hanketta. Tavoitteena on tukea ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä ehkäistä elintapasairauksia varhaisessa vaiheessa.
Pohde käynnistää kilpailutuksen Esko Systemsin osakkeiden myynnistä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta24.2.2026 13:10:42 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 24.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti yksimielisesti käynnistää kilpailutuksen Esko Systems Oy:n osakekannan myynnistä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta.
Pohteen vanhusneuvosto haluaa päästä vaikuttamaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa24.2.2026 09:14:24 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vanhusneuvosto kokoontui perjantaina 20.2. puheenjohtaja Sirkka-Liisa Mikkosen johdolla. Vanhusneuvosto jätti aloitteen aluehallitukselle puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tulevaisuuslautakunnassa sekä turvallisuus- ja valmiuslautakunnassa.
Pohteen palvelujen aukioloajoissa on muutoksia hiihtolomaviikolla24.2.2026 08:01:51 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan alueella hiihtolomaviikkoa vietetään viikolla 10 eli 2.–8.3.2026. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palvelut toimivat pääasiassa normaalisti, mutta lomaviikko tuo joitakin muutoksia palvelujen aukioloaikoihin.
Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikoihin muutoksia23.2.2026 10:02:07 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Digitaalisen sote-keskuksen aukioloajat muuttuvat. Tiistaista 24. helmikuuta alkaen Digitaalinen sote-keskus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7-20 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 10-18.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme