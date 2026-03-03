Lähes puolet yrityksistä kokee sopivan tilan löytämisen vaikeaksi – vaikka toimitiloja on vapaana ennätysmäärä

Tutkimuksen mukaan toimitilamarkkinan kysyntä ja tarjonta eivät täysin kohtaa. Vaikka toimitiloja on nyt vapaana ennätyksellisen paljon, 46 % toimitilapäättäjistä kokee, että tarpeisiin sopivaa tilaa on vaikea löytää. Osuus on kasvanut 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Kehitys on ristiriitainen, sillä samaan aikaan 72 % vastaajista kokee vaihtoehtoja olevan tarjolla entistä enemmän. Myös hintataso ja sopimusehdot koetaan entistä joustavammiksi.

“Yllättävät kohteet voivat olla haastavia vuokrattavia jo pelkästään sijaintinsa vuoksi. Kaupunginosienkin sisällä saatetaan harkita vain tiettyjä mikrosijainteja, jolloin aluksi runsaalta näyttävä tarjonta on itse asiassa hyvin rajallinen”, sanoo Toimitilat Kauppalehden myynti- ja markkinointipäällikkö Katri Jurvelin.

Tutkimuksen muut keskeisimmät havainnot:

Noin kolmannes (31 %) toimitilapäättäjistä harkitsee uusia tiloja. Tässä on hieman laskua vuodesta 2023, jolloin luku oli 39 %.

67 % kokee nykyiset toimitilansa riittäviksi. Viidenneksellä on ylikapasiteettia. Tässä ei ole merkittävää muutosta vuoteen 2023.

Vaikka etätyö ohjaa tilojen käyttöä, 23 % on edelleen ilman virallista etätyöohjeistusta. Pienemmistä yrityksistä peräti kolmasosa toimii ilman selkeää etätyölinjausta. Yleisin malli on 1–2 päivää viikossa toimistolla.

Pääkaupunkiseudulla 36 % yrityksistä on harkinnut joustavia tilaratkaisuja, muualla Suomessa 24 %. Joustava tila tarkoittaa toimitilaa, jota voi käyttää tai muokata nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan, esimerkiksi lyhyemmillä sopimuksilla tai skaalautuvalla pinta-alalla.

Laajempaan katsaukseen tutkimuksesta pääset täällä: Toimitilatutkimus: Yritysten näkemyksiä toimitilamarkkinasta - Toimitilat Kauppalehti

Pelkkä vapaa tila ei riitä – yritykset vaativat toimitiloilta entistä enemmän

Toimitilapäättäjistä 94 % kokee, että näinä aikoina on tärkeää kiinnittää huomiota toimitilatarjoajan taloudelliseen tilanteeseen ja luotettavuuteen. Lisäksi yli puolet (63 %) kokee vastuullisuuden olevan merkittävä valintakriteeri toimitilojen ostamisessa tai vuokraamisessa. Tämä korostuu vahvasti suuryrityksissä. Lähes puolet kertoo, että nykyisistä toimitiloista käydään aktiivista keskustelua – erityisesti sijainnista, toimivuudesta ja tilakokoon liittyvistä tarpeista. Ympäristötekijöistä tärkeimpinä pidetään sisäilman laatua, saavutettavuutta ja energiatehokkuutta.

“Vaikka vapaan tilan määrä on ennätyksellisen korkea, niin sanottujen A-luokan kohteiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkittävä osa markkinoilla olevasta tilasta ei vastaa käyttäjien nykyisiä odotuksia”, toteaa Jurvelin.

Tietoa tutkimuksen toteutuksesta

Toimitilatutkimuksen kohderyhmän muodostivat 200 toimitilahankintoihin osallistuvaa päättäjää Suur-Helsingin ja muun Suomen isompien kaupunkien alueella. Tutkimuksen perusjoukkona olivat näiden alueiden kaikki yli 10 työntekijän yritykset ja tutkimusotos tehtiin satunnaispoimintana alueittain. Suur-Helsingistä haastateltiin 132 päättäjää ja muualta Suomesta 68 päättäjää. Tiedonkeruu suoritettiin puhelinhaastatteluin syys-joulukuussa 2025 ja toteuttajana toimi Norstat Finland Alma Median toimeksiannosta.