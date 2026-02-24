SuPer: Kokonaiskuva yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan tilanteesta on selvillä lauantaina
25.2.2026 16:27:13 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle eilen 24. helmikuuta. SuPer on antanut vastauksensa tänään valtakunnansovittelijalle. Kokonaiskuva tilanteesta on selvillä lauantaina 28. helmikuuta, kun kaikki neuvotteluosapuolet ovat käsitelleet sovintoehdotuksen.
Työtaistelutoimet jatkuvat
Sote ry on antanut kolmen päivän lakkovaroituksen maaliskuulle ja lisäksi SuPer on julistanut hakusaarron Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä oleviin työpaikkoihin ja vuoronvaihtokiellon kaikkiin SOSTESin piirissä oleviin työpaikkoihin.
Työsopimusneuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on neuvoteltu 3.11.2025 lähtien. Työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa sekä erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö.
Työehtosopimuksesta neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.
Lisätietoja
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
