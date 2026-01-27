Selvitys: Asiakaspaine kirittää ilmastotyötä palvelualoilla – liikenteessä ja logistiikassa suurimmat odotukset ja kustannuspaineet
26.2.2026 08:00:00 EET | Palvelualojen työnantajat Palta ry | Tiedote
Ilmastotyö on vakiintunut osaksi palveluyritysten arkea, ja asiakkaiden kasvavat odotukset kirittävät yhä useampia yrityksiä ilmastotoimiin, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta Ilmastokatsauksesta. Palvelualojen päästöt ovat laskeneet seurantajaksolla selvästi. Suurimmat vähennykset ovat tapahtuneet liikenteessä ja logistiikassa, jossa ilmastotavoitteet ovat yleisimpiä ja asiakaspaine kovinta. Alan yrityksiä haastavat muita aloja suuremmat kustannukset.
Joka kolmas palveluyritys kertoo, että asiakkaat edellyttävät heiltä konkreettisia toimenpiteitä ilmaston ja ympäristön hyväksi. Samoin kolmasosa vastaajista kertoo, että ilmasto- ja ympäristötoimilla on vaikutusta tarjouskilpailujen pisteytyksiin. Yhteensä jopa neljä viidestä palveluyrityksestä kokee, että ilmasto- ja ympäristöasiat vaikuttavat jollakin tavalla asiakkaiden odotuksiin ja toimiin. Yritykset näkevät merkittävää kasvupotentiaalia ympäristöä hyödyttävissä palveluissa, kuten kiertotalouspalveluissa.
– Asiakkaiden odotukset ohjaavat yrityksiä yhä vahvemmin konkreettisiin tekoihin. Erityisesti liikenteessä ja logistiikassa paine on kova: ilmastotavoitteet ovat yleisiä ja päästöt ovat jo laskeneet, mutta korkeat kustannukset hidastavat edelleen siirtymää, sanoo Paltan ilmastopolitiikan asiantuntija Mikko Paloneva.
Liikenne- ja logistiikkayrityksillä sekä suurimmat odotukset että haasteet
Liikenne- ja logistiikka-alalla ilmasto- ja ympäristöodotukset ovat palvelualoista korkeimmat, mutta samalla toimialaa haastavat poikkeuksellisen suuret kustannukset.
Asiakkaiden odotukset näkyvät kuljetusyrityksissä selvästi muita palvelualoja useammin: ilmasto- ja ympäristöasiat vaikuttavat tarjouskilpailujen pisteytykseen yli puolella alan yrityksistä, hankintapäätöksiin lähes puolella ja konkreettisten toimien vaatimuksina yli 40 prosentilla vastaajista. Odotukset heijastuvat myös tavoitteisiin, sillä 75 prosenttia liikenne- ja logistiikka-alan yrityksistä on asettanut tai valmistelee ilmastotavoitetta. Tämä on enemmän kuin millään muulla palvelutoimialalla.
Samaan aikaan 60 prosenttia alan yrityksistä nimeää kustannukset suurimmaksi esteeksi ilmasto- ja ympäristötyölle, ja lähes puolet kokee yhteiskunnan ilmasto- ja ympäristötoimet haasteellisina. Erityisesti raskaan liikenteen käyttövoimasiirtymä etenee hitaasti.
– Vuonna 2025 ensirekisteröidyistä tai käytettynä maahantuoduista kuorma-autoista jo 9 prosenttia oli muita kuin diesel- tai bensiinikäyttöisiä, mutta niiden osuus koko kuorma-autokannasta on vasta 1,5 prosenttia. Siirtymän alkuvaiheessa tarvitaan valtion tukea ajoneuvohankintoihin sekä lataus- ja jakeluinfrastruktuuriin, Paloneva kuvailee tilannetta.
Ilmastotyö nähdään mahdollisuutena myös epävarmassa maailmantilanteessa
Palveluyrityksissä ilmastotyö on yleistä. Vastaajista 62 prosenttia on asettanut tai on parhaillaan valmistelemassa ilmastotavoitteita. Suurissa yrityksissä ilmastotavoite on jo yli 80 prosentilla vastaajista. Pienemmissä yrityksissäkin ilmastotavoitteet ovat yleistyneet ja tällä hetkellä tavoite on joka kolmannella yrityksellä.
Myös palvelualojen päästöt ovat laskeneet: palvelualojen keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt olivat vuosina 2021–2023 yhteensä 12 prosenttia matalammat kuin vuosina 2018–2020, ja taustalla ovat liikenteen ja logistiikan pienentyneet päästöt. Liikenne- ja logistiikka-alalla ilmastotavoitteet ovatkin palvelutoimialoista kaikista yleisimpiä.
– Vaikka presidentti Trump on Yhdysvalloissa jäädyttänyt maan ilmastotoimia ja EU:ssakin ilmastopolitiikasta sopiminen on kangerrellut, tämä ei näytä vaikuttaneen palveluyritysten ilmastotyön kunnianhimoon Suomessa. Päinvastoin: ilmastotyö nähdään mahdollisuutena myös epävarmassa maailmantilanteessa, ja se on myös keskeinen osa riskienhallintaa, kommentoi Paloneva.
Ympäristöä hyödyttävien palveluiden liikevaihtoon odotetaan jopa 50 prosentin kasvulukuja
Reilu puolet palveluyrityksistä tarjoaa ympäristöä hyödyttäviä palveluita, joilla tarkoitetaan kiertotalouspalveluita, asiakkaiden ilmastopäästöjä vähentäviä palveluita sekä luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluita. Ympäristöä hyödyttävien palveluiden osuus yritysten liikevaihdossa tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana, keskimäärin jopa 51 prosenttia, kyselyn vastaajat arvioivat. Nyt ympäristöä hyödyttävät palvelut muodostavat keskimäärin kolmanneksen niitä tarjoavien yritysten liikevaihdosta.
– Suomen tulisi hyödyntää nykyistä paremmin ilmastoa ja ympäristöä tukevien palveluiden kasvupotentiaali. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät kannustimet on ulotettava tasapuolisesti myös palvelualoille, ja palvelut on vihdoin nähtävä tasavertaisena osana Suomen elinkeinopolitiikkaa, Paloneva sanoo.
Palvelualojen ilmastokatsaukseen vastasi 502 palveluyrityksen edustajaa Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat palvelutoimialoja edustavat, vähintään viisi henkilöä työllistävät yritykset. Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Paltan toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin 4.11.–12.12. puhelinhaastatteluin, ja sen virhemarginaali on noin +/-3,7 95 prosentin luottamustasolla.
